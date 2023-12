La alcaldesa, María José Catalá, quiere "imprimir sello propio" al Plan Especial del Cabanyal (PEC) y anuncia algunas modificaciones de las que ya se avanzan dos. Una de ellas será la limitación efectiva de los apartamentos turísticos y otra la mejora de la permeabilidad del barrio. En la visita a las obras de renovación y reparación de goteras del Polideportivo del Cabanyal, la alcaldesa ha dado su apoyo al nuevo plan sin derribos del Cabanyal desarrollado y aprobado por el anterior gobierno progresista en sustitución del plan de la prolongación de Blasco Ibáñez. "Hemos apoyado su tramitación y nos parece un plan interesante, aunque queremos ponerle nuestro sello, lo que no significa que se vaya a retrasar".

La alcaldesa ha respondido así a la Asociación de Vecinos del Cabanyal, que le ha solicitado una entrevista para conocer los planes de futuro para el barrio del actual gobierno del PP y Vox y que también le ha afeado que no les haya convocado en su visita al barrio. Catalá asegura que se reunirá con ellos, posiblemente la semana próxima, porque "quiero explicarles las obras que estamos haciendo, como la del mercado y el polideportivo, y por qué se van a perder diez millones de euros de financiación europea del Plan Edusi por la mala gestión del anterior gobierno". La alcaldesa asegura que son tres las obras que quedan fuera de plazo (no estarán acabadas el 31 de diciembre) para poder recibir las ayudas, en concreto, el centro de día, la escoleta infantil y el centro cívico, "pero no se van a dejar a medias". El ayuntamiento asumirá "a pulmón" la inversión.

Los apartamentos turísticos son una de las cuestiones a las que la actual alcaldesa quiere "dar una pensada". "La proliferación de apartamentos turísticos es excesiva", aunque el nuevo plan fija una limitación del 10% por manzana para este tipo de actividad. Una limitación que ya ha sido recurrida por las asociaciones de alojamientos turísticos. La alcaldesa asegura que en estos años, pese a lo que se anunciaba, "se ha consentido" la proliferación sin control de apartamentos legales e ilegales en el barrio. "No ha habido límites". Los propios vecinos han advertido de que este fenómeno puede contribuir a la gentrificación del barrio. "Vamos a revisar la normativa porque queremos evitar la masificación del barrio con apartamentos turísticos".

Otras de las cuestiones que se abordará es la conexión de Blasco Ibáñez con el Cabanyal. A la alcaldesa le preocupa la "penetración en el barrio". "En su día se planificó una especie de muralla verde, que no dejaba de ser eso una muralla y a mi me parece que la permeabilidad y accesibilidad desde Blasco Ibáñez hasta el Cabanyal es importante". "No podemos poner una muralla aunque sea verde entre la ciudad y el Cabanyal". "Hay que revisar todo esto con los técnicos, respetando el plan del Cabanyal y la protección patrimonial" del conjunto histórico.

Una de las principales medidas previstas en el PEC del Cabanyal es la creación de tres grandes ejes verdes en el barrio que coserán de norte a sur el barrio y que incluyen un gran bosque urbano en el entorno de la estación del Cabanyal, en el encuentro de la avenida de Blasco Ibáñez con el Cabanyal. Las obras de este parque que rodeará la estación del Cabanyal y será la nueva puerta de entrada al barrio protegido arrancaron el pasado mes de mayo con un presupuesto de 5,3 millones de euros.

El plan del Cabanyal aprobado en junio pasado, poco antes del cambio de gobierno, prevé la construcción de mil viviendas en los solares ubicados entre Eugenia Viñes y Doctor Lluch, limitan al 10% los apartamentos turísticos, cataloga 1.600 edificios, entre ellos la Lonja de Pescadores, y aumentan un 45% las zonas verdes en el barrio, donde en líneas generales no se podrán construir edificios altos, más allá del previsto en la pastilla de uso terciario proyectada en Eugenia Viñes.