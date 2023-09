El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Bádenas acaba de anunciar que va a solicitar hoy mismo la dedicación parcial en el consistorio valenciano y, por tanto, renuncia a la dedicación completa que tenía hasta el momento y que le había asignado la alcaldesa María José Catalá como "socios preferentes" a los cuatro concejales de Vox. Badenas ha afirmado antes de arrancar el primer pleno ordinario: "Hoy mismo voy a pedir mi dedicación a tiempo parcial. El grupo municipal Vox no se vende por unos euros", ha justificado. Esta decisión se produce tras anunciar ayer el grupo socialista que interpondrá una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que investigue el posible uso fraudulento de los recursos públicos por parte de la alcaldesa María José Catalá al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox “con la única motivación de garantizarse un voto afirmativo". La Agencia Antifraude, había denunciado Borja Sanjuán, "debe analizar si la señora Catalá ha dado dedicaciones exclusivas a los cuatro concejales de Vox sin ningún otro motivo más que el de asegurarse su voto porque eso es comprar voluntades".

Bádenas ha respondido que "las insidias de Compromís y PSOE, que en la vida civil no son nadie, no se corresponden con Vox cuyos concejales tenemos civilmente nuestra vida perfectamente solucionada. No necesitamos vivir de sueldos políticos".

Por otra parte, el concejal de Vox, José Gosálbez, también ha anunciado que cobrará dedicación parcial del ayuntamiento, para compatibilizar su cargo municipal, con sus actividades profesionales. "El grupo municipal Vox es un grupo libre, que toma sus decisiones en función del interés de la ciudad de Valencia y de los valencianos", ha justificado Bádenas. Tanto que sus concejales "no necesitan vivir de sueldos políticos", ha reiterado. En esa línea, las otras dos concejales del grupo Mónica Gil y Cecilia Herrero si que seguirán de momento cobrando la dedicación exclusiva.

Sobre este tema, la portavoz socialista Sandra Gómez ha señalado que los concejales de la ultraderecha han renunciado a sus sueldos con retribuciones exclusivas porque "le han entrado los temores" tras presentar su denuncia el PSPV ante la Agencia Antifraude ya que la citada denuncia está "bien fundamentada". Gómez ha confirmado que la denuncia sigue adelante sobre todo porque este reparto de retribuciones en la corporación era "ilegal e injusto con la oposición". Y más, exigió a Catalá que dé "explicaciones en público y judicialmente de porqué tomó una decisión que es ilegal, injusta y atentaba contra los derechos la oposición".