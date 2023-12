Los hosteleros aplauden la entrada de un operador privado en la Marina de València

Los hosteleros de la Marina de València se muestran esperanzados con la futura entrada de un operador privado en la gestión de los 800 amarres de la Marina de València y de la superficie de tierra que los rodea. Un espacio que suma, entre lámina de agua y tierra firme, 428.000 metros cuadrados donde se permiten usos terciarios e industriales y cuya gestión ha pasado a manos del Puerto tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. El único reparo de los hosteleros a la adjudicación a una empresa privada de casi media Marina de València es que se "romperá" la unidad que hasta ahora había en este estratégico enclave del frente marítimo, reconvertido tras la Copa del América en espacio de empresas de innovación, náuticas y de restauración. "Se va a trocear la Marina, ahora será otra cosa", apuntan.

Mientras los partidos del anterior gobierno progresista (Compromís y PSPV) critican a la actual alcaldesa del PP, Mª José Catalá, por ceder al puerto para su privatización un espacio portuario en desuso como la Marina ganado para la ciudad, la asociación Marina Premium, que aglutina a parte de las empresas de restauración que funcionan en la Marina, ven posibilidad de consolidar sus negocios tras años de incertidumbre. Aseguran que aunque la relación con el Ayuntamiento de València es ahora "bastante fluida" y es una administración más cercana que el puerto, la entrada de una empresa privada en la gestión de la Marina puede aportar ventajas. Muchos de los restaurantes de la Marina han quedado dentro del ámbito de cesión del contrato de los amarres y tendrán que negociar con la empresa adjudicataria sus concesiones.

"La perla del Mediterráneo"

Los hosteleros confían en que la empresa que entre a gestionar los amarres renueve sus concesiones, "porque ya tenemos las licencias", y además les permita ampliar el horario de cierre hasta las 3.30 de la madrugada, algo que hasta ahora el Consorcio València 2007, donde estaban representadas las administraciones central, autonómica y local, no les permitía. Otro punto a favor para los hosteleros es que la renovación de las concesiones se podrá firmar ahora por 35 años, al depender ahora directamente del puerto, y no diez como ocurría cuando dependían del Consorcio. "No querían que nadie se perpetuase".

En suma, creen que la gestión de un operador privado les aportará más seguridad jurídica. Confían en el desembarco de empresas potentes, nacionales y extranjeras. "Es una de las marinas más grandes, es la perla del Mediterráneo", aseguran en Marina Premium. Los hosteleros aseguran que la Marina de València es un espacio infrautilizado que ahora esperan ver definitivamente dinamizado.

De hecho no será la primera vez que empresas gestoras de marinas de lujo ponen sus ojos en la Marina de València. El Consorcio València 2007 ha rechazado algunas ofertas, entre ellas, la del Yath Club de San Petersburgo, que en 2014 se interesó por instalar en València un club náutico para millonarios rusos.

No se podrá vallar el recinto pero si ampliar amarres

Los requisitos de solvencia económica que fija el contrato de los amarres del antiguo recinto de la Copa del América dejarán fuera a muchas empresas. Aunque se permiten asociaciones de empresas, el contrato exige para entrar en la licitación, entre otras, acreditar un volumen de negocio de tres millones de euros en el último año y un patrimonio neto de diez millones de euros. Las tasas de ocupación que se tendrán que pagar anualmente al puerto superan los dos millones de euros.

En la concesión se abre la puerta a construir en los terrenos que rodean la marina exterior y el canal zonas comerciales, de restauración y otros edificios auxiliares como el nuevo varadero industrial, con capacidad para 30 barcos, vinculados a la zona náutico-deportiva. Negocios terciarios que permite el plan de usos de la Marina, que prohíbe usos hoteleros en este ámbito. El concesionario podrá plantear una ampliación del número de amarres. Lo que no podrá hacer es vallar o cerrar el ámbito de la concesión. Los pliegos recalcan que el concesionario deberá poner cuidado en la "integración puerto-ciudad".