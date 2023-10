El sindicato CCOO va a solicitar este lunes, por medio de sendas notas de interior, que se paralicen los nombramientos de los comisarios principales de la Policía Local de València. Esta central sindical exige a la concejala de Personal Julia Climent y al concejal de Seguridad Jesús Carbonell que no nombren ya a los cuatro altos cargos que fueron aprobados tras la prueba efectuada el 4 de octubre. El sindicato entiende que hasta que no se aclaren las presuntas irregularidades denunciadas por 4 aspirantes suspendidos no puede nombrarse a los otros 4 que resultaron ganadores. Por eso, piden a Climent y Carbonell que revisen el modo en que se realizó el examen porque "pueden darse nuevas causas de nulidad" en el proceso de selección, explica el responsable sindical de CCOO Vicente Puchades. CCOO estuvo presente en el examen impugnado con dos representantes y UGT con otro. Este dirigente de CCOO señala: "Lo más prudente es que se paralicen los nombramientos y esperar a que se revise toda la prueba". "Se han hecho cosas mal, puede que existan ciertas anomalías", comenta Puchades. "La prueba se celebró sin soporte documental y sin un secretario que diera fé", por tanto, "pudo haber indefensión para los aspirantes".

