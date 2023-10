El incendio de la noche del miércoles en el Saler ha terminado de inquietar a los vecinos. Son seis incendios y dos conatos en tres meses. Se intuye premeditación y alevosía, porque todos los focos prendieron en puntos estratégicos de fácil salida. Y tratándose del pulmón verde de València, nadie se lo explica: "No me cabe en la cabeza que las personas sean tan malvadas de acabar con la naturaleza", lamenta Ana Gradolí, presidenta de la Asociación Vecinal del Saler. "No hay duda de la intencionalidad. Corre riesgo el monte y corremos riesgo las 1.500 personas que vivimos aquí. Son muchas vidas".

De todos los incendios, este último localizado en la rotonda de acceso a la playa de la Garrofera, entre la Casbah y Les Gavines, y formalmente extinguido a a las 9.48 de la mañana ha sido el más aterrador debido a las fuertes rachas de viento, la extensión calcinada —unos 3.000 metros cuadrados— y la cercanía con las viviendas. Amparo Ferrandis vio las llamas desde su balcón, a escasos 100 metros. "Fue dantesco. Ardían los árboles y las pavesas que saltaban seguían quemando vegetación. Estamos asustados porque es evidente que hay algún pirómano con la obsesión de quemar esto. Los accidentes ocurren en un contexto de aumento del calor, pero tantos fuegos seguidos nunca lo habíamos visto". Otra vecina de la Devesa-Albufera denuncia cierta "falta de interés" en proteger las fincas ante la creciente amenaza. Se llama Amparo Vives y reside en un edificio rodeado de masa forestal. Un paraíso ahora en el ojo —creen— de los pirómanos. "Vivimos en peligro porque todo lo que hay alrededor es árbol seco y pinocha y nadie viene a recoger esa vegetación muerta. El fuego del miércoles lo vimos demasiado cerca. Cualquier día salimos ardiendo". Controlado el incendio intencionado del Saler Por todo ello, los residentes en el parque natural piden que el Ayuntamiento defina —o en su caso refuerce— un perímetro de seguridad de cada edificio con una tala de árboles ordenada que ayude a frenar el avance del fuego. Se trata de una demanda histórica acorde a su importante función: "Después de más de 40 años somos residentes de pleno derecho y además somos los guardianes del parque. El otro día colapsamos la central de bomberos. Sin nosotros la Devesa ya hubiese sido devorada por el fuego", sostiene Ferrandis, que entremezcla el miedo a perder sus pertenencias más básicas con un discurso perfectamente ecologista: "Nosotras sabemos dónde vivimos. Estamos aquí porque nos gusta. Esto es una joya natural y si hay una especie invasora somos nosotros". En el Ayuntamiento son conscientes del grave problema y se muestran preocupados ante unos hechos que investiga el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Las mismas fuentes rechazan la teórica falta de interés y recuerdan que el pasado mes de agosto el consistorio retiró 296 toneladas de vegetación. En ese sentido, el edil Jesús Carbonell (PP) subraya que el parque ya cuenta con un refuerzo de la Policía Local y asegura que "de forma inminente" se adjudicará el contrato para la puesta en marcha de cañones de agua (sistema Sideinfo) a modo de cortafuegos. Y sobre la protección de este entorno también habla Sergi Campillo, exconcejal de Devesa-Albufera por Compromís, explicando que el parque cuenta con un retén de bomberos en su interior, que además dispone de una red de hidrántes repartidos por todo el parque. "València cuenta con un plan de prevención de incendios forestales. Estamos hablando del bosque litoral mejor conservado de España y el único periurbano que tiene catalogación de bosque maduro", señala Campillo. "Este Parque Natural es un modelo de referencia en gestión forestal, otra cosa es que haya que delimitar un perímetro alrededor de los edificios para que se retire vegetación. Yo le he dicho al nuevo equipo de gobierno que estamos dispuestos a sentarnos con ellos y buscar soluciones siempre que se haga cirugía fina, porque arrasar con todo lo que hay junto a las viviendas supondría acabar con el 7% de la vegetación del bosque", incide el político de Compromís, que además añade un punto de complejidad: "Los vecinos tienen que entender que la necromasa enriquece el suelo y tiene función en el bosque maduro". Sea como sea, el riesgo es indudable y verificable con tan solo revisar la magnitud del operativo organizado para extinguir el último fuego: unas 50 personas repartidas en 13 vehículos de la dotación de Bomberos de València, dos Brigadas Forestales, tres patrullas de la Policía Local y la colaboración de la Guardia Civil. La noche fue muy larga y el trabajo intenso. La Devesa tiene muchos vigilantes, pero el fuego no deja de acechar. Se busca a un hombre joven con ropa oscura

Varias vecinas de las fincas aledañas al incendio del miércoles y la madrugada del jueves vieron junto al lugar de los hechos a un hombre joven vestido con ropa oscura, pantalones largos y una gorra o capucha. Un de ellas, además, vio lo que parecía una mecha moviéndose entre los árboles y en diferentes focos. El hombre llegó caminando por el paseo del lago de Pujol y a las vecinas les llamó la atención la tranquilidad con la que este dejaba atrás el incendio y el hecho de que no sacara el móvil para grabarlo. «Puede ser una coincidencia, pero es el único sospechoso que vimos», señalan.