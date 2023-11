El Supremo admite el recurso de las viviendas turísticas para equipararse a oficinas y hoteles en Ciutat Vella

Los apartamentos o viviendas turísticas son ya la modalidad turística más solicitada. Una demanda que ha crecido al mismo ritmo que el rechazo a este tipo de actividad económica por parte de los vecinos de los barrios afectados, que denuncian las molestias y el encarecimiento de la vivienda que los alojamientos turísticos acarrean. Todo en medio de una crisis habitacional provocada en parte por la falta de vivienda pública.

Mientras los vecinos y ayuntamientos, como hizo en la pasada legislatura el de València, promueven medidas restrictivas para la estos lucrativos negocios, los tribunales han tumbado en varias sentencias las restricciones, en unos casos por falta de motivación o por generar inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo (TS) tendrá que decidir ahora si la actividad de los apartamentos turísticos es equiparable a otras actividades terciarias como el comercio, las oficinas o los hoteles contra las que no se escuchan tantas quejas los vecinos y cuya implantación incluso promueven los ayuntamientos.

El Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación que con este argumento presentó la Asociación de Viviendas de Alquiler por Estancias Cortas de València (Avaec) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que hace un año dio la razón "parcialmente" a dicha asociación y obligó al ayuntamiento a eliminar las restricciones impuestas en el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella de 2020 a las viviendas turísticas.

Recurrido el límite del 10% en el Cabanyal

En la sentencia del TSJ, explica el abogado de Avaec, Rafael Encarnación, fue una estimación parcial que "dejó cuestiones pendientes". En concreto, explica el letrado, dejó sin resolver si el PEC de Ciutat Vella incurría en vulneración del principio de igualdad y "no discriminación normativa" por el trato favorable que el plan del centro histórico concede a otros usos terciarios. "No existe justificación alguna en el plan especial que motive el diferente trato normativo del uso vivienda turística, al que, al contrario, se le imponen limitaciones, con respecto a otros usos terciarios hoteleros o incluso de oficinas, todos "con un régimen muy favorable de implantación en el mismo ámbito". Es el mismo argumento que la asociación ha esgrimido en el recurso contra el Plan Especial del Cabanyal, aprobado en junio pasado, que fija un límite del 10% de los apartamentos turísticos por manzana.

Si el Supremo vuelve a dar la razón a Avaec el Plan de Ciutat Vella, cuyo objetivo con las limitaciones a los alojamientos turísticos es proteger los usos residenciales, tendría que volver a revisarse. El objetivo de la asociación es que se anulen las limitaciones que se aplican a la vivienda turística en ámbitos donde otros usos terciarios son autorizados y se entienden compatibles con los usos residenciales.

La sentencia del TSJ tumba cuatro limitaciones impuestas por el PEC de Ciutat Vella, en concreto, considera que no está justificada la limitación a "personas jurídicas"(solo se permite a personas físicas) para alquilar la vivienda habitual durante espacios cortos de tiempo y la considera contraria a derecho, como también lo es la exigencia de estar empadronado en el domicilio que se pretenda alquilar. También rechaza por falta de motivación que se limite la posibilidad de alquilar la vivienda habitual durante 60 días al año. Por último rechazó el TSJ que la posibilidad de que la comunidad de propietarios pudiera vetar en sus estatutos el alquiler turístico de viviendas en el edificio. "No se puede asumir sin más de manera automática como interés general el interés particular acordado por las comunidades de propietarios", dijo el alto tribunal valenciano.

El Tribunal Supremo ya desestimó en julio en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de València contra la sentencia del TSJ que dio las razón a otra de las asociaciones del sector, la asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Viutur), y obligó a eliminar las limitaciones a los apartamentos turísticos en el PEC.