La nueva unidad contra botellones y reyertas contará con 120 agentes

La nueva Unidad Centralizada de Respuesta (UCR) de la Policía Local estará operativa a principios de 2024 y contará con 120 agentes destinados especialmente a luchar contra el botellón, la conflictividad en los barrios, la venta ambulante o el ocio nocturno más descontrolado en algunas zonas puntuales de la capital del Turia, como puede ser la plaza de Honduras.

Así lo ha explicado el Concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, que ha asegurado que el Ayuntamiento de València y la Jefatura de Policía Local «han avanzado hacia el consenso en las negociaciones que han tenido esta semana durante la celebración de la Mesa Técnica».

La nueva UCR, que estará integrada en la División Central de Seguridad y prestará apoyo a las comisarías de proximidad, es la apuesta del nuevo equipo de gobierno del cap i casal para «abordar de forma más ágil y coordinada problemas de seguridad ciudadana que tiene actualmente València y que deben ser solucionados de forma mucho más inmediata», ha explicado el edil de Movilidad y Seguridad Ciudadana.

En ese sentido, según el político del Partido Popular, «el objetivo es que esta nueva unidad preste apoyo y refuerzo a las comisarías de proximidad en horarios, zonas y actos que precisen potenciar la presencia policial, es decir, dar respuesta inmediata a los problemas que surgen en el día a día de València».

Carbonell ha explicado que el Consistorio está satisfecho con los acuerdos ya logrados, como por ejemplo el número de plazas que se ofertarán en el proceso selectivo, que serán 120. «En concreto 40 de turno de mañanas, 40 de turno de tardes y 40 de turno de noches, con posibilidad de ampliar a otros 40 más de refuerzo nocturno posteriormente».

La previsión es que la oferta de plazas comience a finales de este año y que la UCR esté en marcha y operando en las calles de València a principios de 2024. En cuanto al baremo para el acceso, habrá pruebas físicas y se tendrá en cuenta la formación del candidato y una entrevista.

Durante la celebración de la Mesa Técnica se ha llegado también a otros acuerdos como el horario de noche, la disponibilidad y la flexibilidad de adelantar o retrasar la hora de inicio del servicio o la posibilidad de acceso a la Unidad de los mayores de 55 años.

«Una cuestión educacional»

Que María José Catalá no iba a tolerar «las situaciones incívicas» ya lo dejó claro a mediados de septiembre, cuando un total de doscientos agentes se desplegaron, con diferente suerte, por las zonas más calientes de la ciudad: Honduras, Cedro, Roqueta, Creu Coberta.

La presencia policial espanta a los botellones, pero ¿dejan de existir? En aquel momento, Carbonell señaló que «evitar el botellón de una zona no es trasladarla a otra. Es diluirlo», y añadía: «Sí, es probable que se vayan a otro sitio, pero no todos quedan de acuerdo en ese otro sitio». En definitiva, que la solución al botellón es prácticamente utópica porque depende de muchas otras cosas, no solo la presencia policial.

Por eso el edil apeló entonces a una cuestión escuchada otras veces y que aún hoy, con la unidad específica en ciernes, tiene plena vigencia: «La solución definitiva es una cuestión educacional, desde los colegios, donde también trabajamos, como en los entornos familiares».