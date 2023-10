Los concejales de los grupos municipales de Compromís y PSPV-PSOE, ambos en la oposición en el Ayuntamiento de València, no van a celebrar las ceremonias civiles que corresponderían a los regidores de Vox, y que los "socios preferentes" del PP se han negado a oficiar por cuestiones personales. Esto significa que serán los munícipes del Partido Popular los que tendrán que celebrar las bodas que Vox ha rechazado. Tal como ha publicado Levante-EMV, los 4 concejales del grupo municipal de Vox, han renunciado a oficiar estas bodas civiles conforme viene estipulado en una resolución de alcaldía que fija un calendario muy claro para los meses de julio a diciembre. El 27 de octubre estaba previsto que el portavoz de Vox Juan Manuel Badenas, o bien su compañera Mónica Gil, oficiase las ceremonias civiles. Y el 29 de diciembre, también le tocaba a Mónica Gil o a Cecilia Herrero, ambas regidoras de Vox. Estas dos vacantes tendrán que ser cubiertas necesariamente por regidores del PP ya que Joan Ribó y Sandra Gómez han anunciado que sus concejales no cubrirán estas renuncias de Vox porque "se trata de un problema creado por el gobierno, que debe resolver el gobierno", ha dicho Ribó; y porque "son los concejales de Vox, que llevan 4 meses cobrando una paguita extra, con su dedicación exclusiva", los que tendrían que hacer este trabajo, ha matizado Gómez.

"No haremos el trabajo de unos concejales que han cobrado dedicación exclusiva"

El exalcalde de Compromís ha señalado que casar a cualquier ciudadano "es algo que hago y hacemos los concejales de Compromís con una gran satisfacción porque es una tarea muy agradable. Sin embargo nos sorprende el fundamentalismo y esta posición propia de la Edad Media de Vox" que se niega a cumplir "con un derecho que tiene la ciudadanía y que los concejales tenemos la obligación de prestarles". Porque "por cuestiones ideológicas, está en contra de los matrimonios civiles", que hoy ya suman "el 91,8% de todas las bodas que se celebran en la Comunitat". Además, "lo hacemos gustosos porque es una función muy agradable". Ahora bien, "lo que no va a hacer Compromís es casar cuando no le toca, la organización de este servicio es un problema del gobierno del PP y lo tiene que resolver el gobierno del PP". "Es escandoloso -ha añadido- que los concejales de Vox, que han cobrado dedicaciones exclusivas, se nieguen a hacer este servicio, por eso, que Catalá no cuente con nosotros para resolver este problema". Los concejales de la coalición valencianista "casarán cuando les toca según el calendario fijado en la resolución de alcaldía de Catalá pero en ningún caso taparán las vacantes de Vox", ha explicado.

Lo mismo dice la portavoz del PSPV Sandra Gómez que avanza que casar "es una de las cosas más bonitas que hace uno cuando llega a la corporación municipal". Ahora bien, "es una cuestión de fondo político, no tiene sentido que un grupo -en alusión a Vox- que ha recibido una paguita extra durante 4 meses, que ha recibido un sobresueldo durante 4 meses, además de no trabajar en las comisiones y en los plenos, no quiera cumplir con las obligaciones mínimas que se establecen a los miembros de la corporación, que es algo como oficiar las bodas civiles. Por eso, desde el Partido Socialista no vamos a contribuir a que Vox trabaje aún menos de lo que lo está haciendo".

"En septiembre ya ofició José Marí en lugar de Vox"

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno del PP han señalado que el pasado 15 de septiembre, que le correspondía oficiar a Cecilia Herrero, como titular, y a Juan Manuel Badenas, como suplente, el regidor popular José Marí ya sustituyó a ambos concejales de Vox "y lo hizo encantado". De hecho, María se estrenó en estos menesteres y quedó encantado. Las fuentes consultadas han señalado que en ningún caso "los novios se van a quedar sin casar". La decisión de Vox remarcan "es personal" y "les respetaremos su decisión, porque no es una obligación" de los munícipes celebrar estas ceremonias civiles.

La posición de Vox: "Que case el PP"

Tal como ha publicado hoy Levante-EMV, la postura de los concejales de Vox es que celebrar bodas civiles no "es obligatorio" para los regidores de la corporación municipal. "Las bodas civiles son competencia de la alcaldesa, que puede delegar en los concejales, los cuales pueden aceptar o no, es voluntario, en virtud del artículo 51 del Código Civil y de la Ley de Bases de Régimen Local". En ese sentido, por cuestiones personales, los munícipes de Vox no quieren oficiar ceremonias oficiales. Y proponen directamente que lo hagan los populares porque igual que Catalá delega en ellos las competencias de gobierno, y no en Vox, pues debe delegar las competencias para casar en los regidores del PP. "Desde Vox se entiende que dado que las delegaciones de funciones de gobierno recaen sobre los miembros del PP, esta función al igual que las anteriores también la debe delegar la alcaldesa en ellos y no en los concejales de Vox", han reiterado.