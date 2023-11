El pleno del Ayuntamiento de València, a propuesta de PP y Vox, ha aprobado en una sesión extraordinaria una moción que rechaza la ley de Amnistía mientras Pedro Sánchez se somete a la investidura en Madrid para ser elegido presidente del Gobierno. Populares y Vox, que forman el equipo de gobierno municipal, pactaron en la junta de portavoces la celebración de este pleno extraordinario en rechazo a ley de Amnistía que impulsa Sánchez y que le garantiza el apoyo de Junts a la investidura. Hoy mismo, acaban de sacar adelante esta declaración institucional, apoyada por los populares y Vox, y rechazada por los socialistas y Compromís, en medio de un debate tenso, bronco y plagado de acusaciones entre ambos bandos políticos, la izquierda y la derecha.

El portavoz de Compromís Joan Ribó ha denunciado en este debate lleno de descalificaciones entre socialistas y Vox, "la utilización partidista" por parte de la alcaldesa María José Catalá, del pleno y del Ayuntamiento de València. "Este pleno ha sido convocado desde Madrid, desde Génova, no tiene nada que ver con los valencianos, responde a los intereses de Feijóo, es una pérdida de dinero y de tiempo para los valencianos".

Por su parte, la portavoz socialista Sandra Gómez lamentó: "Estamos aquí porque en el PP no han digerido que el 23 de julio perdieron las elecciones, cuando ya se estaban repartiendo los ministerios, llegó la gente y dijo no, dijo no, a Feijòo, se les ha quedado cara de bobos y de tristeza". Por eso, comentó: "Es hora de la reflexión, Aznar, que estuvo en el despacho de la señora Catalá hace poco; pactó con CIU en el pacto del Majestic, donde se cedió que los catalanes pudieran crear su propia policía y la gestión del 30% del IRPF, suprimir la mili por petición de Pujol; y Rajoy, tque ambién estuvo en su despacho, pactó con el PNV y les perdonò 1.400 millones a los vascos". Por tanto, vino a decir, los pactos de Sánchez con estos partidos que apoyan su investidura "son legítimos".

Por su parte el portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde Juan Manuel Badenas invitó desde su partido "a sumarse a la huelga del día 24 de este mes" para mostrar su rechazo ante lo que considera la ruptura "de las normas básicas que han sido la base para la convivencia de los españoles durante más de 40 años".

En esa línea, el portavoz del PP Juan Carlos Caballero denunció que la amnistìa "no es ningún mecanismo para pacificar nada, implica impunidad y abolir la justicia a cambio de eunos cuantos votos" para Sánchez. Por eso, lamentó "la degradación moral del PSOE" y calificó de "indignidad y atropello a la democracia y a las leyes", el indulto para los independentistas a cambio de su apoyo en el Congreso para el candidato socialista a la presudencia.

Contenido de la moción dirigida a las Cortes y al Defensor del Pueblo

En el texto presentado y aprobado por el Ayuntamiento de València se insta “a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a La Mesa y a la Presidenta del Congreso, a rechazar cualquier proposición de Ley Orgánica de Amnistía por ser contraria al marco constitucional, quebrar la igualdad de los españoles, abolir el Estado de Derecho y demoler la separación de poderes”.

Además se le pide al Defensor del Pueblo a que, tal como han hecho el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, o Abogados del Estado, elabore un informe extraordinario sobre la Ley de Amnistía por la vulneración de derechos fundamentales, en aplicación del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

En este sentido, se pide al Defensor del Pueblo a que, “en caso de que llegue a aprobarse una Ley de Amnistía, interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en aplicación del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo”.

En la moción institucional también se solicita al Defensor del Pueblo Europeo a elaborar un informe especial por incumplimientos del Derecho de la Unión con una Ley de Amnistía, tal y como están alertando el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, o Abogados del Estado.

Sobre los aspectos económicos de los pactos alcanzados se rechaza la cesión a Cataluña del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña, e insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Por último se exige un respaldo de todos los comunicados emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de Inspectores de Hacienda, asociaciones de Inspectores de Trabajo, Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas o Abogados del Estado, así como el respaldo de la movilización social firme, serena, respetando siempre la convivencia y rechazando cualquier actuación violenta.