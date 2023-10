El PP ha sacado adelante en el consejo de administración de la empresa municipal de actuaciones urbanísticas (Aumsa) celebrado esta mañana y con el apoyo inesperado del PSPV el nombramiento de la abogada Ana María Gil Jiménez, exdiputada autonómica del PP y número 16 en la lista electoral del 28M de María José Catalá, como nueva gerente de la Empresa Municipal de Actuaciones Urbanísticas (Aumsa) en sustitución de Alberto Aznar, nombrado por el anterior gobierno progresista y cuyo relevo todavía no se había producido tras el cambio de gobierno de la ciudad.

El cese y nombramiento del nuevo gerente de la empresa municipal ha sido, junto con la designación de representantes en las sociedades participadas, el único punto del orden del día del consejo de administración de Aumsa.

Compromís se ha abstenido del punto porque no se ha informado previamente del nombre del nuevo gerente de la empresa municipal. Vox ha justificado su voto en contra del nombramiento de Ana Mª Gil porque también porque no había sido informado del nombre del nuevo responsable de la empresa municipal previamente y por entender que el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, no ha cumplido con el compromiso de consensuar los nombramientos en los organismos municipales.

En el consejo Vox ha apoyado el cese del antiguo gerente pero se ha opuesto al nombramiento de Ana Mª Gil por "no haber contado con el tiempo suficiente para valorar su perfil". Juanma Badenas ha insinuado que existe "una cierta connivencia" entre el PP de València y el PSPV para colocar a personas afines en los organismos municipales. "Ya ocurrió la semana pasada en la EMT y ahora ha ocurrido en Aumsa", ha dicho.

La concejala socialista Sandra Gómez había denunciado previamente a la reunión del consejo la parálisis de Aumsa, que lleva cuatro meses sin convocar consejo de administración. El intento de bloqueo de una de las principales empresas municpales llega tras el rechazo de la formación que lidera Juanma Badenas al nombramiento y subida de suelos de los consejeros de la EMT propuestos por el PP la semana pasada. Los socialistas han justificado su apoyo al nombramiento de la exdiputada del PP y abogada Ana Mª Gil en la gerencia de Aumsa porque el anterior gerente había solicitado en reiteradas ocasiones al actual gobierno del PP su cese.

La presión de Vox sobre el gobierno "en minoría" de Catala no cesa, aunque en el caso de Aumsa el PP ha salvado los muebles gracias al apoyo del único consejero socialista en la sociedad Aumsa. El partido ultraconservador ya ha advertido de que tampoco votará a favor esta semana en la comisión de Hacienda de las ordenanzas fiscales lo que deja en el aire la prometida rebaja fiscal de la actual alcaldesa.

Sandra Gómez ha instado al gobierno de Catalá a reactivar Aumsa tras cuatro meses en los que no se ha convocado ni un solo consejo de administración que permita avanzar en temas importantes para la ciudad como la vivienda, poniendo en riesgo más de 20 millones de euros de fondos Next Generation para regeneración urbana” ha asegurado la concejala socialista, Sandra Gómez. Estos 20 millones se sumarían a los otros 70 de la convocatoria de bajas emisiones, por su falta de trabajo y su negacionismo”.

La exconcejala recuerda que hay proyectos muy importantes para la ciudad pendientes de aprobación para poder continuar con los trámites citando el Plan Especial de Ciutat Fallera, que debe establecer el nuevo marco normativo para mantener las naves como talleres de los artistas falleros, poniéndolos en valor y solucionando los problemas urbanísticos del barrio mejorando el espacio público para los vecinos y vecinas, y que no se puede licitar hasta que lo apruebe el consejo o el Plan Especial de Castellar-Oliveral, que se encuentra en la misma situación, y que además de mejorar la calidad urbana de la pedanía debe establecer mecanismos de gestión de suelo para evitar expropiaciones millonarias para poder ejecutar las dotaciones.

También se encuentra pendiente de licitación la construcción de las últimas 95 viviendas del Plan de Vivienda de Aumsa, ha destacado la portavoz socialista. La actual alcaldesa, Mª José Catalá, dijo que venía a solucionar los problemas de vivienda y lo primero que hace es atascar la licitación de 95 viviendas durante meses. El PP se encontró al llegar al gobierno con más de 200 viviendas construidas o en construcción, y la última licitación del plan de vivienda estaba lista tras obtener la licencia el pasado mes de mayo y no la han sacado adelante", ha subrayado Gómez.

AUMSA también tiene el encargo del ayuntamiento para gestionar los fondos de regeneración urbana de los Next Generation. Más de 20 millones para regenerar los barrios de Virgen de los Desamparados y Tendetes, y rehabilitar energéticamente más de 1.000 viviendas para reducir consumos y combatir la pobreza energética. La inacción del PP y los desacuerdos con sus socios preferentes de VOX, "pueden hacer perder a la ciudad otros 20 millones de euros de fondos europeos por no licitar los proyectos a tiempo.

Alberto Aznar asumió la gerencia de Aumsa en mayo de 2021 tras su paso por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana, donde ejerce desde 2019 como director general. Aznar, licenciado en Derecho y doctorando en plataformas digitales de alojamiento, derecho a la vivienda y ciudad, llegó a la empresa municipal avalado por su experiencia en las políticas de vivienda y en sustitución por jubilación de José Antonio Martínez Roda, fue el impulsor de la firma del convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el Plan de Vivienda municipal.