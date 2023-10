El Mercado del Grao recupera a su público más fiel tras las obras

«Estábamos deseando que volviera a abrirse el mercado. La reforma ha quedado muy bonita pero faltan más puestos, desde luego una carnicería y otro puesto de verdura». Con estas palabras resumía su sentir, Josefa Gómez, una vecina del barrio del Marítim que ejemplifica muy bien la mejor noticia para el Mercado del Grao. El recinto modernista rehabilitado y reabierto el lunes ha recuperado a su público más fiel. Aquel que dejó de acudir a la calle Abastos por las obras de rehabilitación que lo han tenido 5 años cerrado. Ahora gran parte de esa clientela ha vuelto y se siente como en casa.

«Llevamos 60 años viviendo en València y siempre comprábamos en este mercado», relata Amparo Rosa. Ya antes del cierre compraba en estas instalaciones, en particular, en el puesto de «Tot Salat Ángel» de ultramarinos y «delicatessen», que regenta Ángel Corduente y al que el jueves volvió a hacer su compra. «Es una alegría porque viene mucha gente que hacía 5 años que no venía», explica Ángel. «En estos tres días he trabajado muchísimo y también hemos abierto por las tardes», así que el balance es muy positivo. Con vistas al futuro, «hay que renegociar con el ayuntamiento lo de abrir todas las tardes, porque necesitamos también disponer de tardes libres para ir a comprar, ir al taller o pasar la ITV», comenta.

También los comerciantes están trabajando ya en formar una asociación del mercado que pueda organizar actividades como degustaciones o catas por las tardes para dinamizar más las ventas. Otro cliente que ha acudido a visitar el mercado más antiguo de València pone el dedo en la llaga. «Hay mucha gente que no sabe que ha reabierto el mercado, gente que no suele pasar por aquí, no se ha enterado, por eso hace falta un empujón, hace falta un buzoneo para que el público sepa que está abierto», comenta este hombre.

Esta es una queja generalizada del público y de los comerciantes: «necesitamos más promoción, se ha hecho poca publicidad y hay mucha gente que no sabe que hemos reabierto, que el mercado está activo aunque esta reapertura ha sido un renacimiento para el barrio».

Se refieren a que necesitan más apoyo institucional del Ayuntamiento de València y de la concejalía de Mercados. Así lo explica Daud Marwan, que ofrece sus verduras y hortalizas cultivadas en su propia huerta de l’Horta Nord. «Producto ecológico y de proximidad», comenta. Respecto a abrir por las tardes, «lo decidirá el público, en la medida que nos responda, abriremos por las tardes como ya he hecho yo mismo esta misma semana».

Toñi Romero, de la charcutería Llamas Centelles, subraya que están en la labor de «darle vida al mercado y al barrio, lo primero es que los clientes nos conozcan, y que sepan que tenemos productos más artesanos además de calidad y buen precio».

Mientras pide una buena ración de queso, Piedad Fernández, otra clienta, recuerda que cuando tenía 10 o 12 años «venía todos los sábados con mi madre, para mí era un día de fiesta, y así fue durante más de 40 años». Por eso, está encantada de que haya reabierto el edificio, después de 5 largos años de obras.

Otro negocio que ha arrancado con éxito es «El Bar del Mercat». Noelia Mataix abre desde las 8 a las 20,30 horas para dar desayunos, almuerzos, comidas, meriendas.... «Hay ratos que estamos desbordados, trabajando mucho», de momento haciendo tapas y bocadillos, y más adelante, «haremos menús si vemos que el público responde». También están pendientes de que les autoricen más mesas y sillas, y taburetes para el picoteo. Así, que poco a poco piensan crecer más.

Respecto a otras demandas, esta hostelera cree que vendría bien que en la explanada central del recinto comercial «se instale una fuente pública» para la gente que acude a pasear o hacer la compra.

También cree que hay que promocionar más este espacio lúdico-social «y mejorar la señalética por todo el barrio, para que la gente sepa que aquí concretamente hay un mercado».

En este sentido, Rodrigo Pérez, de la casa de comidas para llevar «La Rebonica», señala que el edificio «ha quedado muy lindo, hermoso», pero «precisa más difusión» porque «mucha gente está viniendo y no sabía que está abierto». «Comida fresca, comida para llevar, raciones abundantes y si la pruebas, ¡repites!» comenta Rodrigo a un grupo de mujeres que se acerca a preguntarle. Lo único negativo es que algunos puestos «no han abierto, pero bueno, hay que darles tiempo», comenta. Y como petición, cree que estaría bien «colocar algunos bancos en la zona común central para que las personas mayores puedan sentarse y descansar».

Por último, la empleada municipal que cuida cada detalle de la lonja, cuenta que desde el lunes «hemos recibido a mucho público, gente del barrio, sobre todo, personas mayores, y también turistas». Como anécdota, comenta que el otro día recibió a unos visitantes de Gandia que vinieron a propósito a conocer y visitar el complejo rehabilitado.