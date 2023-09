Las obras de modernización de las tuberías de agua potable en la calle San Vicente, entre las plazas de la Reina y Ayuntamiento, obligan a abrir zanjas. Y de su interior salen las tripas de un espacio que se pisa a diario, pero que guarda enterrado el paso de los siglos y de su historia. Las obras están terminando su primera fase . De hecho, hay que taparlas para que el día 30 puedan discurrir por ahí los atletas de la 15K nocturna. La excavación arqueológica, de momento, no ha sacado una pieza medieval, musulmana o romana de valor incalculable, pero sí unos vestigios que demuestran que las cosas no son como parecen: cimientos de casas a la altura del cruce con Abadía de San Martín. Eso quiere decir que San Vicente no era ni tan recta ni tan ancha como ahora. Que hacía vericueto en el camino hacia el centro. Por eso, lo que se ha encontrado en la zanja no es camino, sino más y más suelo de viviendas que ya no existen y que cobijaron familias de las que ya no se tiene noticia.

También han aparecido tuberías de 1920 que han perdido su utilidad e incluso conducciones eléctricas flácidas que también están fuera de servicio. Porque el progreso también devora sus propios adelantos. Más adelante hay que abrir nuevamente la gran zanja en la segunda parte de la calle. Ahí podrían encontrarse con los restos de la muralla islámica y, quien sabe, con vestigios de la Puerta de la Boatella, la de acceso desde el sur a la València musulmana. El problema es hasta donde se han expoliado sus sillares de piedra a lo largo de los siglos para emplearlos en otras construcciones. Las máquinas profundizarán, aproximadamente, un metro y medio. Quizá no sea suficiente. Lo cierto es que, hurgando hacia abajo, aparecer, debería aparecer. La Puerta, lo mismo que la vía Augusta, podrían estar a unos centímetros de la zanja y no detectarse. Esperando un golpe delator de la piqueta.