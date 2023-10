El barrio de Ciudad Jardín despertó este sábado con fuego en sus calles: una nueva quema de contenedor propiciado, tal como aseguran los vecinos, como consecuencia de la concentración de establecimientos de ocio en sus calles.

El incendio se produjo en las inmediaciones de una discoteca provocado, presumiblemente, por los más trasnochadores «que antes de irse a sus casas han hecho la gracia. Esta vez ha sido a primera hora de la mañana en la calle Explorador Andrés esquina a Cedro» aseguran en la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Un hecho que se repite por dos fines de semana consecutivos «y conforme pasa el tiempo, seguimos tentando a la suerte». La causa la ven en «algo tan natural como que en esta zona, como sucede en la plaza de Honduras, se concentra la gente por miles». Aseguran en la asociación, además, que «lo peor es que se siguen concediendo más licencias. La más reciente, hace poco. Recientemente, una verdulería se había transformado en puesto de venta de empanadillas y, de la noche a la mañana, ya vemos las marcas de terraza en el suelo. ¿Consecuencia? En lugar de dispersión del ocio, concentración. Y como consecuencia, vandalismo». Como prueba de ello aseguran que "cuando hay un gran evento en otra zona de la ciudad, la cantidad de personas en nuestras calles disminuye notablemente".

Los contenedores fueron retirados inmediatamente, una prontitud que consideran en el colectivo vecinal que raya en lo premeditado "porque no es buena imagen", pero "lo que hace falta de verdad es actuar, no retirar lo quemado y reponer".

Aplicación de medidas urgentes

La asociación reclama «la aplicación inmediata de medidas por parte del equipo de gobierno para la reducción del ruido en el barrio, incluyendo la reducción de terrazas. Las medidas establecidas para la zona de Honduras en la moción que aprobó en Junta de Gobierno Local 29 de julio de 2022 el Ayuntamiento, van en la buena dirección, porque disuaden a la hostelería de emprender nuevos negocios en el barrio a costa del suelo público, aunque pensamos que este plan por sí solo, no va a solucionar los problemas de la zona. Honduras y Cedro forman parte de un mismo problema. La reducción en Honduras ha venido a incrementar la presión en Cedro porque el que no encuentra acomodo, o no en cuenta a los amigos, cruza Blasco Ibáñez y se queda en Ciudad Jardín». Confiábamos en que el cambio de gobierno municipal que un cambio en el gobierno municipal restablecería la reordenación de actividades y la recuperación urbana. Queremos verlo».