La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado que no comparte ni puede "estar de acuerdo" con las declaraciones del segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, de que "ser nazi no es un delito porque el pensamiento no delinque". Ahora bien, ha descartado cesarle como exige el PSPV y ha defendido la estabilidad de la coalición de gobierno entre PP y Vox.

"Yo no comparto esas declaraciones del señor Badenas. Tenemos una coalición de gobierno y trabajamos de forma coordinada en cuestiones de gestión, pero he de decir que con declaraciones políticas como esta por ejemplo no puedo estar de acuerdo. Y lo digo claramente", ha declarado a preguntas de los periodistas tras una reunión con vecinos del barrio de Orriols, a la que ha asistido el propio Badenas junto a otros concejales. Las palabras de Badenas En concreto, el portavoz municipal de Vox ha manifestado: "Ser nazi es algo que yo no sería nunca, pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino". Respecto a si estas palabras merecen que Badenas sea cesado, Catalá ha señalado que "el PSOE cada día pide el cese de alguien". "Si entramos en esa dinámica no creo que sea lo más diligente posible", ha sostenido, y ha defendido que lo importante del Ayuntamiento es que "los vecinos vean resueltos sus problemas". El pacto con Vox Preguntada por si el pacto con Vox, sellado hace unas semanas, le preocupa o le da dolores de cabeza o mala imagen, la primera edil ha insistido en que "en cuanto a la gestión, el gobierno es estable y funciona de forma correcta". "Cosa distinta son las declaraciones de sesgo político: algunas las compartiré y otras evidentemente no". "Mi experiencia es que en tres semanas hemos llegado a un acuerdo estable, hemos aprobado una bajada de impuestos que va a hacer que València sea la ciudad con la mayor bajada y hemos aprobado un presupuesto y lo vamos a desarrollar", ha expuesto.