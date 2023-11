La alcaldesa de València María José Catalá ha valorado el plan que va a poner en marcha la concejalía de Movilidad, que encabeza Jesús Carbonell, para modificar algunos aspectos del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, donde se mantienen las cámaras pero se darán más permisos de accesos para comerciantes y falleros. "Hay dos asociaciones de vecinos, Amics del Carme y la Asociación de Vecinos de Ciutat Vella" en esta zona, ha recordado la alcaldesa. La Asociación de Vecinos de Ciutat Vella, "que estaba en la Mesa de Movilidad -donde se informó de estos cambios- y que estaba de acuerdo con las modificaciones que hemos aportado para dar más flexibilidad al APR"; y Amics del Carme, "que no estaba de acuerdo".

A juicio de Catalá que Amics del Carme "no esté de acuerdo, no quiere decir que los vecinos, en general, no estén de acuerdo". A pesar de todo, "ellos tienen que reconocer que hemos hecho un esfuerzo también por atender otras reivindicaciones que ellos también solicitaban". "Yo creo que en general -subraya Catalá- no se puede decir que los vecinos no estén de acuerdo. Se puede decir que l'Associació Amics del Carme no está de acuerdo pero también se puede decir que hay vecinos y vecinas -de Ciutat Vella-, con los que se ha hablado y mucho, durante este proceso,y que evidentemente están de acuerdo con esas modificaciones que atienden a mantener la APR, porque los vecinos quieren mantener la APR pero flexibilixando las medidas". Por último, Catalá ha concluido: "Creo que a priori las medidas que se han adoptado van a ser definitivas pero estas cosas hay que ver cómo evolucionan, y ver cuando entran en funcionamiento y cómo se desarrolla, pero para nosotros es una decisión que hemos pensado mucho durante los últimos meses, le hemos dado muchas vueltas y creo que es una muy buena solución para los vecinos", ha finalizado.