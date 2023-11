Los vecinos de Benimaclet advierten de que no serán "comparsa" de Metrovacesa

La Asociación Vecinal de Benimaclet recela de la propuesta de cesión de suelos para usos provisionales que ha lanzado Metrovacesa, que tal como informa este diario ha paralizado los desahucios de los huertos que ocupan sus terrenos en el PAI de Benimaclet y tiene intención de abrir un proceso de concurrencia para que los interesados presenten propuestas de uso del suelo entretanto se tramita el PAI. La propuesta de la promotora, denominada Beniviu "es la marca de Metrovacesa para vender su producto en el barrio",aseguran fuentes de la entidad vecinal.

"La Asociación Vecinal de Benimaclet no acaba de entender la propuesta de Metrovacesa en el sentido "de ceder provisionalmente suelo a la ciudadanía", cuando hace cerca de dos años se puso a vallar solares utilizados por la ciudadanía, y no solo eso, si no llevar a juicio a vecinas y vecinos que procedieron a derribar las vallas". "Nos suena a propuesta envenenada", apuntan.

Los vecinos aseguran que no quieren ser "meros comparsas" y esperan que se les tenga en cuenta como "entidad ligada y conocedora del barrio que puede aportar ideas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos"

La asociación recuerda que en el pleno del Ayuntamiento de València se aprobó recientemente que el proyecto con el que tiene que trabajar Metrovacesa, es el elaborado por encargo del anterior gobierno progresista por el urbanista José María Ezquiaga en colaboración también con los vecinos

La Asociación Vecinal de Benimaclet mantuvo hace poco más de un mes una reunión con el Concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien reconoció la labor de la entidad vecinal a la hora de elaborar durante los últimos diez años (2015, 2017 y 2020) propuestas consensuadas para el PAI.

La Asociación Vecinal ha convocado una Asamblea General Extraordinaria de socias y socios para final de este mes, en la cual se informará y se aprobarán los pasos a dar en relación al polémico PAI de Benimaclet.

Los vecinos consideran que los desahucios de los huertos ilegales no tienen sentido porque de momento no se puede edificar en los terrenos porque el PAI todavía no está aprobado.