El líder de Vox en València niega que haya defendido a los nazis, defiende que el PP «se ha avenido» a ciertas propuestas que defiende su partido y anuncia cambios importantes en el área de empleo.

Se cumple un mes del pacto de gobierno de PP y Vox, ¿cómo está siendo la convivencia con María José Catalá y los populares?

La relación está siendo muy fácil, muy directa y como no podía ser de otra manera, cordial. Cuando hay algún asunto, o cuando se plantean actos que tengan que ver con las delegaciones que gestiona Vox, desde Alcaldía se nos invita a participar y asistimos a los mismos.

Acaban de asumir ustedes las delegaciones de Fiestas, Empleo, Parques y Jardines, ... que les han correspondido por el pacto. ¿Se han llevado alguna sorpresa?

El equipo de Vox estamos todavía aterrizando en las delegaciones. Estamos todavía analizando lo que hay, cuál es la relación de puestos de trabajo, conociendo la parte del presupuesto que se está ejecutando durante 2023, en fin, ... ya tenemos una idea aproximada, pero aún estamos descubriendo cosas, por tanto, aún no puedo avanzar más.

Una concejala de su partido, Mónica Gil, gestiona Fiestas, ¿se va a ver la impronta de Vox en estas Navidades de 2023?

Se va a notar en muchas cosas. La iluminación de la ciudad va a ser más espléndida que nunca. En cuanto a las plantas, árboles que se van a plantar, un abeto aquí en la plaza del Ayuntamiento y algún otro en otros puntos de la ciudad, ... va a ser esta una Navidad que los ciudadanos de València van a recordar durante muchos años. Por supuesto, que va a ser algo totalmente distinto a lo que ha sido durante los últimos 8 años ...va a haber varios belenes para el disfrute de los ciudadanos valencianos. Y se van a poner en los distintos barrios de València, casi 10.000 flores de Pascua. De manera que se va a notar mucho en las calles que estamos en Navidad. Además, va a ser una Navidad que se va a parecer más a la Navidad que recuerdan los valencianos anteriormente, una Navidad tradicional que tiene que ver con la forma de ser de los valencianos y con su historia y sus tradiciones. Además vamos a tratar de que la Navidad sirva para fortalecer el comercio y para atraer visitantes a la ciudad. Va a ser una Navidad más Navidad gracias a Vox.

¿Qué planes tiene para los parques y jardines, van a adecentar los alcorques de los árboles, se va a reforzar el mantenimiento?

Hay cosas que ya se están empezando a ver. Los alcorques de la ciudad empiezan a estar más limpios y aseados que lo han estado en estos 8 años. Porque yo creo que debía haber una orden expresa de que no se hiciera nada sobre ellos, y que las plantas silvestres crecieran en los alcorques a su libre albedrío. Se ha iniciado un proceso de limpieza de estos alcorques y se va a seguir haciendo pero ya se está notando una gran diferencia. Respecto a los parques y jardines va a haber un plan de choque porque han estado abandonados o descuidados durante mucho tiempo. Los parques y jardines van a recibir una especial atención por parte del ayuntamiento porque queremos que estén en las mejores condiciones ya que queremos que sean espacios donde los ciudadanos, especialmente las familias, las personas mayores y los más pequeños, puedan disfrutar de su tiempo libre. Además, vamos a hacer un esfuerzo especial en la mejora de los parques infantiles pues como decía queremos que sean puntos de encuentro de los niños y sus familias.

¿Qué medida estrella preparan ustedes sobre el futuro nombre de algunos parques de la ciudad?

Tenemos la idea de dedicar parques y jardines a las víctimas del terrorismo. Conforme se vayan construyendo nuevos parques, o los existentes que no tienen una denominación clara, que ya existen en la actualidad, queremos que reciban el nombre de las personas que simplemente por ser españolas han sufrido la violencia del terrorismo, incluso algunos pagándolo con su vida y como son españoles que han muerto por nuestra democracia, por nuestros valores constitucionales y por nuestra libertad, creemos que estas personas merecen un reconocimiento, que permanezca en el tiempo.

Señor Badenas, en tanto que concejal de Empleo, ¿qué piensa en hacer con la Fundación València Activa? ¿se plantean liquidarla?

Va a haber cambios importantes. Avanzo ya que va a haber una restructuración de València Activa. En principio se va a mantener la fundación, sometida a observación y susceptible de introducir los cambios necesarios. Recientemente tuvimos una reunión con la Confederación Empresarial Valenciana y estuvimos hablando de una novación del Pacto para el Empleo en donde están los sindicatos, las organizaciones empresariales y el ayuntamiento. Lo que voy a proponer a los agentes sociales es que nos reúnamos para reeditar ese Pacto por el Empleo y que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible. Nuestras líneas estratégicas en materia de empleo pasan por favorecer el emprendimiento, por la creación de nuevos empleos pero también por conservar y mantener las empresas y los puestos de trabajo que hay en València.

Pero les acaban de quitar las subvenciones a los sindicatos, no parece la mejor manera de favorecer la interlocución con ellos...

A ver, lo que se hizo es que algunas subvenciones nominativas que venían del presupuesto municipal anterior han sido eliminadas como tales, como subvenciones nominativas. Lo que no quiere decir que no puedan existir en el futuro llegando a acuerdos con los interesados, con esas organizaciones sindicales. Además tengo que decir que no hemos quitado subvenciones, lo que hemos hecho es no dárselas, que no es lo mismo, porque este es un presupuesto nuevo. Vamos a ver caso por caso con cada entidad y organización sindical para ver en qué se ha empleado el dinero público y para que se utilice del modo más eficaz. Vamos a sentarnos con ellos, y ver cómo podemos trabajar juntos y qué vamos a hacer. No cerramos la puerta.

¿En qué medida influyó Vox para que haya habido un cambio en la postura de Catalá sobre el nuevo estadio de Mestalla y no se haya firmado el convenio con Lim?

Vox influyó mucho porque en los meses de septiembre y octubre yo estuve hablando en ruedas de prensa sobre este tema y manifesté cuál era mi postura. La señora Catalá vio cuál era mi postura y lo que ha hizo fue avenirse a mi posición. Como lo ha hecho también en el tema de la denominación de la ciudad de «Valencia», poniendo primero el nombre en español y en la segunda parte del nombre, en valenciano, pero en valenciano de la Real Academia de Cultura Valenciana. Todo esto fue una posición de Vox a la que ha venido el Partido Popular, pero la iniciativa fue de Vox.

¿En qué otras cuestiones, como afirma usted, se ha avenido el PP a lo que quería Vox?

Mire en la última Junta de Gobierno se aprobó que se van a retirar las pancartas que se ponen en el balcón del ayuntamiento. Cuando pase la campaña de Navidad ya no se van a poner nunca más pancartas en el balcón. Esto ha sido porque lo pidió Vox en la Junta de Gobierno lo que pasa es que luego la señora Catalá y el resto de la junta se ha avenido a secundar esta posición. Al final lo que estamos consiguiendo, y ya se está notando la impronta de Vox en el Ayuntamiento de València, es que las políticas propuestas por los concejales de Vox salgan adelante. Otro ejemplo de esto es la recuperación de la gratuidad de la ORA en València, de 14 a 16 horas y de 20 a 21, por una moción que planteó Vox en el pleno.

El nombre de «Valencia», el fallido convenio de Mestalla, la ORA, las pancartas... ¿son mérito de Vox? ¿tan influyentes son?

Todas esas cuestiones son iniciativas de Vox. Se han logrado gracias a Vox. Mire si no estuviera Vox, el Partido Popular y la alcaldesa no se atreverían a hacer ciertas cosas. Yo creo que cuando el PP ve que nos tiene al lado, en la Junta de Gobierno y en los plenos, les sirve para reforzar y apoyar algunas cosas que ellos no se atreven a hacer por sí solos. Por eso, en apenas tres semanas en el gobierno, ya hemos demostrado que estamos cambiando muchas cosas en el Ayuntamiento de València.

¿Justifica usted el nazismo, qué quiso decir sobre esta ideología?

En absoluto, el nacional-socialismo no tiene nada que ver con el conservadurismo que representa Vox. Lo que yo dije se manipuló. Yo dije y digo que el pensamiento no delinque. Otra cosa es que por el pensamiento se cometan acciones que están tipificadas como delito. Por eso, pensar como un nazi no es un delito, cometer actos racistas u homófobos por esa ideología, sí.