La superárea municipal de Cultura descarta trasladarse a La Roqueta "por falta de espacio"

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de València José Luis Moreno ha confirmado a Levante-EMV que el departamento que dirige no se va a trasladar al complejo del Monasterio de La Roqueta, tal como había proyectado el gobierno municipal anterior, liderado por Joan Ribó. «Es una cuestión de espacio, no cabe toda la gente del servicio», apunta Moreno. En julio, «ya lo estuvimos mirando y el área de Cultura del ayuntamiento no cabe», en el conjunto cultural declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.

El regidor señala que este expediente está en manos del departamento de Urbanismo, que está trabajando en el proyecto para redactar toda la adecuación del inmueble histórico a los usos cívicos o administrativos que se le quieran dar. Pero de entrada, el concejal señala que el área de Acción Cultural, donde trabajan más de una veintena de técnicos, no cabe en este espacio. Lo mismo que los servicios de Patrimonio y de Recursos Culturales. Todos estos empleados municipales, los despachos y los equipos informáticos más el material ofimático, están ubicados en la planta primera y en la segunda del edificio consistorial de la plaza del Ayuntamiento. Con todo, «hay muchas incógnitas» sobre cómo quedará finalmente La Roqueta y qué concejalías o servicios albergará. Se habló de que Cultura Festiva (fallas) también iria a una de las plantas del edificio rehabilitado. Sin embargo, ahora Fallas y Fiestas y Tradiciones está dividido en dos concejalías, la que gestiona Santiago Ballester (fallas), y la que gestiona Mónica Gil, fiestas. Por tanto, esto tampoco ayuda a determinar qué servicios de ambos departamentos podrían ir allí. Eso sí, se descarta el plan de la Superconcejalía de Cultura, el gran área de Cultura que quería ubicar la exconcejala Glòria Tello en este monumento histórico, con el visto bueno de la exresponsable de Urbanismo Sandra Gómez. El proyecto de las exregidoras de Compromís y PSOE pasaba porque las zonas administrativas para los servicios municipales de Recursos Culturales, Patrimonio Histórico y Artístico, Acción Cultural y Cultura Festiva se ubicarán en el primer y segundo piso del convento articulados alrededor de un amplio deambulatorio. La adecuación funcional pasaría por la reserva de espacios para instalaciones en cambra o espacios bajo cubierta así como la disposición de dotaciones higiénicas, escaleras y ascensores accesibles, tal como reveló este periódico en su momento. Reformulación de espacios El edificio consta de dos accesos, lo que permitiría compatibilizar el uso administrativo municipal y el público. También en la planta baja estaba previsto crear un centro de interpretación del edificio, que ocuparía 260 metros cuadrados y que incluiría una tienda de publicaciones. La propia alcaldesa María José Catalá dijo en público hace pocos días que el proyecto de la Superconcejalía de Cultura que iba a alojarse en este insigne complejo está descartado por la misma razón que apunta Moreno. «No cabe» el área de Cultura y su personal en este espacio. Por tanto, el nuevo equipo de gobierno está reconsiderando el proyecto y qué servicios municipales finalmente podrán alojarse en el mismo. Con todo, las asociaciones vicentinas no ven con buenos ojos que el Monasterio, que se considera todo un símbolo para la Cristiandad sea dedicado a despachos y dependencias administrativas porque consideran que este uso no es compatible con la solemnidad histórica y religiosa que merece este lugar santo para la tradición vicentina.