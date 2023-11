Relato en primera persona de la gentrificación del Cabanyal

Hace dos años, el Centre del Carme organizó una exposición rememorando la lucha de los vecinos del Cabanyal contra los planes de derribo de 1.500 viviendas. La movilización ciudadana encapsulada y convertida en una suerte de expresión artística. Fue un síntoma. Aquel nervio de los años convulsos ha terminado dando paso al homenaje y la serenidad de un barrio que no se cree del todo su esplendor. Porque atraer más miradas significa aparecer en las guías de turismo, y aparecer en las guías significa coquetear con la gentrificación.

Este es el material con el que trabaja la cineasta Silvia Rey para su nuevo documental, una coproducción con Portugal, Cataluña y País Vasco titulada "Calle de Los Ángeles". En la cinta autobiográfica aún por finalizar –aunque ya la ha presentado como proyecto en el Festival de San Sebastián o la última Mostra de València–, Rey disecciona un proceso que comenzó con la compra hace seis años de un piso abandonado cerca de la "zona cero" del Cabanyal y siguió con un sinfín de conflictos urbanísticos, sociales y morales.

"La idea es ver cómo cualquiera de nosotros, por mucho que tengamos una ideología de izquierdas y estemos muy concienciados, sin darnos cuenta ocasionamos diariamente esa gentrificación". Más al detalle, la cineasta explica que su historia es la de una mujer acomodada que vive en Madrid pero no puede permitirse comprar un piso en la capital, por lo que decide abrirse a otras opciones más económicas: "Vine un fin de semana al Cabanyal, me enteré de que los pisos estaban muy baratos y vi el encanto y el potencial. Fue hace seis años, cuando el barrio estaba totalmente destrozado. Mi piso estaba hecho polvo. No tenía baño ni cocina. Me costó 22.000 euros".

Rey compró su piso al Ayuntamiento a través de una subasta de Plan Cabanyal, una sociedad que hasta la fecha ha vendido más de 70 viviendas adquiridas en su día por el Ayuntamiento para derribarlas con el objeto de conectar Blasco Ibáñez con el mar. El Ayuntamiento de València ha llegado a tener hasta 400 viviendas en el antiguo barrio de pescadores, declarado Bien de Interés Cultural. Muchas de las viviendas están en estado ruinoso tras años de abandono y ocupación. Para poder venderlas a precios razonables, Plan Cabanyal tuvo que revisar las tasaciones a la baja. Las primeras subastas se llevaron a cabo entre 2016 y 2017.

La directora del documental se benefició de dicha tasación, pero una vez dentro descubrió que en la finca vivía una mujer insolvente con sus hijos pequeños y otros vecinos que no estaban por la labor de rehabilitar el edificio, una bonita finca verde de seis viviendas protegida por el Plan Especial del Cabanyal (PEC). Tal era su degradación que una gotera terminó derrumbando la mitad derecha del techo del inmueble. "Si lo hubiera pensado dos veces no me hubiese metido en un edificio con tantos problemas y gente en exclusión social, pero en el proceso he aprendido a convivir y tejer una relación de iguales, eludiendo esa visión simplista de ver las cosas blancas o negras".

El documental contará que la vecina insolvente finalmente vendió su vivienda y desbloqueó la rehabilitación de la finca. La cineasta empieza a ver el final del proceso vital y cinematográfico. Y descartado el tono maniqueo, donde sí pone el acento es en la incoherencia: "Nada más llegar hace seis años, los periódicos empezaron a hacerme entrevistas para hablar de que el Cabanyal empezaba a ser el nuevo barrio de moda y que se estaba yendo mucha gente de clase media a vivir. Desde que compré la casa sentí que el valor del barrio subía de inmediato, por mí y por otra gente como yo que hizo lo mismo en esa época. Aunque quiera ayudar al barrio el hecho de que yo me mude ya encarece los precios absurdamente. Ocurrió que sin haber tocado el piso, solo con comprarlo, en los meses posteriores empezaron a llamarme de inmobiliarias para hacerme ofertas por él”.

También es consciente y así lo cuenta que la transición del Cabanyal no es inocua. Que la llegada de unos implica la salida de otros. “Cuando todo eso pasa, los vecinos, la mayoría gitanos, están muy contentos de que tú te instales en el barrio porque venían de tener muchos problemas entre ellos y con ocupas o personas toxicómanas. Está bien que llegue otro tipo de gente porque tenemos miedo, te dicen, pero tú te das cuenta y lo ves rápidamente que los primeros expulsados son ellos, porque están alquilados a unos precios ínfimos para que no ocupen las viviendas y en el momento que el barrio se arregle esos vecinos desaparecen”.

Responsabilidad compartida

Pero no solo encarece la zona y expulsa población la llegada de artistas y clase media local. Según datos del Colegio Notarial de València, entre 2013 y 2022 se registraron 4.808 operaciones de compraventa de inmuebles en los barrios del frente marítimo (Cabanyal-Canyamelar, Grao, Malva-rosa y Natzaret). Casi la mitad de ellas (1.700, el 35 %) fueron realizadas por extranjeros: más de 300 eran de nacionalidad francesa, 200 alemanes, 197 italianos, 148 británicos, 66 americanos, 64 ucranianos y 56 rusos. Además, una búsqueda en Inside Airbnb refleja que solo el Cabanyal ofrece más de 900 alojamientos turísticos, casi el 80% apartamentos completos.

Así, el hecho de autopercibirse como agente gentrificadora no impide a Silvia Rey hacer una segunda lectura más de época y en clave generacional. "En el documental también contaré la pérdida adquisitiva de la clase media y precarización de la gente joven, que nos vemos abocados a comprar en un barrio con problemas, un mundo que no es el tuyo y donde tú, que has tenido una vida fácil, necesitas pelear para que te hagan un hueco”, concluye.