El pacto de PP y Vox para la ciudad de València no ha pasado desapercibido entre los líderes políticos locales, autonómicos y nacionales, que han justificado o rechazado los acuerdos en función de su afiliación. No en vano, se trata de la tercera ciudad de España y de un reparto de concejales que abocaba a un acuerdo del lado conservador.

La Secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha desvinculado a la dirección nacional de este acuerdo y lo ha circunscrito a la ciudad de València, explicando que el motivo del mismo es la "estabilidad" de la institución. Por su parte, el expresident de la Generalitat, Ximo Puig cree que este pacto supone "normalizar a la extrema derecha" y representar "lo más alejado de la civilidad y los valores europeos.

Gamarra ha indicado que la incorporación de cuatro concejales de Vox al equipo de gobierno municipal de València "afecta única y exclusivamente al Ayuntamiento de València". La secretaria general del PP cree que la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha tomado la decisión de incluir a Vox en el equipo de gobierno local "en la búsqueda de la estabilidad del día a día de una institución que tiene que estar al servicio de los valencianos". Un ayuntamiento, que, ha añadido Gamarra, tiene que "buscar la mayor eficacia y la mayor estabilidad para poder afrontar el día a día".

Mazón: "Muy positivo"

Por su parte, El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado de "muy positivo" el pacto de gobierno en València, al considerar que servirá para "dar estabilidad" a las instituciones. "Quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa de València por conformar el pacto con Vox que da estabilidad a València, la capital de la Comunitat Valenciana, y que sin duda va a tener todo el apoyo de la Generalitat".

El president ha afirmado que la Generalitat tiene "grandes planes y grandes inversiones" para València y ha reiterado que van a defender la ampliación del Puerto que se "está negando injustamente por parte del Gobierno de España".

"Ahora somos más fuertes, más estables para reivindicar la Marina del Puerto, la ampliación del Puerto, que es estratégica para la ciudad, la Comunitat y España. Vamos a bajar los impuestos, a mejorar la seguridad de los ciudadanos en la ciudad de València. Todo eso se hace desde la estabilidad y seguridad de un pacto firme que se pone en marcha", ha defendido Mazón.

Además, ha asegurado que esta situación llega después de ocho años con "altercados, líos internos, falta de estabilidad, seguridad y falta de una línea concreta" en las instituciones valencianas, que en la ciudad de València gobernaban Compromís y PSPV y en la autonomía estos dos partidos junto con Unides Podem.

Gil Lázaro: "Garantía de gobierno sólido"

Por parte de Vox, el presidente provincial de Valencia, Ignacio Gil Lázaro, que se ha reunido este viernes con los cuatro concejales de la formación en el Ayuntamiento de València tras hacerse público el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP para gobernar la ciudad, ha mostrado su "satisfacción" por el pacto alcanzado y ha asegurado que los ediles de su partido garantizarán "un gobierno sólido y de cambio".

Gil Lázaro ha defendido que Vox pretende que suponga "un pacto firme" entre dos partidos que "funcionarán como un solo gobierno". En esta línea, ha subrayado que el acuerdo "representa la fidelidad al voto que los valencianos depositaron en las urnas el pasado 28 de mayo". Asimismo, ha trasladado la "sólida intención" de Vox de "asegurar a los valencianos un gobierno tranquilo, sensato, moderado y cercano a la realidad de los ciudadanos" y ha garantizado que sus concejales "se van a encargar de que este gobierno sea también valiente para llevar a cabo los cambios que la ciudad y sus habitantes requieran".

Finalmente, ha mostrado la "satisfacción" de Vox por el acuerdo alcanzado, que garantiza "un gobierno sólido y de cambio", además de aportar a València "un equipo humano muy preparado y experimentado". "Nos encontramos ante cuatro personas con entidad profesional que serán de gran utilidad para el interés de la ciudad en cada una de las áreas que a partir de hoy ocupan", ha añadido.

Ximo Puig: "Lo más alejado de la civilidad"

Del lado de la oposición, las opiniones son, sin embargo, muy diferentes. El expresident de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha lamentado que el pacto de gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento de València supone "normalizar la extrema derecha" y representa "lo más alejado de la civilidad y los valores europeas". "Nos aleja de Europa y nos aleja de la civilidad", ha declarado, acusando a los populares de "pactar con aquellos que están en contra de asumir la realidad del cambio climático" y apuestan por el negacionismo de la violencia de género, un "negacionismo cultural" y un "negacionismo de la dictadura".

Además, ha señalado que este pacto está "alineado" con el sellado hace unos meses por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y Vox. "Sinceramente, me preocupa como valenciano y como ciudadano democrático que se normalice la extrema derecha. No es una receta adecuada en ningún espacio político y en el ámbito local es todavía más triste", ha manifestado el también senador territorial.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha tildado de “pacto de los sillones” el acuerdo, con el que ha advertido que “Vox ha vencido a Catalá”. “María José Catalá se ha tenido que tragar sus palabras de gobernar en minoría porque la ultraderecha ha exigido entrar en el Gobierno con cuestiones tan menores como llamarla ‘marigrezzi’ o apretarle con el tema del Valencia CF”.

Ribó: "El pacte del Embolat" estaba escrito en las estrellas

El líder de Compromís y alcalde de València de 2015 a 2023, Joan Ribó, asegura que el pacto "estaba escrito en las estrellas y sabíamos que la conjunción astral iba a ser la proximidad de los Presupuestos Municipales. No sabíamos qué competencias iban a tener cada uno, pero sí que se iba a producir. Era obvio porque las matemáticas y la necesidad es una cuestión imprescindible". Para Ribó, el aspecto cuenta: "lo primero que hemos visto son dos tipos de formato: unos en corbata, como si vinieran de una gran boda y otros de una forma más normal, como si vinieran de un entierro. Es una constatación clara".

De la Nau o el Rialto, Compromís habla ahora del "Pacto del Embolado porque es un embolado bastante terrible para la ciudad y porque simboliza la pasión de esta gente por el bou embolat".

"Bueno, ya tenemos gobierno Vox-Partido Popular, pero también digo las cosas no cambiarán mucho. El comportamiento del PP ya empezaba a ser parecido". Ribó, de cualquier modo, sí que ha expresado su "honda preocupación" por dos áreas que se queda Vox: "Por una parte, Parques y Jardines y Albufera. Se deja en manos de un grupo que lo cree en la existencia del Cambio Climático, que menosprecia aspectos naturales. Y más cuando en 2024 seremos Capital Verde Europea. Esperamos y reclamaremos ser Capital Verde, no Capital Gris, que es el riesgo que corremos. En parques, en movilidad, en sostenibilidad..". Y el otro "el de Juventud, Infancia, etcétera. Ya hemos visto en Burriana cómo se comporta la gente de Vox. Defenderemos el respeto a todas las personas. Queremos recordar a todos que somos muy plurales. No todos vamos a misa, hay un 49 por ciento de ciudadanos que no es religiosa y exigimos que se respeten los comportamientos diferenciales en temas LGTBI"