El pleno extraordinario que ha abordado esta mañana la Ley de Amnistía en el Ayuntamiento de València ha acabado con graves acusaciones entre la bancada de los concejales socialistas y los de Vox. Bronca es poco para explicar la crispación que se vivió en el hemiciclo. El PP, por mandato de la alcaldesa María José Catalá, convocó esta sesión extraordinaria dentro de su estrategia contra el indulto a Carles Puigdemont, y de las acciones que van a poner en marcha los populares en toda España, en todas las instituciones y "en la calle", como anunció el propio Alberto Núñez Feijóo en València, hace pocos días. Los socios de gobierno del PP, Vox, apoyaron esta convocatoria especial y han votado a favor de la moción para reprobar a Pedro Sánchez que haya pactado con Junts y Carles Puigdemont que entienden que es inconstitucional y que siembra "la desigualdad" entre los españoles, apuntó el portavoz de Vox en València Juan Manuel Badenas.

Sin duda, el momento de más tensión entre los munícipes ocurrió cuando la concejala y portavoz Sandra Gómez volvió a denunciar en el hemiciclo que su familia, en concreto su hijo pequeño, ha sido objeto de terribles "amenazas" por parte de radicales en las redes sociales. Gómez acusó a la alcaldesa María José Catalá de ponerse de perfil ante estos hechos tan graves y volvió a encararse con el portavoz de Vox Juan Manuel Badenas que la calificó en otro momento de "extremasocialista". Lejos de rebajar la violencia verbal, el portavoz del PP Juan Carlos Caballero, en su última intervención tildó de "hooligan" a la regidora socialista y calificó "de mentiroso compulsivo" a Pedro Sánchez. Sin embargo, el clímax llegó cuando el coportavoz socialista Borja Sanjuán, en defensa de su compañera Sandra Gómez, se encaró con los concejales de Vox -el grupo está formado por Badenas, José Gosálbez, Cecilia Herrero y Mónica Gil- , y afirmó en alusión a uno de los regidores de Vox: "Eres un fascista". Todo ello, después que Gómez denunciara las amenazas recibidas y este regidor, supuestamente, asintiera con la cabeza, en el transcurso del citado pleno. Ya en el pleno ordinario de ayer, se produjo otro enfrentamiento entre los socialistas y los ultraconservadores, en el que Gómez ya aludió a las citadas amenazas y el mismo regidor también tuvo un gesto que encolerizó a la exvicealcaldesa.

Al termino de la sesión, Gómez denunció "el nivel de tensión y de confrontación que ha generado la alcaldesa al convocar este pleno" extraordinario, y volvió a lamentar "que hoy esperaba algún gesto de cariño o de denuncia, por parte de la alcaldesa o de algún miembro del PP, frente a unas amenazas que he recibido no solo yo, sino también mi familia, mi hijo, y han tenido hasta dos oportunidades para manifestarse y condenar con rotundidad estas amenazas violentas que ha recibido mi familia y no lo han hecho". Es más, según Sandra Gómez, "el concejal de Vox lo ha justificado". "No ha querido condenarlo", lamentó. La regidora del PSPV ha afeado al portavoz del PP Juan Carlos Caballero y a la alcaldesa "que hayan preferido mirar hacia otro lado y que no hayan querido condenar las amenazas violentas hacia mi familia y hacia mi hijo, un niño de 2 años".

Debate ideológico con el hemiciclo partido en dos

Gracias a la mayoría absoluta de PP y Vox, se aprobó esta moción que rechaza la ley de Amnistía mientras Pedro Sánchez se somete a la investidura en Madrid para ser elegido presidente del Gobierno. El portavoz de Compromís Joan Ribó denunció en este debate lleno de descalificaciones entre socialistas y Vox, "la utilización partidista" por parte de la alcaldesa María José Catalá, del pleno y del Ayuntamiento de València. "Este pleno ha sido convocado desde Madrid, desde Génova, no tiene nada que ver con los valencianos, responde a los intereses de Feijóo, es una pérdida de dinero y de tiempo para los valencianos", dijo. "El proyecto de la Ley Orgánica de la Amnistía es constitucional y es una buena vía para resolver por la vía política el conflicto de Cataluña en el que los gobiernos de su partido tienen mucha responsabilidad", espetó Ribó a los populares. El exalcalde recordó que Sánchez, que en Madrid cuenta con el apoyo de Sumar, donde está coaligado Compromís, "está respaldado por 12,6 millones frente a los 11,3 millones de Feijóo". "¿Dónde está el problema constitucional -se preguntó- no será que ustedes, en el PP, están rabiosos?" porque no pudieron formar gobierno tras las elecciones generales. De hecho, el concejal valencianista advirtió a los populares que no han podido formar una mayoría amplia en el Congreso, "por malas compañías", en referencia a Vox, con las que se han juntado. "Ustedes -señaló a los concejales del PP- tienen unas amistades que impiden que otros partidos de derechas, -PNV o Junts sin citarlos- les voten, se lo tienen que hacer mirar, porque el tema es grave". Y más, en lugar de apostar "por la amnistía, que es buena, porque permite seguir adelante en el marco de la política" y resolver un conflicto, los populares, matizó: "Prefieren estar instalados en la confrontación en Cataluña y el País Vasco, porque creen que les da votos", lamentó.

Por su parte, la portavoz socialista Sandra Gómez lamentó: "Estamos aquí porque en el PP no han digerido que el 23 de julio perdieron las elecciones, cuando ya se estaban repartiendo los ministerios, llegó la gente y dijo no, dijo no, a Feijòo, se les ha quedado cara de bobos y de tristeza". Por eso, comentó: "Es hora de la reflexión, Aznar, que estuvo en el despacho de la señora Catalá hace poco; pactó con CIU en el pacto del Majestic, donde se cedió que los catalanes pudieran crear su propia policía y la gestión del 30% del IRPF, suprimir la mili por petición de Pujol; y Rajoy, que ambién estuvo en su despacho, pactó con el PNV y les perdonò 1.400 millones a los vascos". Por tanto, vino a decir, los pactos de Sánchez con estos partidos que apoyan su investidura "son legítimos". Por ende, la socialista afeó al PP "la amnistía fiscal, que permitió indultar a Bárcenas y Granados", además de recordarle al partido presidido por el líder gallego: "Nadie quiere pactar con ustedes porque han decidido saltarse el cordón sanitario que pone la derecha en toda Europa".

En la parte del gobierno municipal, el segundo teniente de alcalde Juan Manuel Badenas invitó desde Vox, su partido, "a sumarse a la huelga del día 24 de este mes" para mostrar su rechazo ante lo que considera la ruptura "de las normas básicas que han sido la base para la convivencia de los españoles durante más de 40 años". Para Badenas, hoy se está viviendo "un día extraordinario en Madrid", en lo negativo, expresó, pues "fruto del acuerdo entre el PSOE y distintas formaciones politicas que no creen en España, hoy se va a quebrar la unidad nacional, y la igualdad de los españoles, por la quiebra de los principìos constitucionales". Tanto es así, que se está viviendo "una situación de extrema gravedad" en la historia de nuestro país, sin parangón desde 1872 a esta parte, y quitando el período del Franquismo, matizó Badenas. Al final, esta ley de indultos supone "una gravísima involución en el estatus del derecho español" con un poder legislativo que está "inmiscuyéndose" en el judicial.

En esa línea, el portavoz del PP Juan Carlos Caballero denunció que la amnistía "no es ningún mecanismo para pacificar nada, implica impunidad y abolir la justicia a cambio de unos cuantos votos" para Sánchez. Por eso, lamentó "la degradación moral del PSOE" y calificó de "indignidad y atropello a la democracia y a las leyes", el indulto para los independentistas a cambio de su apoyo en el Congreso para el candidato socialista a la presidencia. Caballero enumeró algunos de los delitos que cometieron los "golpistas" de Cataluña. Por ejemplo, "sedición, malversación, prevaricación, desobediencia, violencia o vandalismo" y afeó a Sánchez que haya destinado "6.000 millones para comprar los votos a su investidura" tras unas negociaciones cerradas "en despachos en Bruselas desde donde golpistas dictan leyes para librarse de la carcel en España". Por todo ello, el concejal del PP cree que es necesario "alzar la voz en las calles con miles y millones de españoles en contra", para repudiar esta iniciativa legislativa, y aprobar esta moción, "de respaldo al poder judicial, a la Constitución y al Jefe de Estado".

Más regalo de libros entre Gómez y Badenas

Tal como publica hoy Levante-EMV en su edición impresa, la concejala socialista Sandra Gómez le regalò ayer, en el pleno ordinario, un libro a Juan Manuel Badenas. Se llama 'Eichman en Jerusalén', de Hannah Arendt, una obras sobre las causas del Holocausto y cuyo objetivo era instruirlo sobre el nazismo tras decir Badenas que pensar como un nazi "no es un delito". Pues bien, hoy, Badenas ha obsequiado a la concejala socialista con otros dos libros en los que pretendía instruirla sobre la Carta Magna. Uno de ellos, es "La Constitución explicada superfácil para que la entienda hasta tu cuñado", una obra escrita por uno de los colaboradores del Hormiguero. La otra es "La Derecha. La imprescindible aportación de la derecha a la sociedad actual", que escribió el propio Badenas, algo , "escribir un libro que usted no podrá hacer nunca", añadió el regidor de Vox. La respuesta de Gómez se basó en la hilaridad, teniendo en cuenta que tiene que aprender derecho constitucional, con el tratado de un humorista, Dani Fontecha, que frecuenta el programa de Pablo Motos, quien se ha caracterizado por su ataques furibundos contra Pedro Sánchez, en los últimos años.

Contenido de la moción dirigida a las Cortes y al Defensor del Pueblo

En el texto presentado y aprobado por el Ayuntamiento de València se insta “a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a La Mesa y a la Presidenta del Congreso, a rechazar cualquier proposición de Ley Orgánica de Amnistía por ser contraria al marco constitucional, quebrar la igualdad de los españoles, abolir el Estado de Derecho y demoler la separación de poderes”.

Además se le pide al Defensor del Pueblo a que, tal como han hecho el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, o Abogados del Estado, elabore un informe extraordinario sobre la Ley de Amnistía por la vulneración de derechos fundamentales, en aplicación del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

En este sentido, se pide al Defensor del Pueblo a que, “en caso de que llegue a aprobarse una Ley de Amnistía, interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en aplicación del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo”.

En la moción institucional también se solicita al Defensor del Pueblo Europeo a elaborar un informe especial por incumplimientos del Derecho de la Unión con una Ley de Amnistía, tal y como están alertando el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, o Abogados del Estado.

Sobre los aspectos económicos de los pactos alcanzados se rechaza la cesión a Cataluña del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña, e insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Por último se exige un respaldo de todos los comunicados emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas o Abogados del Estado, así como el respaldo de la movilización social firme, serena, respetando siempre la convivencia y rechazando cualquier actuación violenta.