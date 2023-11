Catalá presume de "la mayor rebaja de impuestos en España"

La andadura de María José Catalá al frente de la alcaldía de València, eso que ella llamó la "València de verdad" después de ganar las elecciones del 28 de mayo, ha arrancado de verdad esta mañana. El pleno de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de València, en el que populares y Vox han aprobado un presupuesto de 1.116 millones para el ejercicio de 2024, supone que el gobierno dirigido por Catalá ha aprobado su verdadera hoja de ruta para el próximo año. Lo hecho desde junio, cuando Catalá tomó posesión, no ha implicado cambios profundos, no ha requerido del apoyo de un socio estable como es Vox, desde finales de octubre. Pero es a partir de ahora cuando de verdad se tienen que notar cambios en la València del PP y de Catalá, porque el guión polìtico y económico es este presupuesto de 2024 ahora aprobado.

En este documento, están contenidas las prioridades, en forma de inversiones que quiere llevar a cabo la derecha en València. Sucintamente, estas prioridades son más dinero para limpieza, parques y jardines y para efectuar mejoras concretas en las playas y en la Devesa-El Saler. Y al mismo tiempo, una rebaja de tributos, cifrada en 70 millones, que la concejala de Hacienda María José Ferrer calificó de "histórica" y que supone "la mayor bajada de impuestos de España". En palabras de la alcaldesa, estas cuentas "de récord" buscan que los populares "cumplan sus compromisos con los ciudadanos". Esos compromisos son acabar "con la crueldad fiscal" que representó el anterior gobierno progresista pero que al mismo tiempo, según los populares, se hará "sin recortes" amortizando deuda y "que responde a las necesidades de la ciudad”, matizó Ferrer.

Frente a este discurso del gobierno municipal, tanto Compromís y PSPV advirtieron a los populares que las cuentas aprobadas hoy "no son sostenibles" a medio plazo. Tanto el portavoz Joan Ribó como la concejala Eva Coscollà, de Compromís, vaticinaron que un par de ejercicios, en 2025 y 2026, donde habrá que empezar "a hacer recortes" importantes mientras que la concejala socialista Sandra Gómez vaticinó que "en 4 meses estamos abocados al Plan de Ajuste" porque esta previsión presupuestaria incumplirá "la ley de Gasto" del Ministerio de Hacienda.

Para Ribó, estos presupuestos se han confeccionado "sin base documental" y solo se sustentan por los fondos europeos de los Next Generation que tramitó el anterior gobierno, el que él presidió, y por las transferencias que se van a recibir del Estado y otras instituciones. Para el exalcalde estas cuentas constatan "que se acabó el milagro de María José Catalá" porque es imposible mantener servicios e inversiones, rebajando los impuestos, vino a explicar. El exalcalde mostró su preocupación: "Catalá incrementó un 66% la deuda en Torrent, cuando fue alcaldesa, y esperamos que en València no haga lo mismo". Tanto que pronosticó que entre 2024 y 2025, la deuda municipal, apenas se va a reducir en 2 millones, lo que significa que a ese ritmo de reducción de deuda " harán falta 95 años para que se acabe con la deuda actual", muy al contrario de lo que ocurrió con él en la alcaldía. Entre otras partidas irreales, Ribó avanzó que se han previsto 12 millones en la venta de suelos en las playas de Levante y eso "es papel mojado". El exalcalde también avisó que las cuentas "irreales" que se han aprobado van a provocar que en 2025 se tengan que hacer graves recortes como 30 millones en compras, 15 millones en servicios y 33 en inversiones. En definitiva, estos presupuestos insostenibles a corto plazo.

Por su parte, la concejala socialista Sandra Gómez advertió al gobierno municipal de PP y Vox que estos presupuestos "nos abocan al Plan de Ajuste porque incumplen la Ley de Gasto". Entre otros aspectos, la regidora avisó que la deuda se va a incrementar un 25% a pasar de 214 a 250 millones. Gómez acusó a Catalá de ser "muy mala gestora" y puso en valor que este ejercicio va a recibir 46 millones de los Next Generation y 80 millones del Gobierno de España, que son mérito en gran parte del anterior gobierno progresista de la ciudad. Concretamente, "lo poco que hay de inversiones y obras es un legado nuestro, lo que dejamos nosotros", matizó la concejala socialista. "Lo que ustedes van a hacer es meterse en una hipoteca de 3.000 euros mensuales con una única paga extra de Navidad", ha ironizado Gómez. Mientras tanto, la reducción de impuestos, que apenas supondrá que un vecino de Torrefiel se ahorrará 20 euros, o que uno de la Avenida de Aragón se ahorrará 40 euros, implicará que no se van a hacer "una biblioteca en la Malva-rosa ni un centro cívico en Torrefiel ni se va a hacer nada en las naves de Tabacalera". "Estos presupuestos son dramáticos y sectarios debido a las exigencias de sus compañeros de gobierno de Vox", matizó Gómez. Por ende, "van a utilizar las empresas públicas para esconder la deuda debajo de la alfombra", lamentó.

En parecidos términos se expresó la concejala de Compromís Eva Coscollá que reiteró que en estos presupuestos para 2024 "todas las inversiones son nuestras" hasta el punto que "son proyectos o partidas que se habían iniciado o estaban en ejecución mediante programas como el Pla Edificant, el Decidim VLC o los Next Generation".

Contestación de la concejala de Hacienda: "Ustedes dejaron cuentos no cuentas"

Mientras tanto, la concejala de Hacienda María José Ferrer del PP, ha puesto en valor que populares y Vox "hemos aprobado la rebaja fiscal más amplia de la historia" lo que supone un crecimiento del 7,7% y de 96 millones en términos absolutos respecto a 2023. "Pero además nosotros cumplimos, no como ustedes que nos dejaron cuentos no cuentas", afirmó. Ferrer criticó "el discurso catastrofista" de Compromís y PSPV porque ya están diciendo que en 2025 y 2026 habrá recortes porque estas cuentas no son sostenibles en el tiempo. "Ustedes ni bajaron impuestos, ni hicieron viviendas ni cumplían las inversiones que ustedes mismos presupuestaban", lamentó la regidora de Hacienda. Tanto es así que calificó "de crueldad fiscal" la política desarrollada por el gobierno progresista saliente y recordó que "solo ejecutaban un tercio de las inversiones previstas" lo que suponía "una irresponsabilidad". Por último, recalcó que el nuevo gobierno del PP "está pagando sus rotos y sus deudas", en alusión a unos atrasos que se van a pagar ahora al personal del consistorio.