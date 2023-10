Compromís y PSPV critican la vuelta al PAI del Grao de Rita Barberá

Las reacciones de los partidos del anterior gobierno del Rialto, Compromís y PSPV, a la vuelta al planeamiento aprobado en 2010 por Rita Barberá para el PAI del Grao no se han hecho esperar.

Mientras la socialista Sandra Gomez ha advertido de que no es posible volver a la versión del PAI del Grao de los rascacielos y los canales de 2010 porque, al margen del elevado coste de los canales de agua, no incluía ni la subestación eléctrica ni el depósito de tormentas, la concejala de Compromís Papi Robles apunta que "los grandes proyectos en la ciudad de Valencia siempre han estado muy vinculados a la corrupción del PP". "Nos preocupa mucho cuáles son sus verdaderas intenciones en el PAI del Grao".

Robles ha instado a la alcaldesa, Mª José Catalá,a que recupere el planeamiento aprobado por la anterior concejala de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, que renunciaba a la prolongación de la Alameda sustituyendo el encuentro de este eje por un nuevo bosque urbano o delta verda. "Es un proyecto que es respetuoso con la capitalidad verde, que plantea un corredor verde, que plantea una ciudad abierta y calles con vida para todo el vecindario y que, de hecho, es un modelo acordado con los vecinos y vecinas", ha recordado la concejala de Compromís.

Según Papi Robles, Catalá acude al modelo de Rita Barberá "porque ella no tiene modelo". Un modelo, el de 2010, abundó "en el que hace autopistas en una ciudad que se caracteriza por ser la Capital Verde en 2024, que está impuesto, que es sectario, que no está dialogado con nadie y que, además, hace una propuesta de ciudad totalmente cerrada, que no es el modelo de ciudad europea hacia lo que queremos avanzar", ha dicho.

Compromís si ha valorado que la alcaldesa, en línea con lo que Joan Ribó ya dijo en su día, proponga que se entierren las vías del tren en Serrería y que el ayuntamiento pueda avanzar en este proyecto tan necesario para coser toda la ciudad y, conjuntamente con el PAIi del Grau, acabar de tejer toda la propuesta urbanística en esa zona". Robles se refería así a las declaraciones de Catalá en las la alcaldesa propuso al Gobierno que el ayuntamiento asuma el coste de los informes del túnel ferroviario para desbloquear esta obra y que después Adif retorne el dinero.