Vecinos, conductores, negocios, clientes y trabajadores. Todos contentos. "Es una medida muy positiva" comentaban a Levante-EMV diversos usuarios de la zona azul de estacionamiento, que ha cambiado de horario desde ayer mismo. A partir de ahora, en todos los barrios de València es gratis aparcar en zona azul entre las 14 y las 16 horas, la hora de la comida; y a partir de las 20 horas, ya que antes se pagaba hasta las 21. Esta medida ha sido puesta en marcha por el nuevo gobierno municipal de PP y Vox, y supone un cambio importante frente al anteror horario que puso en marcha el gobierno de Compromís y PSPV, en junio de 2021. Desde ayer lunes hay que pagar de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Natalia Pérez que aparcó en la plaza de Cánovas señalaba: "Todo lo que sea gratis me parece bien, mucho mejor. He venido a hacer un trámite". Su acompañante señala que ambas estaban al corriente de que desde el lunes es gratis la zona azul en estas tres horas. "Me lo comentó mi marido". Así que si estaban informadas de los nuevos horarios. Lo mismo que la empleada de un conocido local de comida norteamericana que hay en la misma plaza. "La medida es muy positiva porque aparcar aquí es muy complicado", dice. "Me enteré por la prensa y es una medida que va a favorecer a los clientes y también a los empleados".

Otra colega, una joven camarera de una pizzeria cercana confirma que se enteró por la prensa de que la zona azul volvía a ser gratis. "Trabajo aquí y vengo con mi coche. Es una zona muy complicada de aparcar así que me parece muy bien", comenta. Además, "me ahorro dos horas puesto que habitualmente tengo que estar renovando el tiquet desde la aplicación del móvil", explica. Otra mujer joven que acaba de llegar a la céntrica plaza de València con su familia confiesa que no sabía que han cambiado los horarios. "No sabía que había que pagar a la hora de comer y que desde hoy es gratis. El caso es que me habían multado varias veces", comenta. Otra pareja que también aparcó su vehículo en esta concurrida ágora tampoco sabía que antes había que pagar al mediodía, y tampoco que ahora ya no hay que hacerlo. "Iba a mirarlo ahora pero si no hay que pagar mejor, cuantas más cosas gratis mejor. Además creo que es una buena medida para la hostelería", señalaba este señor.

Otro restaurador de la zona se muestra encantado. "Me parece muy bien que ahora sea gratis la hora de la comida y también que no se pague desde las 20 horas", explica Karem Badredini, que es propietario de un restaurante libanés del barrio y de varios negocios más. "Me enteré porque lo leí en Levante-EMV y me parece muy bien, para los clientes, porque siempre se quejan de que no encuentran sitio para aparcar, y también para nosotros mismos", argumenta. "Casi diariamente", aparca en la zona aul y paga desde el móvil, renovando conforme se va a agotando la franja horari, desde su propio trabajo. Ahora se ahorrará dos horas, lo que es una buena cantidad económica al cabo de la semana y del mes. En esa línea se expresaba la propietaria de una tienda ubicada en esta manzana y que considera que la gratuidad parcial del nuevo horario beneficiará a los negocios también. "Procuro venir caminando al trabajo pero hay días que necesito el coche, por eso, estas dos horas de la comida de ahorro me van a venir muy bien".

"Creo que la gente va a seguir pagando"

Por último otros dos usuarios aporta un testimonio relevante. Un hombre de mediana edad pagó en el parquímetro y se fue a un local cercano a tomar una cerveza. "No sabía que ya no se tenía que pagar a la hora de la comida. Me he enterado ahora mismo por vosotros", relataba. De todos modos, "creo que la gente va a seguir pagando aunque en realidad ese dinero se acumula para después de las 16 horas", añadía. Parecido a lo que le ocurrió a otra mujer que pagó desde su aplicación del móvil. "¿No hay que pagar de 14 a 16 horas? Pues yo he pagado desde el móvil", comentaba. En fin, costará que