El pacto de PP y Vox en València estuvo a punto de darse ya en julio

El pacto de gobierno de PP y Vox en València se ha materializado en los últimos tres días de esta semana y las negociaciones entre ambas formaciones se han llevado a cabo en las dos últimas semanas. Sin embargo, en julio, tras constituirse la corporación, ya hubo un primer amago de pacto de gobierno entre ambos partidos, ya hubo una toma de contacto seria en la que se ofrecieron "delegaciones menores", al grupo municipal encabezado por Juan Manuel Badenas, según han confirmado fuentes de toda solvencia a Levante-EMV.

En aquel ofrecimiento, figuraban delegaciones como la de mayores, que a la postre, efectivamente se ha adjudicado el partido de Santiago Abascal. Sin embargo, aquello no cuajó y María José Catalá arrancó el mandato con un gobierno monocolor, formado exclusivamente por concejales del PP.

Después del verano, en septiembre, Vox decidió cambiar la estrategia en la ciudad y tener una presencia mayor en los medios de comunicación. Sobre todo apostó por reforzar la proyección pública de Badenas. En septiembre, Vox inició una mayor presión sobre el PP y comenzó a mostrarse crítico con ciertas medidas. Luego, en las últimas semanas, ocurrieron los desencuentros de Vox con los populares en los consjeos de administración de Aumsa y EMT. Todo ello, dentro de una estrategia que buscaba aumentar la presión sobre la alcaldesa y el PP para hacerlos ver que solo 13 concejales no eran suficientes para poder gobernar en València.

El punto crítico y definitivo fue la llegada del momento de aprobar las ordenanzas fiscales, con la posterior aprobación de los presupuestos en el horizonte. Para Vox, apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos partidos, aprobar la rebaja fiscal de 70 millones no ha supuesto ninguna concesión ya que figura en su programa electoral.

Sin embargo con los movimientos de Vox en Aumsa y EMT, donde no votó a favor del PP, este partido quiso demostrar a los populares que necesitaba a sus 4 concejales para sacar adelante las cuentas porque había un peligro real de que no pudieran aprobarlas. A todo esto se une el tema de Mestalla, al que Vox se sumó para abanderar que no se firme el convenio con Peter Lim. Esta cuestión de las obras del nuevo estadio también ha sido otro elemento de presión que ha utilizado Badenas contra Catalá, utilizando la figura del concejal de Grandes Proyectos José Marí para debilitar a la propia alcaldesa y al grupo municipal del PP.

El resultado de toda esta estrategia tiene como consecuencia en parte, que al final, se haya cerrado este pacto de gobierno entre ambos partidos. Ello pese a que la alcaldesa María José Catalá se ha resistido a materializarlo durante 4 meses. Catalá partía con la ventaja de que para acceder a la vara de mando no necesitaba tener 17 concejales, sus 13, le bastaron para ser designada alcaldesa en segunda votación. A diferencia de la Generalitat, donde Carlos Mazón tenía que cerrar un acuerdo con Vox para poder ser investido presidente. Allí todo se resolvió de forma rápida. Al final, Catalá entiende que con este pacto se garantiza la tranquilidad necesaria para toda la legislatura de ahí que la necesidad de aprobar sus primeros presupuestos haya precipitado los acontecimientos.