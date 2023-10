El nuevo Mestalla, asunto decisivo para cerrar el "pacto del sándwich"

«No ha sido el pacto del pollo, ha sido el pacto del sándwich porque eso es lo que comieron en la reunión celebrada en alcaldía el pasado martes». Fuentes de toda solvencia pusieron ayer una nota de color al encuentro celebrado esta semana entre PP y Vox para sentar las bases del pacto de gobierno para València. En la reunión, estuvieron la alcaldesa María José Catalá, su jefe de gabinete, Cristóbal Grau, y el concejal de Grandes proyectos, José Marí por parte de los populares. Por Vox acudieron el portavoz Juan Manuel Badenas y el presidente provincial de Vox Ignacio Gil Lázaro. Fueron 5 horas de largas negociaciones en las que los presentes degustaron unos sándwiches, como frugal tentempié. En términos políticos, la presencia de Marí Olano en este encuentro, que lleva las negociaciones sobre el nuevo Mestalla, fue determinante para que se fraguase el acuerdo de gobernabilidad que hoy podría anunciarse públicamente.

Vox puso como condición para integrarse en el gobierno local que no se firme el convenio urbanístico con Meriton, que no se le dé lo que considera un cheque en blanco a la propiedad del Valencia CF, porque entienden que el máximo accionista del club, Peter Lim, no es de fiar, como ha dicho Badenas varias veces en público. Vox de València quiere que las obras del nuevo Mestalla se reinicien sin convenio con el ayuntamiento, pero además, quiere que efectivamente haya constancia de las citadas obras, es decir, que el Valencia CF reanude las obras en toda regla, con amplio despliegue de maquinaria y de personal, nada de realizar pequeñas mejoras. A partir de ahí, cuando se vea un avance real en la construcción del nuevo estadio, Vox se planteará abordar nuevos escenarios con la propiedad del Valencia CF. Esta hoja de ruta es la que se ha dado finalmente y la que anunció ayer mismo el Ayuntamiento de València en un comunicado publicado por toda la prensa.

José Marí Olano queda tocado

El pacto PP-Vox deja tocado a José Marí Olano, que públicamente había tendido la mano al Valencia CF para aprobarle el citado convenio. Pero también aleja el fantasma de una reprobación pública en el pleno para Marí, socio de KPMG, compañía que también trabaja con el hólding de Lim. Tanto Compromís -que ha forzado una sesión extraordinaria- como PSPV -que ha presentado una moción para apartar a Marí de las negociaciones con el Valencia CF- han puesto en el disparadero a Marí. Ahora con vistas a esas votaciones, Catalá contará con el respaldo de Vox, lo que evitará una reprobación pública por ese posible conflicto de intereses que el propio Badenas denunció, y le permitirá mantenerlo en el cargo .