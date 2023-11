Pasan los años y el acto de homenaje a los centenarios, aquellas personas nacidas en 1923 y empadronadas en la ciudad, no pierde un ápice de emotividad. El Salón de Cristal y la alcaldesa, María José Catalá, los recibe rodeados de hijos, nietos y biznietos. Son 145 las personas que han cumplido cien años en 2023 y acudieron 37, una cifra récord. Con toda la vida por contar.

La quinta de este año son supervivientes natos. Nacieron en un periodo de entreguerra, en el que la caldera estaba llenándose de combustible para volver a estallar. Alguno de los chicos estuvo a punto de ser llamado a filas en las últimas levas de la Guerra Civil. Maduraron aceleradamente con los rigores de la posguerra y construyeron la sociedad actual, la que vivieron en penumbra en su mejor momento. Cuando la Democracia llamaba a la puerta habían rebasado los 50 años y se jubilaron a finales de los ochenta, con todas las revoluciones de la modernidad por llegar. Su mayor obstáculo estaba pendiente: son los supervivientes de una epidemia que se cebó especialmente en personas como ellos. Pero han llegado y continúan.

El año que faltó Grisolía

Son vecinos de València que también han sobrevivido a Rainiero de Mónaco y María Callas y que siguen apagando las mismas velas que Henry Kissinger. Faltó uno de los valencianos más preclaros como es Santiago Grisolía, que habría centenariado este último verano.

Y cada uno de ellos con una historia que contar, de cerca y de lejos. De cerca, la de Manuel San Ambrosio, Manolo el Simeón. «Le llamaban así por el nombre de su abuelo». En El Palmar, donde ha pasado toda la vida «pescando y labrando». Y ganándose la vida. «Ha tenido mucha estrella en la pesca. Ganó, ganó dinero. Pero tampoco le tocaban las cuatro de la mañana en casa. Se iba en seguida». No fue alcalde de la isla «pero si jurat de la comunitat de peixcadors».

Desde Ucrania y desde Venezuela

Esos, los de casa, pero ya hay centenarios venidos de otras tierras. La mayoría lo son, pero llegaron en su juventud o incluso en la madurez. Ahora han venido de mayores. No pudo acudir la venerable ucraniana Yaroslava Zakharchuk, pero sí dos venezolanas, como Carmen Teresa Escalona, en el que la anécdota no puede ser más redonda porque... es valenciana: «vivía en València de Venezuela. Se ha aclimatado bien y la gente la ha acogido muy bien». Lo narra su nieta Gabriela, que llegó al «cap i casal» a hacer el doctorado. «Y así, de Valencia a Valencia. Las señales están claras» y como «las cosas allí no están muy bien que digamos, se ha quedado».

«Más don de gentes no puede tener porque siempre ha tenido un negocio». Carmen Vázquez ha tenido homenaje por partida doble, porque llegó a València ya con 80 años desde Benaguasil, donde ya le hicieron una fiesta y lucía la insignia de la villa. Se conserva más que lozana y como tiene una biznieta de 16 años, no duda que «va a llegar a tatarabuela». «Lo intentaremos, lo intentaremos», interviene ella.

Lo mismo que a Delfina Pérez en Campillos de Paravientos, de donde vino para regentar un horno en la Malva-rosa y donde ya le han rendido honores y hasta le han editado un opúsculo biográfico.

Anita Fenollosa habla claro y en valenciano. «¿Cual es mi vida? A los trece años empecé a trabajar y a los 93 dejé de trabajar». Es de Massamagrell y no le regalaban nada. «Tenia los tres hijos estudiando y todos los días volvía al pueblo a trabajar porque tenía una tienda. A la una de la noche me acostaba y a las seis me levantaba». También trabajaría en la primera gasolinera de la villa, la de Fenollosa, de su hermano, «y mi marido era capataz del parque de bomberos aquí en València»

Un tesorero de Hacienda y un director provincial de la Seguridad Social

Francisco Millán vino de zaragoza en en 1967, «fue tesorero de Hacienda de València. Ha vivido en la plaza de San Agustín, se jubiló y se quedó». Recuerda de la guerra «refugiándose porque los tiros iban por las ventanas». Luego hizo la mili en Caballería de Jaca. «Por eso soporta tan bien el frío». Interrumpe el relato: «en Teruel se hiela el aliento».

Rafael Hernández lleva los cien años desde junio «y se juntó toda la familia desde toda España a estar conmigo». Tiene cuatro hijos, tres nietos y cinco biznietos. Su receta es «trabajar y ser buena gente». Trabajar lo hizo y mucho tiempo, porque luce la Cruz del Mérito Civil tras ser director provincial de la Seguridad Social en València, en la oficina de la calle Bailén.

Teresa Cogollos: «mi historia son ellos, 12 nietos y 16 biznietos». El más pequeño, casi recién nacido.

Rosario Gimeno Ros, de Monteolivete, tenía una bodega en lo que ahora es Pedro Aleixandre, «se llamaba Casa Patilla, por el nombre con el que conocían a su padre». Tiempos en que aquel barrio eran casas y acequias.

Rosa Contell presume que «tengo 80 años», y lucía en la blusa una insignia de la bandera republicana. «Es que lo era y convencida. Toda la vida. Muy socialista». Como toda la familia, incluyendo a los que no están: «a su hermano lo fusilaron en Paterna después de la guerra». Su historia es la de la supervivencia.