Los servicios jurídicos municipales avalan la entrada de la Senyera en la catedral el 9 d'Octubre

La Asesoría Jurídica y la Secretaría General del Ayuntamiento de València han avalada la entrada de la Senyera en la catedral durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre para celebrar un Tedeum. De esta manera se da luz verde a la decisión de la nueva alcaldesa, María José Catalá, de recuperar este acto surpimido por el anterior equipo de Gobierno. En la resolución de los servcios jurídicos se admite que el Tedeum no está incluido en el decreto por el que se declaró a la Procesión Cívica Bien de Interés Cultural (BIC), pero observa que en la memoria histórica de ese decreto sí se indica que se hacía una procesión religiosa y que esa vinculación se ha mantenido en el tiempo aunque no sea de forma oficial. Además, es el Ayuntamiento de València el que tiene la capacidad de decidir sobre los aspectos materiales e inmateriales de la celebración.

Decisiones políticas

La recuperación del Tedeum de la catedral en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, fue una de las primeras medidas anunciadas por María José Catalá tras la vuelta del PP a la alcaldía. El anterior gobierno lo había eliminado aludiendo al carácter civil de la procesión y a la necesidad de representar a toda la ciudadanía y no solo a la católica. Y respaldando esta decisión estaba el decreto de 2016 por el que se declaraba BIC la Procesión Cívica excluyendo la parada en la catedral.

Así las cosas, la Junta de Gobierno encargó a los servicios jurídicos municipales que se pronunciaran al respecto y lo ha hecho con un informe en el que, sin un pronunciamiento contundente, avala la decisión de la alcaldesa.

La argumentación

En primer lugar constata que el Tedeum no forma parte de la Procesión Cívica tal como se recoge en el decreto. No hay ninguna duda al respecto. Pero, a su juicio, "procede ver si es posible integrar, al menos de forma implícita, el Tedeum dentro de los actos" de la misma. Y en esa búsqueda ha encontrado varias justificaciones. En los antecedentes históricos recogidos en el decreto se especifica que en las primeras celebraciones del 9 d'Octubre "sobresalía la procesión religiosa" y se hace una referencia expresa al Tedeum: "Históricamente en la catedral ha tenido y todavía tiene lugar (aunque no siempre con carácter oficial) la celebración del Tedeum o canto de acción de gracias a Dios por esta celebración".

"De acuerdo con ello, la redacción permite entender que el decreto no excluye su realización dentro de los actos de la Procesión Cívica (independienemente de su inclusión expresa dentro del Bien de Interés Cultural), pues al decir "y todavía tiene lugar" (aunque no siempre con carácter oficial) posibilita interpretar no solo que actualmente "todavía tiene lugar", que es lo que en literalidad expresa, sino que además puede tener carácter oficial".

Los servicios jurídicos recuerdan, finalmente, que el Ayuntamiento de València tiene la potestad de decidir sobre los aspectos materiales e inmateriales de la procesión, a la vez que lo invitan a dirigirse a la Generalitat para que se pronuncie específicamente sobre este asunto y, en su caso, modifique el decreto.