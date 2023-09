Los Gay Games Valencia 2026 han sufrido un revés, cuanto menos moral, en el seno del debate municipal, pero no quiere decir que no vayan a celebrarse. Dos mociones sobre la fórmula jurídica organizativa del mismo, presentadas por PSOE y PP, fueron rechazadas merced al voto bisagra, siempre en negativo, de Vox.

Así, el PSOE presentó una moción para confirmar la gestión de la organización del evento al colectivo de deportistas que han estado desde el primer minuto en la candidatura, organizados ahora como Fundación Diversitas. El PP presentó una alternativa en la que "reafirma el compromiso de los Gay Games" pero instaba a "seguir estudiando junto al personal técnico del Ayuntamiento de València conjuntamente con la Federación Internacional la fórmula jurídica más idonea para la gestión y organización de los Gay Games" ante las posibles dudas legales que eso pudiera generar y que la oposición considera que una forma de apartar a las entidades que lo han promovido y gracias a las cuales se pudo presentar la candidatura.

Se enzarzaron todos en quien había gestionado más o mejor y quien creía más o menos en los Juegos. Incluso con batalla de protagonismo: en noviembre se celebra la edición aplazada de 2022 y hay que ir a recoger la bandera (este año hay una coorganización extraña, ya que se ha repartido entre Hong Kong y la ciudad mexicana de Guadalajara) "y ustedes quieren salir en la foto", aseguró el socialista Javier Mateo, acusando al PP de querer robar el primer plano a los deportistas. La cuestión es que la moción socialista (ceder la organización a Diversitas) fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox. Y la alternativa del PP hizo alinearse a PSOE, Compromis y Vox.

Vox fue el más previsible porque Juanma Badenas, directamente, mostró su rechazo al evento. "No lo entiendo. La Constitución dice que no se debe discriminar a nadie por cuestión de sexo y, por consiguiente, de tendencia". Lucía Beamud salió después a corregirle que "no se dice tendencia, sino orientación".

El portavoz de Vox siguió asegurando que, por este motivo, "no es necesario que se celebren juegos específicos. Y si todos podemos participar, entonces está mal nombrado. Tenía que ser "Per a totes Games". Como no lo entiendo, no puedo votar a favor".

Mateo propone a Badenas jugar a voley playa

Los Gay Games, efectivamente, no están cerrados exclusivamente a deportistas LGTBI. Puede hacerlo también cualquier heterosexual que quiera apoyar la diversidad. Es el caso del propio Javier Mateo, quien lanzó un reto al portavoz de Vox: ser "mi pareja de voley playa, porque podemos jugar". A la vez que recordó que la existencia de los Gay Games tiene su germen en la reivindicación "porque en los años setenta, a los gays les pegaban palizas por ser lo que eran".

Badenas siguió con su discurso: "la provocación es tan intensa que le digo hasta cómo será nuestro bañadorcito: rojo y verde" para rematar con que "promocionar Valencia se puede hacer con otras cosas, como las Olimpiadas, que no llevan a equívoco".

La concejala de Deportes, Rocío Gil, insistió en que su moción lo que pretendía era "consultar todas las formas jurídicas" a la vez que aseguraba que "hay buena sintonía con la Federación Internacional y el colectivo Diversitas está implicado en la organización. Esto va de ciudad, de marca València, al lado del colectivo LGBI, pero con los mecanismos legales que tocan".

Afeó a Javier Mateo que "desde que le dieron la organización a la anterior concejala, Pilar Bernabé, usted no había hecho nada con los Gay Games. Sólo, de prisa y corriendo, cuando ya estaban en funciones" y también criticó a Lucía Beamud. Ésta había criticado al PP por sus política LGTBI "en contra de la consecución de derechos. Recuerdo cuando aprobamos el Plan LGTBI dijeron que la iban a llevar y por eso no está proyecto en la web municipal". Y Rocio Gil le espetó que "en la Federación Internacional sólo conocen a los socialistas" en alusión a que los Gay Games fueron, y es verdad, una batalla que lideró de principio a fin el PSOE.

Y así, entre reproches generales, y anuncios de que "se va a romper la unanimidad" en este tema, las dos mociones fueron rechazadas. Lo que no quiere decir que la organización de la cita de 2026 se interrumpa. "Vamos a seguir buscando el encaje legal para conseguir que sea el gran acontecimiento que todos esperamos".