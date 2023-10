"Es posible que próximamente tengamos ese acuerdo de gobernabilidad en el Ayuntamiento de València". Con estas palabras ha confirmado la alcaldesa de València María José Catalá del PP que el pacto de gobierno con Vox es toda una realidad. "A ver mañana qué pasa, esperemos a mañana, de momento la resolución con las delegaciones -el reparto de concejalías y de áreas para Vox- no están firmadas", ha añadido Catalá, que ya públicamente ha desvelado el misterio mejor guardado en la actualidad municipal, durante los últimos días.

De hecho, el pacto de gobierno entre PP y Vox para València está acordado y cerrado pero no firmado del todo. Faltan algunos flecos por cerrar. En las próximas horas se firmará el acuerdo, probablemente mañana por la mañana. También se está hablando de las áreas y las delegaciones que van a llevar los nuevos socios de la alcaldesa María José Catalá. Los grupos municipales de PP y Vox sellarán este acuerdo para que el partido liderado en España por Santiago Abascal se integre en el gobierno municipal del Ayuntamiento de València de forma inminente.

En las últimas horas se han intensificado las negociaciones entre ambas formaciones y de forma inminente se va a escenificar este pacto en la tercera ciudad de España. Vox tenía especial interés, tal como anunció su portavoz en València Juan Manuel Badenas, en que el pacto de gobierno fuera previo a la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales. Vox quería estar dentro del gobierno local y participar de la confección de las cuentas, y finalmente, lo ha logrado. La alcaldesa María José Catalá, cuyo plan inicial era tratar de gobernar en solitario, ha constatado que sus 13 concejales son insuficientes para sacar adelante los grandes asuntos de la gestión local y para digirir y gobernar las empresas y organismos autónomos. Por eso, integrará a Vox en busca de la necesaria estabilidad.

Reanudar las obras de Mestalla pero sin convenio, ha sido clave

Además, hay una segunda clave que explica que se hayan acelerado las negociaciones para conformar el nuevo gobierno. El cambio de giro del PP de València sobre el modo en que deben reanudarse las obras del nuevo Mestalla ha sido definitivo para que Vox se pueda integrar en el gobierno local. Vox puso como condición para integrarse en el gobierno local que no se firmase el convenio urbanístico con Meriton, que no se le diese lo que considera un cheque en blanco a la propiedad del Valencia CF, porque entienden que el máximo accionista del club Peter Lim no es de fiar, como ha dicho Badenas varias veces en público.

La formación liderada por Badenas en València, según fuentes cercanas a las negociaciones, quiere que las obras del nuevo Mestalla se reinicien sin convenio con el Ayuntamiento de València, pero además, quiere que efectivamente haya constancia de las citadas obras, es decir, que el Valencia CF reanude las obras en toda regla, con amplio despliegue de maquinaria y de personal, nada de realizar pequeñas mejoras. A partir de ahí, cuando se vea un avance real en la construcción del nuevo estadio, Vox se planteará abordar nuevos escenarios con la propiedad del Valencia CF. Firmar un nuevo convenio o buscar otras soluciones urbanísticas. Esta hoja de ruta es la que se ha dado finalmente y la que anunció ayer mismo el Ayuntamiento de València en un comunicado publicado por toda la prensa.

Por otro lado, la reunión desvelada por Levante-EMV en exclusiva, que se celebró el pasado martes, durante varias horas en el despacho de alcaldía, fue determinante para avanzar en este pacto de gobierno. A ese encuentro acudieron la alcaldesa María José Catalá, por el PP, además de Cristóbal Grau, su jefe de gabinete; y el concejal de Grandes Proyectos José Marí Olano, que lleva las negociaciones con el Valencia CF. Por Vox estuvo Juan Manuel Badenas y el presidente provincial de Vox Ignacio Gil Lázaro y diputado nacional. La presencia de Marí Olano obedecía a que está pilotando todas las cuestiones relacionadas con el nuevo Mestalla por eso estuvo en este encuentro y aportó la información de última hora sobre el estadio inacabado. Los representantes de Vox abordaron con los del PP, en especial con Marí Olano, la última hora del futuro estadio, de ahí que se consensuase dar este giro en las relaciones del ayuntamiento con el Valencia CF para trasladarle que no habrá convenio urbanístico de momento, como ha insistido Vox.