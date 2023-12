La Policía Local vigila la celebración de carreras ilegales en varios puntos de la ciudad

La celebración de carreras ilegales de coches en València no pasa desapercibida para la Policía Local. Todos los fines de semana se vigilan estas peligrosas actividades en varios puntos de la ciudad de los que ya se tienen precedentes, como por ejemplo Turianova, el viejo circuito de Fórmula 1, el entorno del cementerio, la Fonteta, etc. No obstante, aseguran que desde octubre, cuando la Policía Local intervino en Turianova e identificó a 24 participantes, no se han vuelto a producir carreras. Todo parece indicar que se han desplazado a polígonos industriales de la periferia de València, como Paterna o Picassent.

Según fuentes policiales, el problema de las carreras existe, y la Policía Local actúa siempre que se producen quejas de los vecinos. Su función, aseguran, es actuar e identificar a los participantes, como hicieron en octubre, pero advierten que no pueden investigar a los promotores, cuestión que estaría en manos de la Policía Nacional. En cualquier caso, creen que no hay una red organizada, sino "acciones puntuales de un grupo de jóvenes", como tampoco es un grave problema de convivencia en la ciudad. Vigilancia y coordinación Para combatirlo, la Policía Local vigila los puntos más sensible o habituales y además se propone coordinarse con las policías de otros municipios cercanos para actuar en este sentido. La prevención es la vía en la que se quiere trabajar dada la movilidad de este tipo de eventos, que se convocan por internet apenas unas horas antes de celebrarse para evitar un seguimiento de las fuerzas de seguridad. Según ha explicado el concejal y portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Caballero, la Policía Local aplicará "máxima contundencia" para acabar con estas actividades. Ha recordado el último caso en el que intervino la Policía Local. Fue en octubre pasado y se identificó a 24 conductores, a los que se multó, ha precisado Caballero, al tiempo que ha comentado que parece que las carreras se están celebrando en otros municipios del área metropolitana. "En València no nos constan otras". Se trata, ha continuado, de "actividades irregulares que requieren máxima contundencia porque ponen en peligro la seguridad de las personas y el descanso de los vecinos".