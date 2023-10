Los vecinos de la Devesa de El Saler han vuelto a pedir a las autoridades que se establezca un perímetro de seguridad, una distancia de seguridad entre la masa boscosa del Saler y las fincas donde viven los residentes de la zona. "Necesitamos el perímetro de seguridad" ha explicado la presidenta de la AVV de la Devesa del Saler Ana Gradolí y tal como "venimos reclamando desde hace 10 o 12 años". Tras la detención de un abogado de 59 años como el presunto autor de los incendios provocados en el parque natural, que tanta preocupación han causado a los residentes, Gradolí ha señalado "lógicamente" con esta detención "estamos más tranquilos", sin embargo, la presidenta ha vuelto a pedir que se establezca "un perímetro de seguridad" entre la masa forestal y las viviendas para que en caso de incendio se garantice la seguridad de los vecinos. "Continuamos pidiendo este perímetro de seguridad por el peligro muy alto que corremos máxime cuando en verano se cuadriplica la población", ha dicho.

La portavoz vecinal ha confirmado lo anunciado por un dirigente de la Guardia Civil y del Seprona, que ha destacado que la colaboración ciudadana "ha sido determinante" para dar con el presunto autor de estos incendios provocados. ""Los vecinos hemos hecho todo lo que hemos podido, desde el primero al último hemos apoyado en todo lo que hemos sabido".

"Esto es un polvorín", denuncian otros residentes

Otros residentes de la zona han señalado que en la Devesa del Saler y en estos bloques de viviendas cercanos a la zona boscosa del Saler se necesita más mantenimiento y limpieza de los restos vegetales y de poda que hay. "Esto es un polvorín" señala una fuente consultada por Levante-EMV. Hasta ahora y en los últimos 8 años, señala este vecino, se ha llevado a cabo una gestión de la masa boscosa y de la Devesa del Saler tal como defendía el gobierno saliente de Compromís y PSPV. "Eran partidarios de que el parque se autoregenerase", apunta. Sin embargo, los residentes llevan años pidiendo que se realicen podas selectivas, incluso talas controladas de vegetación y árboles, para que en caso de incendio, provocado o no, el fuego no prenda rápidamente y no llegue a extenderse a las familias y sus casas. Vamos hablan de fijar un perímetro se seguridad que separe los bloques de las urbanizaciones de la vegetación e incluso de crear "cortafuegos" o pasillos de seguridad, que eviten la propagación de las llamas.

Durante todo el año, "aquí vivimos 1.500 personas pero en verano la cifra llega a 10.000". Esto quiere decir que en caso de un posible siniestro, o llegado el momento, un desalojo, en verano puede producirse una situación de emergencia con grave riesgo para las personas. También para los bomberos o los agentes que intervengan. Hay otros que apuntan que en especial en la temporada alta, no solo para prevenir la acción de posibles pirómanos sino también pensando en inconscientes o incívicos, "se tendría que controlar el acceso al parque".

En junio y julio se retiraron 295,4 toneladas de residuos vegetales

Cabe recordar que en junio y julio, el Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Disminución del Riesgo de Incendio, retiró del entorno de la Devesa de El Saler 295,44 toneladas de residuos vegetales, restos de poda y de vegetación que suponían un grave riesgo en caso de incendio. "Estos trabajos se realizaron como método de prevención de desastres forestales en el Parque Natural de l’Albufera y su coste total es de 222.640,43 euros, correspondientes a las 87 órdenes ejecutadas en lo que llevamos de 2023", indicaron fuentes municipales en ese momento.

Entre las principales actuaciones que se realizaron, destacaron las relacionadas con la vegetación en zonas residenciales, donde se retiraron 147,915 toneladas con un coste de 86.495,71 euros. Concretamente, en el entorno de los edificios de Gola del Pujol 6 se eliminó la necromasa de la zona boscosa ubicada en su entorno.

Los cañones de agua ya están adjudicados

Por último, el pasado lunes trascendió que ya se han adjudicado los cañones de agua contra-incendios que se van a instalar en El Saler y que permitirán activar estos chorros en caso de que se detecte un incendio. Estas torres, que tienen que ser aún montadas e instaladas, serán capaces de lanzar hasta 9.000 litros por minuto para refrescar la zona y minimizar el riesgo de inicio y propagación de las llamas. No en vano, pueden activarse también cuando se eleve mucho la temperatura y cuando baje la humedad por los intensos efectos del calor.