Antes de pasear por las calles de València en el día grande, el Nou d'Octubre, la Reial Senyera ha sido trasladada, a primera hora de la mañana, hasta el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València donde, como cada año, son numerosos los valencianos y valencianas que pasan a verla y en muchos casos a hacerse una foto o un selfi con el que consideran un símbolo de gran valor identitario.

Así, hasta las 20:00 horas de hoy, decenas de personas están haciendo cola para poder acceder al edificio consistorial. Durante la mañana, el sol y la calor no han impedido que la estampa que se ve en cada víspera de la festividad autonómica, se repitiera también este 2023.

Una de las personas que ha pasado por el Salón de Cristal ha sido Cristian. "Nos gusta hacer una visita cada año, durante este día, porque la Senyera es nuestra seña de identidad y se lleva en la sangre", explica el joven de Picassent. "Para los valencianos, el Nou d'Octubre es un día muy nuestro y la Senyera representa mucho para nosotros, por eso mañana también vendremos a la procesión cívica", explica.

"Mañana es el día simbólico para València, ¿qué menos que venir a verla?", se preguntaba Edu, de Tavernes de la Valldigna, sobre la Senyera. "Nosotros venimos de vez en cuando y hoy en València veremos todo lo que se pueda, museos incluidos", explicaba a las puertas del consistorio.

La mayoría de visitantes, lo hacían en familia, como Alicia, de Ondara. "Creemos que es muy importante que los niños -y los adultos- conozcan la historia, la importancia de Jaume I y el Bien Cultural que tenemos aquí".

"Me ha llamado la atención la Senyera, pero también toda nuestra riqueza cultural, porque muchas veces nos vamos fuera y no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, en València", apuntaba la mujer, antes de pasar por el Mercado Medieval -en el Jardín del Túria- y disfrutar de los espectáculos de calle.

Junto a ella, el pequeño Óscar resumía la visita: "Lo que más me ha gustado es donde está la bandera y el casco de Jaume I, porque nos representa a todos los valencianos y valencianas.

"Son cosas curiosas que, si no es por estos días, no ves"

En la cola esperaba también Nuria, vecina de València. "Es muy típico venir por el Nou d'Octubre y nos gusta mucho verla. Venimos cada dos o tres años para ver el símbolo para la ciudad y para los valencianos, y también hemos ido a ver otras puertas abiertas. Son cosas curiosas que si no es por estos días, no ves", añade. "En València hay muchas cosas por enseñar y que se desconocen".

De Benimuslem llegaba Mercedes, que ha entrado al ayuntamiento de València por primera vez: "Nos ha gustado mucho y nos ha parecido muy emocionante, es curioso y muy bonito para ver". "Vamos a visitar cualquier palacio y museo que esté abierto y no hayamos visto", apunta.

Pero como el Nou d'Octubre es de todos y todas los valencianos, también hay opiniones de todos los tipos entre los visitantes. "Yo no soy de banderas, y me ha sido indiferente ver la Senyera, pero sí que le tengo cariño a la cultura y las instituciones. Me parece historia, pero son más importantes otras cosas", reconocía Concha, después de entrar.

De institución a institución

Si ayer era el Palau de la Generalitat, hoy los valencianos y valencianas han podido pisar la sede de la Diputació de València. En la misma plaza Manises -con animación y juego para los niños-, el Palau dels Scala tiene puertas abiertas hasta las 18:00 h.

Además de visitar las diferentes salas -como el salón de plenos, uno de los que más llama la atención-, también hay una exposición con trajes y objetos similares a los de la última época de Balansiya y la época de Jaume I, que ha tenido una gran acogida.

Además, también se muestran diferentes objetos (como una bandera antigua o un trono) de cuando el edificio fue sede de Lo Rat Penat. Asimismo, la 'joya' es la Senyera con la que se cubrió el féretro de Blasco Ibáñez.

"Llevamos 4 años viviendo en València y todas estas cosas nos llaman mucho la atención. Cuando hemos visto la oportunidad, nos hemos 'lanzado' y el edificio nos ha parecido maravilloso", opinaba Begoña. "Lo que más nos ha llamado la atención ha sido la Senyera de Blasco Ibáñez, es muy significativo, y la arquitectura, que es increíble". "Tenemos el programa y vamos a ir viendo todo lo que se pueda", asegura.

Por su parte Victoria, de València, también estaba de visita con la familia. "Ya conocíamos el palacio, pero ante un día como el de mañana, nos gusta seguir las tradiciones y venir a ver cosas y todo lo que tiene que ver con el Nou d'Octubre, para enseñárselo a mi hija". "La exposición está muy interesante, sobre todo para los niños".

"Nos ha gustado mucho, es una pena que, si no fuera por estos días, no podríamos verlo", reflexionaba Pili.

Como muestran todos estos testimonios, este fin de semana el 'cap i casal' es un ir y venir de gente que, en muchos casos, hacen 'doblete' y aprovechan para visitar diferentes instituciones, aprovechando las jornadas de puertas abiertas.

Quienes han estado esta mañana en la Plaza del Ayuntamiento han podido, además, disfrutar de una recreación histórica teatralizada con personajes de la época (como Jaume I o Ibn al-Abbar); y de los arcabuceros y sus potentes disparos con pólvora.