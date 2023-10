La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 que incluye una importante bajada de impuestos para 2024 y que supondrá también una merma de ingresos de 70 millones de euros para las arcas municipales. Se trata, según ha explicado la concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, de "la rebaja de impuestos más amplia llevada a cabo por el ayuntamiento". En concreto, se rebajan el IBI, la plusvalía, el impuesto de circulación y la tasa de alcantarillado, además se flexibilizan los plazos para pagar los impuestos.

La merma de ingresos por la rebaja fiscal "no supondrá un recorte de los servicios públicos ni de las inversiones", ha asegurado la responsable de Hacienda, que no ha querido entrar en más detalles pero si ha matizado que en los últimos años se han producido dos subidas de impuestos que no se han traducido en una mejora de los servicios públicos. Según San Segundo, "se compensarán los ingresos pero no se hará asfixiando al ciudadano". "Estamos trabajando para que los ingresos lleguen por otras vías" y aludió a la optimización de recursos y la planificación plurianual de las inversiones. "El anterior gobierno presupuesto muchas inversiones que luego no ejecutaba". También ha apuntado que "los remanentes no irán solo a pagar deuda, como ocurría hasta ahora, y se destinarán a mejorar los barrios". Hay que recordar que el anterior gobierno dejó al PP un ayuntamiento con más de 300 millones de euros en la cuenta corriente.

Según calcula el gobierno local, más de 400.000 valencianos pagarán el año próximo 70 euros menos de media por ser propietarios de su vivienda. Las familias numerosas tendrán además de una bonificación real en el IBI del 60% (categoría general) o del 90% (categoría especial), sin que dependa del valor catastral de su vivienda. Una familia numerosas que este año haya pagado 600 euros por su vivienda pagará el año que viene 200 euros.

Más de 33.000 comerciantes se beneficiarán, por otro lado, de un ahorro medio de 92 euros en el recibo del IBI. Para favorecer la sucesión en la empresa familiar y el mantenimiento del empleo con una nueva bonificación del 95% de la plusvalía por transmitir en vida los comercios entre cónyuges, ascendientes y descendientes

También ha explicado San Segundo que 25.600 contribuyentes se ahorrarán el año que viene el pago de las plusvalías. "Esto soluciona la situación a muchas familias que no podían asumir herencias porque no podían pagar las plusvalías". Los valencianos dejarán de pagar impuestos municipales por heredar, ha explicado San Segundo. El ayuntamiento bonificará el 95% en el impuesto de plusvalía por causa de muerte entre cónyuges, ascendientes y descendientes.

El ayuntamiento también rebaja la tasa de la basura. "Estamos analizando si los 11 millones de más recaudados en esta tasa se destinaron a mejorar la red de saneamiento porque puede que haya sorpresas".

Sansegundo ha apuntado que la rebaja fiscal no favorece más a las rentas altas y ha comentado que hay ayudas de distinto tipo y pueden aliviar a muchas familias con rentas bajas. "No todo el que tiene un pequeño comercio es rico", ha dicho.

El necesario apoyo de Vox

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San segundo, confía en poder sacar las ordenanzas fiscales adelante con apoyos puntuales de los distintos grupos de la oposición. San Segundo ha explicado ante las preguntas sobre el necesario apoyo para sacar adelante tanto las ordenanzas fiscales como el presupuesto municipal de 2024 de los «socios preferentes» de Vox, que «vamos a jugar partido a partido». San Segundo, consciente de que el PP gobierna en minoría con solo 13 concejales, ha instado «a todos los partidos» políticos a votar «sin prejuicios ideológicos o por estrategia política» sino por el interés ciudadano y «en coherencia» con sus programas electorales.

El portavoz de Vox, Juanma Badenas, ya ha anunciado poco después de las declaraciones de San Segundo que no se lo pondrá fácil y que no apoyará las ordenanzas fiscales porque no han participado ni han sido informados para su elaboración. Vox, que también ha votado en contra en el consejo de la EMT, de los nombramientos y la subida de sueldos impulsada por el PP, sigue presionando así a la alcaldesa, María José Catalá, para que les de entrada en su gobierno "en minoría".

«Nosotros prometimos que bajaríamos los impuestos y lo hemos hecho», ha dicho San Segundo. Las ordenanzas pasarán el miércoles próximo por la comisión de Hacienda y posteriormente irán al pleno. «Hay tres semanas para reflexionar», ha remarcado la concejala de Hacienda que no ha descartado llegar a acuerdos «punto a punto» de la ordenanza fiscal con los distintos partidos políticos. «Las ordenanzas se votan de una en una» y algunas coincidirán con los planteamientos de Compromís o del PSPV y otras con los de Vox.

Compromís se ha pronunciado en relación a las ordenanzas fiscales y asegura que "a quienes más beneficiará la bajada de impuestos será a las rentas altas, mientras que el 60% de la población se ahorrará tan solo 45€ al año».

"Esta bajada, supondrá que el Ayuntamiento de Valencia dejará de ingresar 70 millones menos, lo que significará, sí o sí, un recorte o imposibilidad de mejora de los servicios públicos para los habitantes de nuestra ciudad. Con estos 70 millones que dejarán de ingresarse podrían hacerse, por ejemplo, 200 jardines", ha asegurado la concejala de Compromís Eva Coscollá.