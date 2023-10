La portavoz socialista en València Sandra Gómez ha exigido a María José Catalá que explique “qué le va a costar a los valencianos y valencianas su pacto de la VIU con Vox que tanto se ha esmerado en ocultar”. “Queremos saber los pormenores y la letra pequeña de este nuevo pacto de la vergüenza que Catalá ha rubricado en València. Debe explicar claramente a cambio de qué ha vendido el ayuntamiento de la tercera ciudad de España al grupo ultra que niega la violencia de género y el cambio climático”, ha manifestado Gómez tras hacerse público el pacto definitivo del PP y la ultraderecha.

“Ya lo advertimos ayer, que el pacto estaba hecho y que la señora Catalá pretendía engañar a la ciudad de València. Finalmente, ha tenido que pegar ‘cabotà’ y admitir públicamente que ha llegado a un acuerdo con Vox para meterlos dentro del gobierno”, ha continuado.

“Catalá está demostrando con cada paso que da que es la alcaldesa del engaño y de la falta de transparencia. Ha certificado que no tiene proyecto propio para la ciudad y, lo que es peor, que no siente València. Por eso no le duele entregar la ciudad a la ultraderecha”, ha continuado. “Me apena como valenciana tener una alcaldesa que abre las puertas del ayuntamiento a la extrema derecha, me apena tener una alcaldesa que regala el futuro de la ciudad de Valencia a la ultraderecha de nuestra ciudad y me apena profundamente que se vaya a trocear este Ayuntamiento y se vaya a dejar en manos de los radicales”, ha alertado.

La lideresa de los socialistas en València ha criticado que Catalá, además, “parece que se encuentra mucho más cómoda alejada del centro, volcada hacia la extrema derecha. Se está distanciando del centro para radicalizarse como alcaldesa y alejarse de la mayoría. Es una decisión que va en dirección contraria a la que están adoptando el resto de partidos conservadores europeos, que están poniendo líneas rojas a los partidos de ultraderecha como Vox”, ha incidido.

“El Partido Socialista, además, ha demostrado que teníamos tendida la mano para llegar a acuerdos puntuales, que podíamos pactar algunas cuestiones que fueran buenas para la ciudad y que, por lo tanto, se podía gestionar un gobierno en minoría, llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas. Eso sí, practicando el diálogo, el consenso y la voluntad de pacto. Pero la señora Catalá ha preferido regalarle esta ciudad a la ultraderecha porque está más cómoda en la radicalidad que en el centro político”.

Gómez ha criticado que todas las decisiones que está adoptando el gobierno del PP encabezado por Catalá está propiciando un retroceso de la ciudad en todos los sentidos. “La ciudad está volviendo a un pasado oscuro en el que se da prioridad al coche, se da via libre a la contaminación y se prefiere una ciudad gris y sucia a una verde y abierta al futuro”, ha finalizado.