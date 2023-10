El Consejo de Administración de la EMT ha rechazado la nueva dirección de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con los votos en contra de Compromís, PSPV y Vox, que ya antes de celebrarse la reunión había avanzado, a través de su portavoz, Juan Manual Bádenas, que votaría en contra. Su argumento es el rechazo a la incorporación de dos directivos de FGV a la dirección de la empresa municipal, cargos que, a su juicio, fueron designados por el anterior gobierno del Botànic. Se trata de Raul Castelblanque como nuevo Director Adjunto, y Juan Alumbreros como Director Corporativo. Pero además, Vox aumenta su presión sobre la alcaldesa, María José Catalá, para que les incluya en el equipo de gobierno. De hecho, amenazan también con frustrar las ordenanzas fiscales, aprobadas también hoy en la Junta de Gobierno Local, e incluso los presupuestos municipales.

Con el nuevo gobierno municipal y el cambio de la relación de fuerzas en el Consejo de Administración, Vox tiene un papel determinante en todas las votaciones, pues el PP suma tres consejeros, Compromís tiene dos, el PSPV 1 y Vox 1. En esta reunión del Consejo se pretendía aprobar el nuevo organigrama de la empresa propuesto por el PP, con el que aseguraban "reducir el comité de dirección a once personas, dos menos que en el anterior mandato municipal, en el que existía seis directores de área y cuatro directores de departamento, más tres personas adscritas a gerencia" y alegaba que esa reducción suponía "un ahorro anual de 85.000 euros".

De la Generalitat al ayuntamiento

Sin embargo, el portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Bádenas, ha rechazado el nuevo organigrama por tratarse de "personas que se encuentran en el tránsito de una puerta giratoria que pasa de la Generalitat al Ayuntamiento de València, proviniendo de cargos que fueron nombrados por el PSPV y que ahora van a ser asumidos por María Jose Catalá". "Debe ser que lo que no le gusta a Carlos Mazón sí que le gusta a María José Catalá. Hay que alabar el funcionamiento de la Generalitat en muchos aspectos pero deja mucho que desear el funcionamiento del Ayuntamiento de València", ha criticado Badenas antes del consejo.

Al término del consejo, Compromís ha expresado su satisfacción porque aseguran que su denuncia del "falso anuncio de rebaja de sueldos en la directiva del PP haya paralizado los nombramientos" pero también ha mostrado su "tristeza" por "ver cómo se cumple lo que esperábamos y alertábamos: que con el PP al frente la deriva de deterioro de la EMT iba a ser muy rápida". "La EMT, sus usuarios y València en general se merecen una gestión seria, centrada en ofrecer un servicio de calidad, y no a unos irresponsables como el señor (Jesús) Carbonell --concejal de Movilidad--, que solo se preocupa de incrementar el salario de los cargos de su confianza mientras descuida el día a día de la empresa", ha indicado el edil de Compromís y expresidente de la empresa pública, Giuseppe Grezzi.

Incremento de sueldos

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado la “incapacidad de Catalá y del PP para gobernar esta ciudad después de su fracaso en la votación para nombrar cargos directivos de la EMT”. Para Gómez esta situación demuestra que el liderazgo frágil de Catalá ha derivado ya en un gobierno secuestrado por la ultraderecha y por el grupo Vox porque pretende aplicar un rodillo que no tiene. Durante estos meses, hemos visto cómo Catalá pretende gobernar en solitario, sin hablar ni pactar con nadie más que con sus socios preferentes de Vox aunque sea imposible porque está en minoría. Pero la EMT le ha demostrado que el Ayuntamiento no es su cortijo y que no puede gobernar con cacicadas ni imposiciones”.

“El fracaso del PP en la EMT no sólo deja en manos de Vox la gobernabilidad de València sino que, además, ha destapado también las mentiras de la señora Catalá, que vendió este organigrama como un ahorro de sueldos en la cúpula de la EMT y hoy se ha revelado que la realidad es que un alto directivo iba a cobrar 20.000 euros más que su predecesor, llegando a cobrar incluso más que el presidente de la Generalitat Valenciana”, ha continuado.

La portavoz socialista hacía referencia de esta manera a lo sucedido esta mañana en el consejo de administración de la EMT en la que el PP había presentado un nuevo organigrama de dirección. En el transcurso de la reunión se ha desvelado el incremento de salario por encima de los 80.000 euros de uno de los nuevos directivos, por lo que la representante de los socialistas, María Pérez, ha manifestado su voto en contra.

“La señora Catalá intentó camuflar el desproporcionado aumento de sueldo de uno de los directivos vendiendo un ahorro en los costes de la cúpula directiva de la EMT y hoy, en la asamblea, hemos confirmado que no solamente era falso este ahorro sino que, además, el nuevo organigrama escondía una subida salarial escandalosa”, ha explicado la concejala socialista y consejera de la EMT, María Pérez.

“Este fracaso en la Empresa Municipal de Transportes supone la constatación de que en València tenemos a una alcaldesa secuestrada por la ultraderecha de Vox, con un liderazgo muy frágil e incapaz de sacar adelante medidas e iniciativas que redunden en beneficio de los ciudadanos. Pero, además, también ha servido para destapar que tenemos una alcaldesa que miente deliberadamente y que está más preocupada en los sillones y los sueldos que en gobernar para todos los valencianos y valencianas”, ha subrayado Gómez.

Desde el equipo de Gobierno no se ha hecho mayor comentario sobre el voto de Vox. Se han limitado a explicar cuáles eran sus objetivos y lamentar que Vox se haya aliado con Compromís y el PSPV para votar en contra de reducir en 85.000 euros los gastos de la EMT.