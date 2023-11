La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha anunciado que su formación va a presentar una denuncia por delito de odio al portavoz de Vox, Juanma Badenas, quien en un programa de televisión hizo declaraciones "racistas y xenófobas vinculando inmigración y etnias españolas a delincuencia y violencia machista". Según Gómez, estas declaraciones “sonrojan a cualquier demócrata” y “deberían de avergonzar profundamente a quien comparte Junta de Gobierno con él”. “Es una pena que este sea el peaje que tiene que pagar Catalá para tener la alcaldía de València”, ha afirmado Gómez.

Las declaraciones de Juanma Badenas se produjeron en el marco de un debate televisivo (8 Mediterráneo) con representantes del PP, PSPV y Compromís. El portavoz de Vox aseguró que "el machismo sociológico es un cliché que se viene utilizando desde hace mucho tiempo para justificar unas políticas de género que tienen una tendencia determinada". A su juicio, "desde los años setenta se ha producido una evolución en la sociedad española, que ya no es machista, sin embargo, sí es cierto que algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista, que procede de sus propios paises y de sus propias tradiciones".

Petición a la alcaldesa

Ante estas declaraciones, tachadas por los representantes de PSPV y Compromís como "xenófobas y machistas" durante el propio debate, Gómez ha emplazado a María José Catalá a manifestar de manera pública su más contundente rechazo a las declaraciones racistas y machistas de su número dos en el gobierno municipal. “El señor Badenas está en la Junta de Gobierno porque la señora Catalá le abrió las puertas del Ayuntamiento de par en par y si no reprueba sus manifestaciones será cómplice y responsable en primera persona de unas manifestaciones que nos avergüenzan como sociedad. La señora Catalá tiene una oportunidad de rectificar a su número dos y no permitir este tipo de declaraciones nunca más de la boca de alguien que debe representar a todos los valencianos y valencianas”, ha continuado. “Para que ella sea alcaldesa no nos puede hacer tragar a los valencianos y valencianas con personajes de esta catadura moral. Porque el señor Badenas no sólo es un xenófobo y un machista. Es que, además, claramente está haciendo una proclama y una incitación al odio contra el colectivo migrante”, ha manifestado.

"El señor Badenas no sólo es un xenófobo y un machista, es que además, claramente está haciendo una proclama y una incitación al odio contra el colectivo migrante"

Actitud reiterada

Gómez ha destacado que no es la primera ocasión en la que "el número dos de Catalá" realiza comentarios “vergonzosos y vergonzantes para un representante público”, puesto que hace apenas unas semanas justificó el nazismo al defender que ser nazi no era ningún delito en un medio de comunicación, recuerda.

Así, "ante los comentarios racistas, machistas y de incitación al odio", Gómez ha anunciado que el Partido Socialista interpondrá una denuncia por un delito de odio contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València y número dos de Catalá. “Quiero anunciar que vamos a interponer una denuncia por delito de odio porque entendemos que las declaraciones que hizo ayer en un programa de máxima audiencia pueden incitar al odio frente al colectivo inmigrante, ya que lo señaló y los acusó de ser los únicos responsables de ser autores de la violencia machista que asesina y mata a las mujeres. Siendo un país sensibilizado con esta problemática, nos preocupa que estas declaraciones puedan confundir a mucha gente, incitándoles al odio y al señalamiento del colectivo migrante”, ha añadido.

Datos oficiales del ministerio

Gómez, además, ha refutado los comentarios de Badenas con los datos oficiales del Ministerio “que demuestran la falsedad de sus declaraciones”. “Los informes confirman, en contra de lo que dice el portavoz de Vox, que la inmensa mayoría de los autores de violencia de género son personas nacidas en España. Por eso, no sólo es machista y xenófobo sino también un ignorante. Y como sus manifestaciones falsas pueden ser constitutivas de un delito de odio, queremos que sea la Fiscalía y la Justicia las que determinen si este personaje puede seguir representando a la ciudad de València”, ha finalizado.

Tras conocer estas declaraciones, y en otra entrevista pública en la Cope, Badenás ha atribuido el anuncio de Sandra Gómez a su deseo de acabar con las políticas anticatalanistas de Vox, y ha pedido respeto para su partido, sus afiliados y sus votantes, poniendo sobre la mesa la posibilidad de iniciar acciones contra Gómez por un posible delito contra el honor.