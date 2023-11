Los tenderos que cambiaron València

Imaginen un comercio sin redes sociales ni venta on line porque internet sigue siendo una palabra semidesconocida, en una ciudad invadida por el coche, que llega hasta la puerta de la casa más céntrica. Un comercio en el que el mayor adelanto es la tarjeta de crédito y donde el teléfono móvil sólo sirve para llamar, pero no de móvil a fijo, que es muy caro. Un comercio con escasas franquicias ni explosión turística en la ciudad. Un comercio sin invasión de mercaderías procedentes de Asia, con procesos productivos más elaborados y más caros, que además van a una velocidad que nada tienen de parecido con las actuales. Y con unas aplicaciones tecnológicas rudimentarias.

En ese contexto, que era el normal, y cuando el asociacionismo libre y reivindicativo se había normalizado como si nada hubiese pasado antes, los comerciantes del centro de la ciudad decidieron unirse en una marca única.

Se habían formado pequeñas asociaciones en calles, hasta que se tomó conciencia de que «si queremos tirar adelante, hace falta unión». Para afrontar unos nuevos tiempos que iban a llegar en cascada. «Eso es el fruto de unos auténticos visionarios, de adelantados a su tiempo», reconoce el presidente Borja Ávila, que ni siquiera había nacido cuando la Asociación de Comercios de Valencia Centro, los «comerciantes del centro», firmaban su acta fundacional para hacerse fuertes.

Con los estatutos presentados en junio de 1993 «y un centro que había que trabajar», empezaba un camino que esta semana han celebrado con el orgullo de «saber lo difícil que es mantener un comercio durante 30 años, mientras que algunos de los que pertenecen a la asociación tienen bastantes más de cien».

En la actualidad, la Asociación trata de que sus miembros venzan las exigencias de la modernidad, sus usos y competencias como remate de un camino que va mano a mano con la propia remodelación de la ciudad. Entender la asociación y el comercio en el centro no se puede hacer sin la transformación de las calles, despojándolas del tráfico. Que aunque ahora parezca impensable, lo era. Ha sido con motivo de este aniversario cuando los más veteranos recuerdan que el movimiento para cambiar la cara del centro y de sus tiendas empezó antes, «cuando en 1979 fuimos cuatro comerciantes a hablar con el alcalde Miguel Ramón Izquierdo para pedir la peatonalización de la calle Músico Peydró. Teníamos la idea de que, si no pasaban coches, la gente iría paseando y compraría con tranquilidad».

Así lo han recordado veteranos como Carlos Fernández, Miguel Espinosa, Rafael Fernández o las hermanas Pilar y Cristina Ferrandis. «El cambio en el urbanismo fue una manera de que el cliente pudiera venir. Con todas las resistencias que recuerda Carlos Fernández. «Se decía que sería la ruina, pero los más jóvenes pensábamos que si no había coches, la gente iría paseando, compraría más tranquilos». Entrar en los despachos y pedir mejoras fue «la forma de darnos cuenta de la necesidad de ir juntos y mirar de igual a igual a las instituciones».

«La ilusión de nuestro padre era un centro comercial abierto. Pensábamos en principio que sería imposible, pero el tiempo ha dado criterios y herramientas para demostrar que se puede gestionar», dicen las hermanas Ferrandis, que recuerdan «los viajes que se hacían a los mercados navideños de Alemania, buscando enfoques más actuales».

El marketing es básico. Y quién iba a decir que algo tan aparentemente rudimentario como un trenecito de Navidad acabaría siendo «fundamental. La gente lo tomó como algo suyo. Iban a las tiendas a pedir el vale. Pero, claro, para recibirlo había que comprar, y compraban». O campañas como la de Millonario por un Día. «En pesetas, ¿eh?». Consistente en gastarse el dinero en un día, llevado en una limusina, con la condición de adquirir productos en diferentes comercios «para repartir el gasto». Y detrás vinieron las bolsas de papel, el escaparatismo, la red de alertas, las guías comerciales, la decoración de Navidad, la pista de patinaje, el reconocimiento a los establecimientos históricos -con unas «rajolas» que pueden seguir viéndose en la puerta de los mismos-. Como no menos básico fue, y así lo reconocen los propios comerciantes, la incorporación de Julia Martínez a la gerencia «que venía de hacer una labor excepcional en Gandia».

Pero una cosa es asociarse, modernizarse y echarle horas y otra es que las cosas, finalmente, vayan hacia adelante. Y hay persianas que se bajan, modernas o seculares. ¿Cómo se encaja un cierre? «Nos sentimos como si cerráramos una parte de nosotros mismos. Afortunadamente, tenemos pocos cierres» asegura Borja Ávila. «Lo hemos sentido en estos últimos años sobre todo por la pandemia y nos da mucha pena porque se pierde el relevo generacional, pero también cuando un joven con experiencia, que viene con ganas de emprender, ha optado por el sector del comercio y, por lo que sea, en dos o tres años no fructifica y tiene que cerrar. A mi me han dolido algunos recientes especialmente porque han sido de gente de mi edad, muy preparada, que invirtieron su tiempo, su dinero y su ilusión, pero la ciudad no supo entender su negocio».

Para el futuro urbanístico, «peatonalizar no es todo el camino porque el comercio se convierte en hostelería: el propietario alquila el local y la terraza». La solución más equilibrada, peatonalizaciones necesarias al margen, es «el desdoblamiento de acercas, dando facilidades al peatón para moverse». El modelo Isabel la Católica o Jorge Juan, por ejemplo. Lo mismo sucede con el debate de los autobuses en la plaza del Ayuntamiento, revertidos ahora por la nueva corporación municipal. «Para nosotros es una buena iniciativa porque el entorno del Mercado Central, Oeste, Calabazas... había perdido público. 200 o 300 metros no son nada para una persona joven, pero sí para una persona mayor, que se lo piensa y no acude».

Lo demás lo tienen que poner ellos. «El trabajo, esfuerzo, sacrificio, profesionalidad, constancia y, sobre todo, la resiliencia que han demostrado y seguirán demostrando». Medio millar resiste.