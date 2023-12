No cabe duda: la inauguración de la Navidad se ha convertido en el último gran fenómeno viral. Al abrigo, seguramente, de los espectáculos de ciudades como Vigo o Madrid, y quizá recordando lo que sucede en Fallas con los encendidos de las calles, la plaza del Ayuntamiento registró ayer uno de los más grandes llenos del año fuera del calendario de marzo. Y no es que estuviera previsto un espectáculo grandioso como el de las otras ciudades. El árbol está bien, pero es la mitad de alto que los que están enfrascados en una pelea por ser el más grande. Ni siquiera se publicitaron los villancicos. Que haya un belén grande en la plaza puede gustar, pero no es para movilizar a nadie. Si, se dijo que había pirotecnia desde el balcón, pero tampoco es un castillo al uso. Incluso, en la práctica, puede decirse que la iluminación del centro neurálgico de la ciudad no es un derroche de kilowatios. Que otro diría que sigue siendo «la plaza del apagón» o lo más parecido y no pasaría nada. Al final, se salva con la mezcla entre la iluminación del árbol, la del balcón, los focos de la pista de hielo, el fulgor del tiovivo y la iluminación de las los propios edificios que la rodean. Pero todo junto, más ser viernes, más las emociones intangibles, propiciaron que la fiesta de inicio de la Navidad fuera un éxito de convocatoria enorme. Como nunca se había visto la plaza del Ayuntamiento para estos menesteres. Una tarde más propia de un día de Fallas que de un viernes prenavideño.

46 Atasco en la ciudad Se dieron cita miles y miles de personas. Las suficientes como para colapsar la plaza y las calles aledañas. Atasco en la Gran Vía y en Colón, aparcamientos llenos y plaza absolutamente llena, imposible de rodearla. Incluso pillando en medio de la multitud a algunos autobuses del servicio público. Y con el respetable público preparado con los dispositivos móviles. La sensación es que fue un acto que todavía puede crecer mucho en lo que es su repertorio, aunque si sigue creciendo puede convertirse, aún más, en un alboroto general o en una copia del modelo vigués. Se sumaron las autoridades sin pestañear. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también estuvo presente en el encendido municipal, de la misma manera que antes se había iluminado la Plaza de la Virgen. Y siguiendo el ritual de la cuenta atrás y el interruptor, accionado por las falleras mayores de València, el árbol verde de este año sacó las luces de cruce y se convirtió en carne de selfi. Desde el balcón esta vez, los primeros villancicos de la temporada a cargo del coro infantil Enclave, incluyendo el «Eso que tu me das» de Pau Dones, con lengua de signos. Resucita el Belén que estaba oculto Definitivamente, la plaza del ayuntamiento no es Sueca-Literato Azorín, pero la gente fue y seguirá yendo durante los próximos días. Eso está garantizado. Ayer no se fueron hasta bien, bien entrada la noche. Y María José Catalá estaba encantada con el cambio, que organizó su equipo de Fiestas antes de traspasar las competencias. «Queríamos un encendido diferente, con los niños de protagonistas, porque de esto se trata: una Navidad con ojos de niños, para descubrir por primera vez o para los que siempre tendremos un niño en el interior y poder disfrutar las fiestas. Ha sido una presentación cuidada, pensando en ellos. Creo que se va a notar que la ciudad se vuelca en la infancia, que es la prioridad de las fiestas navideñas». Y asombrada con la convocatoria. «¿Qué te parece? Pero si hacemos estos espectáculos es una actividad que genera ilusión. Que un día como éste sea un día de encuentro en el que los padres le dicen a los hijos que empieza la Navidad, es un buen día». Hay más. Porque el modelo de descentralización llegó para quedarse. La alcaldesa explicó que se han «redoblado los esfuerzos para que València cuente con dos millones de luces led; 225 arcos luminosos en más de calles, en concreto, 75 más que en 2022; 20 carteles de Bon Nadal y por primera vez todos los distritos de la ciudad van a tener un árbol de Navidad. En total 19 árboles de Navidad, 5 más que en 2022» lo cual quiere decir que no era mala idea. También se inauguró el belén del Salón de Cristal, en el que, de repente, en medio de aquella Judea de hace dos mil años, aparece un grupo de pescadores con una barca de vela latina, el guiño a Joaquín Sorolla en su centenario. Este fin de semana ya puede visitarse en horarios de mañana y tarde.