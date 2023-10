El Ayuntamiento de València pondrá en marcha un plan específico de refuerzo de inspecciones en discotecas, locales de ocio y espectáculos y apartamentos turísticos con el fin de minimizar los riesgos e incrementar la seguridad de estos negocios tras el trágico siniestro de la discoteca de Murcia, en el que han muerto al menos trece personas. Así lo ha anunciado hoy la alcalddesa, Mª José Catalá al inicio de la reunión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Para ello, “se ha creado un grupo de trabajo, entre la Policía Local y el servicio municipal de Actividades que tendrá reuniones quincenales para programar y planificar las nuevas inspecciones”, ha explicado la máxima autoridad municipal.

“Nuestra misión es escuchar las preocupaciones del día a día de los vecinos y plantear mecanismos para dar respuesta a estas demandas”

María José Catalá ha realizado estas declaraciones durante su asistencia a la apertura del 16 Pleno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde ha destacado la importancia de municipalismo y de la gestión cercana de la vida del ciudadano. “Nuestra misión es escuchar las preocupaciones del día a día de los vecinos y plantear mecanismos para dar respuesta a estas demandas”, ha asegurado. “El municipalismo es quien atiende los problemas más inmediatos que afectan a la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas y después de lo que ha pasado en Murcia, el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para reforzar los servicios municipales y que no vuelva a suceder una tragedia como esta”, ha añadido la alcaldesa.

Todas las órdenes de cierre han sido ejecutadas

Para María José Catalá, “necesitamos que todas las inspecciones se hagan de forma puntual y nosotros vamos a estar encima y pendientes de todo aquel que no tenga todo en regla”. La alcaldesa ha añadido que “es necesario mejorar la coordinación entre la Policía Local y el servicio de Actividades para garantizar el éxito de estos trabajos. Debe establecerse una colaboración constante que incida directamente en reducir cualquier riesgo en este tipo de locales”.

Cabe destacar el trabajo que, durante los últimos años, ha realizado la Policía Local de València en el cumplimiento de las distintas órdenes dictadas por los servicios de Licencias e Inspección, de forma que en la actualidad todas las órdenes de cese han sido ejecutadas en sus propios términos.

La opinión de los empresarios del ocio

Este anuncio de la alcaldesa no parece, sin embargo, preocupar a los locales. El presidente de la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas, José Carbonell, asegura que "València tiene el mejor ocio de Europa" en todos los sentidos. También en cuanto a seguridad. "Todos los locales pasan las inspecciones, tienen sus salidas de emergencia y las licencias correspondientes", explica Carbonell, quien pone el foco y la preocupación en aquellos locales que realizan una actividad diferente a la que dice la licencia. "Si los locales hacen lo que dice la licencia no hay problema", recalca.

En València, según calcula la asociación, hay 90 locales con licencia de pub y entre 20 y 25 discotecas. Pero no tienen datos oficiales del ayuntamiento, por lo que piden, como algo prioritario, la creación del registro autonómico, que todavía tardará al menos un año, dice Carbonell.

Cierres inmediatos o desacato

Por lo que se refiere a la prontitud en el cierre real de un local cuando hay una orden de clausura, que es uno de los elementos claves del caso de Murcia, el presidente de la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas aegura que "aquí no existe ese problema". "El cese de actividad siempre es por una infracción muy grave y lo normal es que el empresario cierre, porque además si no lo hace estará incurriendo en desacato y en ese caso la Policía lo denuncia ante la Fiscalía por la vía penal". "Aquí en València esto se lleva bastante a rajatabla", dice Carbonell, que asegura que se hacen muchas inspecciones y que pide mayor presión sobre aquellos locales que hacen actividades para las que no están autorizados.