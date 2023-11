«No me da ningún miedo. Todo lo contrario. Me reconforta. Es bajar a reunirme con todos ellos y me encuentro cómoda porque sé que estoy con mi familia». Y eso que bajar al panteón de Lleó requiere su técnica, porque el espacio es pequeño y hay que emplear una escalera casi en vertical.

Abajo, en las profundidades, rodeando el hueco, se ven las lápidas. Detrás de las ellas descansan los restos de siete generaciones desde hace más de 160 años. Es uno de los panteones que forman parte del particular tesoro arquitectónico del Cementerio General y es motivo de orgullo para la familia. Para una familia Lleó, porque hay más. Casualidad de las casualidades, a pocos metros de allí hay un nicho-panteón (aquellos donde se van enterrando varias personas) rotulado como "Familia Lleó". El panteón, en la parte más vieja del camposanto y muy cerca de la iglesia, forma parte del patrimonio arquitectónico que tanta fama da al Cementerio General. «Se me ponen los pelos de punta cuando nos dicen que formamos parte de un tesoro artístico". 25 No es una de las fastuosas obras arquitectónicas, casi iglesias en miniatura, pero se alza potente. Una ancha columna cobija el habitáculo y arriba, una robusta, aunque pequeña, cruz remata el monumento. Un monumento en piedra, un hito en el camino. Guadalupe Doménech Lleó, acompañada de su hija Lucía, se afanan por depositar flores "y no solo en Todos los Santos. Vienes un domingo y verás flores y que está todo arreglado". Los panteones suelen tener mejor suerte que los nichos centenarios: no es lo mismo que haya mucha gente enterrada que uno solo, que puede caer en el olvido a las pocas generaciones -como queda palmariamente demostrado-. 26 Han de ser Lleó o descendientes directos «Nosotros seguimos enterrando aquí» asegura Guadalupe. Se hace hueco reduciendo restos y sigue siendo un lugar de reencuentro en la vida y en la muerte. También, al final, hay que establecer normas: cuando el primer Lleó fue enterrado aquí, lo normal es que la familia se fuera multiplicando. Aquí, por ejemplo, existe el precepto de que "se puede enterrar personas con el apellido Lleó o descendientes directos de alguien que lleva el apellido. Mi hija, por ejemplo, sí que puede. Mi marido... lo tiene complicado y los hijos de mi hija también porque ella ya no son Lleó". A lo largo de tantos años da para todo tipo de historias. "A mi abuelo no se le pudo enterrar nada más morir porque era tan alto que no cabía en la sepultura". Porque a mediados del Siglo XIX, las personas eran más "chicas" de estatura y una persona alta o muy alta era un rara avis que no estaba prevista. "Lo llamaban "el gato" porque era muy inteligente. Y su padre, mi bisabuelo, fue el socio número 2 del Ateneo Mercantil". Los panteones no son edificios al uso: se construyen sobre grandes sótanos. A veces, alguno colapsa. El de Lleó aguanta el paso del tiempo. «Está fuerte y nunca ha tenido problemas. Y además, lo cuidamos porque es nuestra historia».