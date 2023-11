Aplazado el primer desahucio de los huertos de Benimaclet

El juzgado de primera instancia número 7 de València ha aplazado el primer desahucio de los huertos urbanos que ocupan los terrenos del PAI de Benimaclet, propiedad en gran parte de la promotora Metrovacesa. Varios de los afectados por los desalojos, todos vecinos de Benimaclet, apoyados por el colectivo Cuidem Benimaclet, han acudido a sus huertos a la hora prevista por la orden judicial, si bien los responsables judiciales no se han personado. Metrovacesa, según ha sabido este diario, ha solicitado la paralización de este primer desahucio para proceder a la apertura de un proceso de consulta ciudadana del que salga una propuesta para destinar parte de los terrenos del PAI, ahora ocupados por huertos urbanos, a usos ciudadanos regulados mientras se tramita el desarrollo urbanístico.

Se trata de una medida encaminada a evitar un conflicto social con los vecinos y colectivos ciudadanos contrarios a la construcción de 1.300 viviendas en este PAI, pendiente de desarrollar desde hace tres décadas.

Metrovacesa ha lanzado un proceso, bautizado como "Tu espacio en Beniviu", para explicar su proyecto urbanístico y sondear la opinión y necesidades de los vecinos. En breve, la promotora hará una convocatoria pública de propuestas en el barrio para que todos los interesados puedan presentar propuestas para dar una alternativa de usos provisional a las parcelas (está por ver cuáles y dónde) del PAI en beneficio del barrio. Se calcula que la tramitación del PAI puede demorarse hasta cuatro años.

El abogado de los vecinos que impugnaron el proceso judicial iniciado por Metrovacesa para liberar los terrenos, Adrián Salavert, asegura que se esperan nuevas órdenes de desahucio ya que el juzgado ha rechazado los argumentos esgrimidos por los vecinos que aducen que las tierras se están cultivando y demandan una moratoria entretanto se tramita el PAI.

"Que no me toquen el campo"

"No sé para qué nos quieren echar de aquí si todavía no pueden construir", apuntaba uno de los vecinos que hace dos años ocupó y perimetró una parcela en la zona afectada por el primer desahucio, pegada al edificio del Espai Verd. No quiere que le toquen el "campet" que mantiene cerrado con palés y somieres usados. Los vecinos de este edificio singular, construido en los años 90 en medio de la huerta de Benimaclet, no terminan de ver con buenos ojos el futuro PAI que incluye torres de 20 alturas frente a sus viviendas. "Es un desastre", aseguraba uno de los vecinos del Espai Verd que pide al ayuntamiento que convierta en huerta los terrenos del PAI, en su día expropiados a los agricultores para construir la ronda norte.

Rosa, psicóloga de 62 años, es una de las personas que ocupó terrenos expropiados del PAI de Benimaclet para hacerse un huerto hace más de 20 años. "Sé que los terrenos no son míos, pero estaban abandonados", asegura. Otros como Pablo, vecino del barrio, licenciado en Biotecnología y profesor de FP, que hace dos años ocupó una parcela para cultivar sus propios árboles frutales explica que llevaba tiempo buscando un huerto urbano de los regulados por el ayuntamiento en barrios como La Torre o Malilla pero no encontraba. "Me animaron a coger aquí terrenos y lo hice". Estas semanas ha ido sacando los aperos y herramientas de valor del huerto porque "sabemos que la fecha de desahucio está próxima".

El desahucio de hoy ha quedado aplazado pero llegarán otros, asegura el abogado de los vecinos. Se espera que el juzgado notifique el desahucio y lleve a cabo el cambio de cerradura o candado de los cerramientos de los huertos, muchos de los cuales ya se han ido abandonando ante la inminencia del desahucio.

De momento, los desahucios quedan paralizados. No habrá máquinas ni vallados de momento. La promotora siempre ha asegurado que el vallado u otras medidas como los desalojos se llevan a cabo por la obligación de que estos espacios estén en condiciones aceptables de seguridad, salubridad y ornato público y para mantener los solares limpios de maleza y plagas.