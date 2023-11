"La València de verdad" de Catalá arranca el 12 de diciembre con cambios profundos en el tráfico

"Ha vuelto la València de verdad". Esta frase fue pronunciada el pasado 28 de mayo por la alcaldesa María José Catalá pocas horas después de confirmarse que había ganado las elecciones municipales en la capital valenciana y que iba a poder gobernar. Ahora bien, "La València de verdad", esa València, que Catalá quiere dejar como legado, se empezará a ver en gran parte el próximo 12 de diciembre, cuando arranque la reforma de la calle Colón en todo su esplendor, cuando 7 líneas de la EMT vuelvan al centro histórico y se retomen ciertos itinerarios por San Vicente. También se está viendo en otras medidas como nombrar el Puente de las Flores como Puente de Rita Barberá, en el cambio del topónimo de la ciudad y en la Navidad de 2023, que la alcaldesa quiere que sea inolvidable, con más luz y ambientación que nunca. Pero desde luego devolver el tráfico privado al centro es una de las medidas estrellas que Catalá llevaba en su programa y que se ha apresurado a cumplir. "Las obras de la calle Colón están vinculadas a las de la calle San Vicente que probablemente estarán acabadas este viernes", explicaba. Por eso, "retomamos todas las obras necesarias en Colón, y en ese sentido pensamos que el día 12 de diciembre se podría abrir Colón, con los dos carriles de vehículos privados y con la recuperación del aceso por la Porta de la Mar". Con estos cambios, "digamos que tendremos la vuelta a la normalidad en la calle Colón, que además es un compromiso electoral" que cumple la alcaldesa. "Yo planteé abiertamente -recuerda- que ese era mi compromiso con la ciudadanía, y con los vecinos y las vecinas de València, y a nadie le puede llevar a sorpresa que quiera cumplir con mis compromisos electorales".

Respecto a si su equipo cuenta con informes sobre el impacto que tendrá este incremento del tráfico en esta céntrica vía comercial, en la contaminación y en la movilidad, Catalá ha argumentado: "No han dejado de pasar nunca vehículos pesados, lo que pasaban eran autobuses de la EMT; y ahora pasarán menos autobuses de la EMT, y de alguna manera, tráfico privado". Por tanto, "no es que antes no pasaran vehículos, es que había dos carriles de autobuses de la EMT y eso parecía una estación de buses al aire libre". En ese sentido, "no es que carguemos de más tráfico la calle Colón, es que hemos recuperado el tráfico privado, reconduciendo 7 líneas de la EMT, que por cierto vuelven al centro de la ciudad".

Catalá carga contra un técnico "que hizo un informe que nadie pidió"

Sobre el paso de autobuses de EMT por la calle San Vicente, hay informes del Ciclo Integral del Agua que alertan de posibles restos arqueológicos de interés en esta calle. En cuanto a este asunto, Catalá ha afirmado, no sin ironía y con cierta acritud: "Hay un informe que nadie pidió a nadie, nadie pidió a un técnico municipal -ese informe- y el técnico municipal decidió hacerlo además sobre una propuesta que no era la definitiva, que se subió a la plataforma justo en el momento en que la oposición tenía acceso al visor y que evidentemente ha conllevado una polémica que no lleva a ningún lado porque el proyecto que analizó ese técnico no era el proyecto definitivo. Desde luego, a poco que alguien tienda a ver cómo hacemos las cosas nosotros, no vamos a hacer nada que no esté totalmente visado por técnicos municipales y que no sea perfectamente legal". Sobre el sector de taxi, que rechaza la vuelta del tráfico privado a Colón, la alcaldesa ha añadido: "hemos hecho un esfuerzo" por contentar a los taxistas con otras medidas que se han adoptado en otros puntos de la ciudad, creando nuevas paradas.