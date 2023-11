El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha denunciado "la preocupante ignorancia de la concejala de Fiestas Mónica Gil, sobre las actividades navideñas, que ya debería estar gestionando". Así se desprende de varias respuestas que Gil ha evitado responder "al no considerarlas competencias suyas". En una respuesta firmada por Gil, evita aclarar a Compromís cuál será la temática de Expojove, alegando que el evento es "competencia del Servicio de Fiestas y Tradiciones". Obviando así, sorprendentemente, que es ella misma la concejala responsable del mismo. Fuset ha explicado que la concejala de Vox -protagonista en el Pleno de una confusión entre festividades vicentinas- demuestra, ahora por escrito, "desconocer también sus propias competencias en fiestas, una materia en la que ya debería estar trabajando".

Pólvora en las festividades de Fin de Año, Reyes y Gran Feria

No es la única respuesta que ha sorprendido los valencianistas, ya que al ser interrogada por las previsiones de disparos pirotécnicos en todo el calendario festivo, “obvia la presencia de la pólvora en las festividades (Fin de Año, Reyes, Gran Feria, Madre de Dios, y desde el pasado año también en San Vicente Ferrer y Semana Santa Marinera)”, puesto que Gil responde que “esta pregunta no corresponde a la Delegación de Fiestas y Tradiciones y puede ser competencia de la Delegación de Fallas”. Fuset señala que es "una respuesta que evidencia que, o la concejala de Fiestas no sabe aún que lo es, o realmente no está haciendo ella el trabajo". Cabe recordar que en el pacto de gobierno entre la derecha y la extrema derecha, el PP se reservó Fallas y dio el resto de fiestas a Vox.

Fuset se asegura que “la concejala de fiestas desconoce sus competencias en pirotecnia, que van mucho más allá de Fallas” y se pregunta quién está trabajando realmente en los disparos, anunciados para Nochevieja, o en los que se esperan para la cabalgata de reyes y para el amplio calendario de la Gran Fira. Y ha dejado caer que "hay que preguntarse si el reparto de competencias festivas entre PP y Vox es una realidad que no funciona o directamente es una farsa que tendrán que aclarar". Desde Compromís también han denunciado que Gil no está consensuando ni dialogando con nadie sobre la festividad de San Vicente Mártir, y que el enredo que se hizo en el pleno con San Vicente Ferrer, no es un lapsus, sino “la evidencia que no está trabajando ni dialogando con nadie, como lo corroboran también las palabras de los restos de afectados”.

"Catalá debe ponerle las pilas a su concejala"

Por último, Fuset ha recordado que tuvo que ser él quien tuvo que alertar a la concejala sobre las subvenciones desaparecidas en varias fiestas, entre ellas la Virgen María o la festividad de Moros y Cristianos, días después de que se hubiesen presentado los presupuestos municipales. Fuset ha instado a la alcaldesa de València a "ponerle las pilas" a la nueva concejala y ha lamentado que el reparto "de cromos festivo de PP y Vox, lejos de estar bien planteado para que sea positivo, está significando el abandono de unas fiestas que tienen una concejala que no trabaja por ellas y que quizás todavía no sabe qué tiene a su cargo”.