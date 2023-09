"Estén ustedes tranquilos, que no se va perder ni un euro europeo con el proyecto de Pérez Galdós. Se hablar de renaturalización, con todas las modificaciones que haga falta. Y el proyecto se va a adaptar al nuevo modelo de ciudad que tiene este nuevo equipo de gobierno. Y no están ustedes para dar lecciones sobre el uso de los fondos europeos". Así remató la concejala Paula Llobet el debate del pleno munipal con el que la oposición pretendía mantener el proyecto de reforma de la avenida que dejaron aprobado y uno genérico sobre urbanismo y fondos europeos.

Sirvió, pues, para emplear un rato en seguir el debate sobre cómo se va a acometer esa reforma urbana. Empezó con la intervención de colectivos de vinales tanto de dicha zona como de la Roqueta, en la que recordaron la situación de desamparo que se encuentran en unas vías donde el vehículo de cuatro ruedas "es el rey y amo" y que "llevamos sufriendo desde hace 50 años", con el consiguiente "riesgo para la salud". Pidieron que la reforma incluya "arbolado, carril bici, aceras y, sobre todo, una solución al túnel, una barrera que nos separa y que es anacrónico".

"Va contra las normas europeas"

Fue la edil del Compromís Papi Robles quien alertó de "la intencionalidad del nuevo gobierno, que va contra las normativas europeas, en contra de lo que nos reconoce como ciudad a la vanguardia de las reformas y la sostenibilidad".

Hay que recordar que el PP ha anunciado que las decisione se tomarán tras informes técnicos, incluyendo simulaciones del tránsito. A lo que replicó Robles que "Hay que hablar menos de estudios de tránsito y más de estudios de viandantes, transporte público o bicicletas. Si fundamentamos los estudios en el tráfico rodado, no construiremos el futuro" y echó mano de la ironía al decir que, "claro, como los carriles bici son sectarios de Compromís".

Preguntó si se ha licitado ya el proyecto y "si cumple los requisitos de la UE que quite puntuación para perder el dinero europeo". Y aventuró que "no van a sacar adelante el proyecto europeo. Tienen ustedes 20 millones en el aire. ¿Están dispuestos a tirarlos a la basura?".

La socialista María Pérez recordó que el proyecto no es una cuestión de partidos, sino que "se aprobó por un proceso público". Y acabó por convertir la intervencion en una enmienda a la totalidad: le preguntó a María José Catalá y al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, "si a ustedes les gustaría vivir en una avenida con ese tráfico, vivir en una autovía urbana. Los vecinos y vecinas necesitan escuchar el proyecto completo y no generalidades. Dicen que el peaton va a ser el elemento principal, que el transporte público será prioritario... ¿qué medidas han tomado? Cero. Le he oido que el vehiculo privado debe recuperar protagonismo. ¿Cómo se prioriza la EMT si la primera decisión es eliminarun carril a favor del privado en Colón? ¿Como se prioriza el peaton si el estudio que se realiza es de tráfico?"

"Apoyaremos proyectos para los valencianos, no para la ultraizquierda"

Se esperaba la intervención de Vox para conocer sus puntos de vista sobre urbanismo. Cecilia Herrero dejó claro que el discurso iba por otros derroteros. "Hay proyectos disparate y los hay que han de rediseñarse. Y el PP, con el apoyo puntual de Vox, está trabajando en la gestión de esos fondos. No se van a perder" y espetó a la oposición que "no: no gobernais. Ahora hay otra visión".

"Hablan de Vox como negacionista, banalizando el término, sabiendo que la connotación lo es a negar el holocausto, cuando eso lo hacían sus afines. Hablan de ciudades con restricciones de agua, cuando su gobierno central está demoliendo presas y embalses. Hablan de poder caminar con seguridad por la ciudad, cuando sueltan violadores y ordenan que las cosas "se deben continuar" con ese tinte totalitario del partido socialista de Largo Caballero" y aventuró que "el trabajo que han hecho, si está bien hecho, continuará. Vox hace trabajo conciliador y eficiente. No usamos la política como escaparate. Apoyaremos los proyectos diseñados para los valencianos, no para contentar los caprichos de la ultraizquierda". Como se le fue la mano, tuvo que retirar algunas de sus afirmaciones.

El "si" y el "no" de Carbonell

El edil de movilidad, Jesús Carbonell, fue extremadamente conciso, con lo que dejó los contenidos en el aire: "Renaturalización, si; fondos europeos, si; sujeción estricta a su proyecto, no; adecuación al servicio razonable: si". Dicho de otra manera, el proyecto que, en su día, presentó el anterior equipo de gobierno tendrá modificaciones. Con túnel o sin túnel, el tiempo lo dirá.

Paula Llobet, que fue la que cargó contra el anterior gobierno, criticando que "ustedes no saben la situaicón que nos hemos encontrado". Ejemplificado en los fondos Edusi, "que siete años después, está al 75% de los 30 millones sin ejecutar. A menos de seis meses para poder llevarlas a cabo en el Cabanyal. O del Turismo Sostenible, que tienen 7,5 millones aprobados desde 2021, y la ejecución es del uno por cien y queda poco tiempo. No están ustedes aquí para dar lecciones de nada".