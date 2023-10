Cultura reactiva las obras de la Catedral y prevé recuperar la logia renacentista

Las ayudas económicas de la Generalitat para la recuperación del valioso patrimonio de la Catedral de València vuelven a fluir y la interlocución con la Conselleria de Cultura, tras años de tira y afloja, mejora. La Conselleria de Cultura, ahora controlada por Vicente Barrera, de Vox, ha reactivado dos obras de suma importancia para el templo, pendientes desde hace años. La primera y más inminente será la restauración exterior de las fachadas y la cubierta del ábside de la Catedral, en cuyo interior se encuentran los valiosos frescos renacentistas de los Ángeles Músicos de Pagano y Leocadio. La aprobación de la primera fase de restauración del ábside,-la segunda será la restauración de los frescos-, está próxima tras meses de espera, según informaron fuentes del Cabildo y de la Conselleria de Cultura, ahora con Pilar Tébar como directora general de Patrimonio.

Los técnicos de este último departamento ya se han puesto en contacto con el restaurador de la Catedral, el arquitecto Salvador Vila, para informarle de que están ultimando el informe favorable de esta intervención. «La conselleria está ya en contacto directo con el cabildo para trabajar conjuntamente, conocer todas sus necesidades y poder avanzar lo más pronto posible en las actuaciones pendientes», apuntaron a Levante-EMV fuentes de la conselleria.

La primera fase de restauración del ábside de la Catedral tiene como objetivo garantizar la estanqueidad de las fachadas y la cubierta, protegida por una cubierta provisional que se instaló el año pasado para llevar a cabo el estudio diagnóstico previo a la intervención en los frescos renacentistas de la Catedral.

A finales de 2019 se dio la voz de alerta por la aparición en los frescos, que habían sido ya restaurados en 2005, de eflorescencias salinas producto de la filtración de agua y la humedad. Filtraciones procedente de las fachadas y de las gárgolas, tal como se ha podido comprobar en el estudio diagnóstico llevado a cabo entre 2021 y 2022 y dirigido también por Salvador Vila.

La comisión de obras del cabildo, como informó este diario, ya ha convocado a tres empresas de restauración para que presenten presupuesto para las obras.

La intervención en los frescos de la Ángeles Músicos se hará en dos fases, que se prolongarán durante al menos 12 meses y que arrancará en el momento que la Dirección General de Patrimonio apruebe el plan de intervención presentado por Vila y el ayuntamiento conceda licencia de obras.

Recuperar la logia renacentista

Tan urgente como la actuación para erradicar los problemas de humedad de las pinturas de los Ángeles Músicos es la rehabilitación de la logia renacentista, la galería de arcos de la fachada recayente a la plaza de la Virgen, que se encuentra en muy mal estado y apuntalada en varias zonas. Hace años que no se puede, por seguridad, acceder a esta parte de la catedral.

La Conselleria de Cultura no solo tiene previsto dar luz verde a este proyecto, sino que lo financiará. En los presupuestos de la Generalitat, ahora con Carlos Mazón al frente, se va a incluir una partida, de cuantía aún por determinar, para restaurar la Logia, uno de los escasos ejemplos de arquitectura renacentista de València. La logia «es uno de los puntos previstos para los presupuestos de 2024 que se están elaborando actualmente».

Salvador Vila valora el giro en las relaciones tanto con la Generalitat como con el Ayuntamiento de València, que hace unos días anunciaba que la recién restaurada casa del Relojero de la calle Micalet se destinará a centro de recepción de peregrinos del Santo Cáliz. «El patrimonio genera riqueza y empleo. No se entiende cómo de la cantidad de fondos Next Generation que han llegado no se haya destinado apenas nada a la recuperación del patrimonio histórico», ha comentado.