Juan Carlos Caballero: "Lo del anterior gobierno era ideología, lo nuestro es gestión"

Pregunta- Su carrera política se ha hecho en Nuevas Generaciones y en Las Corts básicamente. ¿Como ha empezado esta nueva etapa en el Ayuntamiento de València?

Respuesta- Bueno, me he curtido en la oposición. Mi paso por las Corts me ha ayudado a conocer desde dentro la política autonómica. Allí aprendí a hacer una oposición realista y positiva, que la crítica no es incompatible con la propuesta, que la protesta no tiene que ser la única forma de hacer política, sino que tienes que trabajar con las entidades, con la calle, con las personas, con los vecinos, para que de esa protesta salgan iniciativas.

Pregunta- En las Corts coincidió con María José Catalá.

Respuesta- Yo he estado ocho años en las Cortes Valencianas. Allí coincidí con la alcaldesa, que también era diputada autonómica, y por la vinculación que hemos tenido con València hemos trabajado mucho los barrios, las calles, las asociaciones y los vecinos.

Pregunta- En un principio la alcaldesa quiso gobernar con sus trece concejales, pero finalmente ha tenido que hacer un pacto de gobierno con Vox para sostener una mayoría absoluta. ¿Cómo está siendo ese gobierno conjunto que apenas lleva un mes?

Respuesta- Bueno, la experiencia está siendo positiva en tanto en cuanto que hemos acordado un proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de València que es el mejor presupuesto que ha tenido la ciudad en su historia. Con Vox no se habla de sedición, no se habla de amnistía, se habla de cómo mejorar la vida de los vecinos y en ese sentido hemos aprobado unos presupuestos con una bajada de impuestos histórica.

Pregunta- ¿Aún así, le hubiera gustado haber mantenido aquella fórmula de «socio preferente», pero fuera del gobierno?

Respuesta- Nos hubiese gustado tener mayoría absoluta y eso es lo que vamos a trabajar estos cuatro años: que en el 2027 María José Catalá sea elegida por mayoría absoluta.

Pregunta- Le decía esto porque ya ha habido algunas diferencias que evidencian la dificultad de la convivencia, como el apoyo a los Gay Games o la negociación de Mestalla. ¿Esto puede alterar el rumbo de la legislatura?

Respuesta- El gobierno de María José Catalá no ha cambiado ni un ápice los compromisos que había adquirido con la ciudadanía. Nosotros vamos a llevar a cabo el programa de gobierno de María José Catalá, el que empezó, el que se echó a andar el día 17 de junio. Y con ese objetivo se ha introducido a estos socios de gobierno en el equipo, también en la gestión. No obstante, el gobierno de María José Catalá va a llevar adelante su programa y pactará a izquierda y a derecha todo lo que sea bueno para la ciudad de València.

Pregunta- Precisamente, ahora que habla de pactar a derecha y a izquierda, ¿qué valoración hace de la oposición?

Respuesta- Yo creo que la oposición todavía no ha entendido o aceptado el lugar en el que le han puesto los valencianos, que es en la oposición. Creo que todavía intentan generar ruido y humo cuando lo que tenemos hoy en València, a diferencia de lo que teníamos con el gobierno del señor Joan Ribó, es una alcaldesa preocupada por resolver los problemas de los valencianos. Con el señor Ribó creaban problemas donde no los habían. Con el gobierno del señor Ribó la tónica habitual en la gestión era la aplicación de la ideología por encima de cualquier otro posicionamiento. María José Catalá lo que ha hecho es cambiar la ideología por una gestión eficiente de los servicios públicos. Antes se intentaba contentar a una minoría radical y ahora esto se ha acabado. Los valencianos van a tener una alcaldesa para todos.

Pregunta- Acaban de aprobarse los presupuestos del año que viene. ¿Qué significan para València estos presupuestos? ¿Por qué son históricos?

Respuesta- Estos presupuestos cuentan con la mayor partida presupuestaria que han tenido en la historia de esta ciudad y esto lo hemos podido hacer demostrando el círculo virtuoso de que se pueden bajar impuestos, generar actividad económica, garantizar y mantener los servicios públicos e incluso incrementar la cuantía. ¿Y por qué? Porque este Ayuntamiento siente empatía por los valencianos y sabe que tiene que elaborar unos presupuestos que sean ejecutables, unos presupuestos rigurosos y responsables. Antes, en ejercicios anteriores, el gobierno pintaba líneas presupuestarias que sabía que no iba a ejecutar. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de eficacia o ineficacia, el gobierno anterior solo fue capaz de construir 14 viviendas públicas. El gobierno de María José Catalá durante estos cuatro primeros meses de gobierno ya ha comprado 131 viviendas en Safranar para ofrecerlas a un precio asequible a la ciudadanía.

Pregunta- El presupuestos municipal se ha incrementado un 7% con una bajada de impuestos de 70 millones. Pero la oposición dice que eso ha sido posible porque el Estado le ha inyectado 80 millones más. ¿Cómo valora esta circunstancia?

Respuesta- La oposición habla de que tenemos más dinero por parte de los fondos del Estado, pero lo que no dice es que se trata de dinero que ha recaudado en València, que hemos pagado los valencianos. El Gobierno no nos ha regalado nada. Ese dinero es dinero de los valencianos. La oposición tuvo durante ocho años la posibilidad también de bajar impuestos. El Partido Popular así lo reclamó durante la pandemia, en el momento en el que más dificultades estaba pasando la gente, en el que tenían que cerrar los establecimientos, en el que por causa de la inflación, de la subida desorbitada de los precios, de la compra, de la luz, del agua, de la gasolina, la gente tenía dificultades para llegar a final de mes. Le pedimos en reiteradas ocasiones que bajasen los impuestos y ellos no fueron capaces de hacerlo. Bueno, pues lo que ha hecho María José Catalá es cumplir su compromiso, convirtiéndonos en la ciudad española que más rebaja la presión fiscal de toda España.

Pregunta- Una de las medidas que ustedes más han destacado ha sido la eliminación de las subvenciones a entidades pancatalanistas. Antes se recuperó la denominación de València según las normas del Puig. Se trata de debates que parecían superados y que han vuelto a la primera línea política.

Respuesta- Creemos que el dinero de los valencianos tiene que ir a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Las ayudas que el señor Ribó daba al catalanismo se han acabado en este gobierno. ¿Por qué? Porque lo que creemos es que el dinero de los valencianos tiene que ir a donde tiene que ir, que es a mejorar la limpieza, la seguridad, la vivienda... Se ha acabado el dinero a las entidades catalanistas, porque ni respetan a esta ciudad ni respetan nuestro Estatuto de autonomía.

Pregunta- Por contra, se han recuperado lo que consideran símbolos de la ciudad, como la Mare de Déu en el Ayuntamiento, el Te Deum de la Procesión Cívica, etc.

Respuesta- Así es. En política los gestos también cuentan. Y en este caso concreto apostamos por poner en valor el patrimonio histórico valenciano. También apostamos por la Capitalidad Verde Europea de 2024, para que sea un proyecto transformador de ciudad y genere poso en la ciudad. Antes no se gestionaba València como se tiene que gestionar, que es como una gran capital europea y como lo que aspiramos a ser: la segunda capital de España.

Pregunta- ¿Qué le hace más ilusión en estos cuatro años? ¿Qué le gustaría hacer por encima de todo?

Respuesta- Lo que pretende el gobierno de María José Catalá es hacer compatible la gestión de las pequeñas cosas con los grandes proyectos, como pueden ser las grandes infraestructuras que todavía no han sido capaces de poner en marcha. Podemos hablar, por ejemplo, de la ampliación del puerto de Valencia, o podemos hablar de la gestión de la Marina, donde tenemos un proyecto que es un «hub» de innovación para que las empresas vengan a València, se instalen en la ciudad y sean verdaderamente un gran motor económico. Tenemos también el proyecto de la finalización del antiguo cauce del río Turia, que ahora se acaba en el Oceanogràfic y que queremos que llegue al mar generando un gran delta verde.

Pregunta- ¿Qué imagen le gustaría que tuviera la gente de València?

Respuesta- Bueno, pues una ciudad abierta, acogedora y libre, en la que el sectarismo ideológico no impere sobre la gestión. Apartar el sectarismo ideológico de anteriores gobiernos para tratar de gestionar sus necesidades y darles esperanza. Que sepan que viven en una ciudad en la que se cuida de las cosas pequeñas, que ambiciona también las cosas grandes y que es una ciudad libre, tolerante, abierta, respetuosa, acogedora y esa gran ciudad en la que ocurren cosas y en la que la gente que nos visita vea un referente por su calidad de vida.