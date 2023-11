El nuevo equipo de gobierno municipal, encabezado por el PP y la alcaldesa María José Catalá, eliminará el túnel de Pérez Galdós y mantendrá dos carriles por sentido para el vehículo privado, de manera que no se pierdan los fondos europeos asignados al proyecto del anterior gobierno, que incluía el cierre del citado paso inferior y la renaturalización de la avenida. Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, que confía en mantener las subvenciones y sacar adelante el plan lo antes posible. El equipo de movilidad del consistorio ha analizado con simulaciones de tráfico hasta tres escenarios diferentes para optar finalmente por esta opción que prevé "suprimir el paso inferior, que era la principal reivindicación de los vecinos" y de la plataforma Fuera Túnel, tal como ha recordado el propio Carbonell en rueda de prensa.

El regidor de Movilidad ha destacado que manteniendo los dos carriles para vehículos privados "no se perjudica al tráfico en otras vías de la ciudad" y "conseguiremos un consenso entre las necesidades de los vecinos de esta parte de la ciudad y los del resto" dado que se atenderían todas las demandas.

Con esta solución que se va a implementar desde ya y que el 30 de junio de 2025 como fecha límite debe estar acabada y a disposición de los vecinos y los vehículos, no solo se elimina el subterráneo que se transformará en un depósito de tormentas, sino que además en la planta viaria se genera "más permeabilidad e intersecciones en superficie" lo que permitirá habilitar más pasos de peatones, así como introducir 3 líneas de arbolado y ampliar aceras, dentro de esta plan para reformar y renaturalizar Pérez Galdós-Giorgeta.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de contar un solo carril para tráfico privado, carril bus segregado y el carril bici, en cada sentido de la marcha. Si se hubiera optado por este diseño, que se ha descartado, se hubiera reducido un 26% el tráfico en esta avenida pero se hubieran "masificado" incluso "saturado" otras avenidas y rondas muy transitadas de la capital valenciana. La solución escogida por el gobierno municipal del PP ha sido expicada esta mañana por el concejal Carbonell, la directora general de Movilidad Elena Ayllón y la jefa de servicio del departamento Ruth López.

El delegado de Movilidad ha señalado que el nuevo proyecto que plantea "cumple varias premisas que nos marcamos: no perder los fondos europeos, renaturalizar la avenida de Pérez Galdós; dejando una sección de vía similar a otras rondas de la ciudad; y, sobre todo, no perjudicar el tráfico de la ciudad en su conjunto. Todo ello incluyendo también carril bici”. El estudio sobre el tráfico y la movilidad en la zona fue encargado en el mes de agosto y ahora se han conocido los resultados, que recomiendan la opción que ahora propone el actual gobierno como la mejor, ya que no colapsa la avenida. El estudio realiza una simulación y análisis de tráfico al servicio de movilidad con el objeto de evaluar la repercusión en el tráfico motorizado de las distintas opciones de planta viaria tanto en la avenida como en las calles adyacentes mediante el modelo AIMSUN.

Así será Pérez Galdós en un par de años

Pérez Galdós quedará con dos carriles para tráfico privado en cada sentido más el carril bus segregado y el carril bici segregado en cada sentido también. Se elimina el paso inferior. Respecto a la actual avenida, se ganarán 3 líneas de arbolado, se ampliarán aceras y habrá más pasos de peatones. El diseño definitivo parte del proyecto "Arrels" y se ajusta a la base del concurso de ideas previo. Toda la reforma afectará al eje de 2 kilómetros de longitud y la nueva plataforma contará con dos importantes franjas peatonales, tres líneas de árboles, el carril para transporte público (bus y taxi) y el carril bici. También se acabaría con el efecto barrera que parte hoy la avenida y varios barrios de València ya que suprimirá el túnel. Tal como se preveía en el plan inicial, el túnel que se suprime, se va a transformar en un gran depósito de tormentas.

Plazos de las obras

Hay que recordar que el plan para pacificar el tráfico en Pérez Galdós y Giorgeta ha recibido más de 9,9 millones de euros de los Next Generation. Esta financiación europea exige afinar mucho los períodos de planificación, tramitación y ejecución. Las actuaciones tienen que estar adjudicadas a fecha de 31 de marzo de 2024 y las obras tienen que estar acabadas el 30 de junio de 2025. El siguiente paso, tras anunciarse este plan, es proceder a aprobar y adjudicar el proyecto técnico definitivo con estos cambios y licitar las obras para su posterior materialización.

Opción del gobierno Catalá que se va a hacer

La nueva propuesta del actual gobierno municipal de PP y Vox, ha explicado Carbonel, se basa en la recomendación del estudio de tráfico y plantea 2 carriles para vehículo privado + 1 carril para bus segregado eliminando el paso inferior, pues el estudio asegura que con este proyecto “la vía funcionaría con un nivel de servicio similar al que tiene actualmente”. Este escenario implica "una muy pequeña reducción de la capacidad del tráfico actual, cifrada en un -2,6 %". Se incrementa la intensidad en la Gran Vía (+4,6%), que no modifica su nivel de servicio, y se incrementa la intensidad en Ángel Guimerá (+13,2%) que empeora el nivel de servicio actual, sin llegar a superar su capacidad. Se incrementa la intensidad en la avenida Ausias March (+1,7%) que no modifica su nivel de servicio.

Este proyecto prevé un carril bici unidireccional (uno a cada lado de la avenida), segregado de 1,5 metros de anchura. Se habilitarán un espacio central de seto y arbolado, de 2 metros, y las aceras tendrá unas dimensiones de 3,6 metros. Tanto en los lados como en el espacio central se prevé que haya arbolado.

El modelo presenta en general variaciones de intensidad en todas las vías muy pequeñas. En los ejes en los que más aumenta la intensidad hay capacidad suficiente para que no se generen situaciones conflictivas. El tiempo de recorrido del vehículo, alrededor de 4 minutos, también presenta valores muy similares respecto a la situación actual, no observándose mejoras ni empeoramientos significativos.

“Lo que nosotros planteamos –ha subrayado Carbonell- es mantener mismo número de carriles de vehículo privado actual y la eliminación del túnel, que es la principal reivindicación del vecindario. Y todo ello sin perjudicar el tráfico del resto de la ciudad”. El concejal ha explicado que el proyecto del Rialto "contemplaba una reducción del tráfico en la avenida del 26%, pero esta reducción se reconduciría por las vías colindantes, y las abocaría a un colapso”. “De hecho –ha añadido- Fernando el Católico recogería un incremento del 14% del tráfico”. En cuanto a los tiempos, Carbonell ha explicado que el proyecto del anterior gobierno preveía “unos 10 minutos en un sentido y 7 en otro, que duplica respecto a nuestra propuesta, que prevé 4 minutos”. “Y en el consumo de combustible –ha continuado- también hay diferencias, dado que si con el anterior proyecto se podrían alcanzar los 0,73 litros, con nuestra propuesta el consumo baja a los 0,41 o 0,42 litros de combustible”.

Opción del gobierno de Ribó, que se ha descartado

El plan previsto por el anterior gobierno municipal de 1 carril para vehículo privado + 1 carril para bus segregado eliminando el paso inferior provocaría que la vía "funcionaría congestionada durante prácticamente todo el día”, según las conclusiones expuestas por la directora general Elena Ayllón y la jefa de servicio Ruth López. Afirma el estudio que con esta opción de supresión del paso inferior y la transformación de las avenidas de Pérez Galdós-Giorgeta en un eje de dos sentidos de circulación en todos sus tramos con una configuración de 1 carril para el tráfico a motor y 1 carril bus segregado, "implicaría una importante reducción del tráfico actual de dicha vía, cifrada en un -26 %, si bien comportaría importantes incrementos de tráfico en la Gran Vía Fernando el Católico (+14%) que pasaría a tener un nivel de servicio C y en Ángel Guimerá (+13,2%) que empeora el nivel de servicio actual, sin llegar a superar su capacidad".

Se observan también demoras importantes (mayores a 90 segundos) en algunos tramos del eje y principalmente en algunas vías que acceden a él y el tiempo de recorrido del vehículo se incrementa hasta 7,5 minutos sentido Pechina y hasta 10 minutos sentido al paso elevado de Giorgeta. Una de las consecuencias del proyecto, que sí se ha concretado y se llevará a efecto, es que la supresión del giro hacia la calle Linares modifica los itinerarios, dejándose de utilizar la avenida Pérez Galdós-Giorgeta para dirigirse hacia la A-3 desde el lado este de la ciudad.

Movilizaciones en contra

El túnel de Pérez Galdós es uno de los más antiguos de la ciudad y el anterior gobierno municipal pensaba cerrarlo dentro de su plan de renaturalización de toda la avenida, cuyas primeras obras ya se están ejecutando. Así mismo, se ha creado una plataforma vecinal llamada Fora Túnel, que demanda el cierre de esta infraestructura y que en estas últimas semanas ha celebrado varias manifestaciones en contra de los propósitos del nuevo gobierno, que siempre había mostrado dudas acerca de la supresión de este paso inferior. Hoy mismo Jesús Carbonell tiene una reunión con representantes de la plataforma cívica a los que va a presentar este plan definitivo.

Compromís ha denunciado que el PP dejará Pérez Galdós como una autopista urbana. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal Jesús Carbonell, cuando ha presentado una futura planta viaria "que mantiene exactamente la misma estructura de carriles que existe en la actualidad, cuatro para tráfico privado, dos segregados para EMT/taxi, y dos carriles bici unidireccionales (uno por sentido), con la única concesión del cierre del túnel, cuyo tráfico y humos, como han explicado los técnicos de movilidad municipales, se trasladará integralmente a la superficie", indican fuentes de la coalición valencianista. “Nos encontramos ante una nueva estafa a la ciudadanía perpetrada por María José Catalá. Frente a la posibilidad única de reducir notablemente el tráfico de paso en el centro de la ciudad y realizar una actuación ejemplar como la que estaba prevista que naturalizaría Pérez Galdós, el PP anuncia que va a utilizar la reforma para subir todo el tráfico, toda la contaminación ambiental y acústica, y todas las molestias, a la superficie”, apunta el concejal Giuseppe Grezzi. Y lo justifican, añade Grezzi, “con un cálculo de efectos de la modificación prevista según el cual en el futuro debía mantenerse todo el tráfico existente, algo que no habría pasado en ningún caso, pues como sucedió con los cambios en el centro de València , la pacificación significó la desaparición del paso de 18.000 vehículos entre Colón, Poeta Querol y San Vicente. En Pérez Galdós habría sucedido lo mismo, pero es tremendo que, con todas las ciudades estén transformándose para adaptarse a las nuevas circunstancias del cambio climático, este gobierno negacionista, quiera seguir manteniendo estas autopistas urbanas propias de una ciudad tercermundista”. Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha considerado "insuficiente" el proyecto presentado hoy por el gobierno municipal del PP. "Celebramos que el Partido Popular nos haya dado la razón respecto a la eliminación del túnel de Pérez Galdós -ha dicho María Pérez- y que por fin haya llegado a las mismas conclusiones que el Partido Socialista pese a las dudas planteadas por la alcaldesa María José Catalá en los últimos meses". No obstante, apunta la concejala socialista "el proyecto es insuficiente y perdemos una oportunidad histórica para reducir la contaminación en la ciudad" porque "las políticas de movilidad en la Unión Europea buscan ganar espacio para los peatones el proyecto Arrels y aquí en València vamos en dirección contraria ya que el proyecto que presenta hoy el gobierno del Partido Popular castiga a los vecinos y las vecinas dado que recorta un espacio peatonal respecto al proyecto Arrels que estaba encima de la mesa". Además, esta solución propuesta por PP y Vox "no reduce el tráfico privado que era uno de los requisitos del proyecto europeo y una de las prioridades para los vecinos y las vecinas de la zona".

