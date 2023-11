El ayuntamiento suprimirá el mercadillo de hortalizas de Colón pese al informe de Competencia

El Ayuntamiento de València no ha tomado aún una decisión sobre los cuatro mercadillos de hortalizas que desde la primavera pasada se montan en Malilla, Castellar, Benimaclet y Colón. Pero todo parece indicar, según fuentes municipales, que al menos este último desaparecerá más pronto que tarde. Aunque la Comisión de Defensa de la Competencia ha dictaminado que no hay problema en ese sentido con los vendedores del Mercado de Colón, el equipo de Gobierno lo tiene sentenciado. El criterio es eliminar aquellos que entren en colisión con los mercados municipales fijos y este sería el caso más evidente, aseguran. Además, entienden que el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia no es vinculante y no les obliga a mantener ninguno de ellos, aunque el expediente sigue abierto y se estudiará caso por caso con los criterios antes citados.

Críticas desde el principio Desde el principio, estos cuatro mercadillos de hortalizas impulsados por el anterior gobierno municipal no ha gustado a la actual alcaldesa, María José Catalá, concretamente el que se monta junto al mercado de Colón todos los martes, que, además, ha recibido importantes críticas de los vendedores de este recinto por competencia desleal. Tal fue la presión de este mercado sedentario que sus vendedores llegaron a hacer una huelga y cerraron sus negocios toda una mañana. Así pues, el anterior equipo de Gobierno pidió un informe a la Comisión de Defensa de la Competencia para que se pronunciara en este sentido. Pues bien, ese veredicto ya ha llegado y todo apunta a que la compatibilidad entre ambos mercados es plena. Pero ahora el gobierno municipal lo ocupa el PP con Vox y la última palabra la tiene el actual equipo de Gobierno, concretamente la Concejalía de Agricultura, que está en manos de Vox. Informe no vinculante Las fuentes consultadas aseguran, pues, que el expediente sigue abierto y que no hay una decisión tomada respeto a estos mercadillos. Pero aseguran que el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia no es vinculante y que el criterio que se aplicará será claro: se eliminarán aquellos mercadillos que entren en colisión con los mercados fijos. Y eso significa, según dicen, que al menos el de Colón está sentenciado. Las fuentes recuerdan que en los mercados municipales fijos hay algunos cientos de puestos libres y que la "Tira de contar", que es la base de estos mercadillos, ya existe en Mercavalencia.