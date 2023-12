El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción de urgencia a la Comisión de Hacienda que se celebra mañana para que los 33 concejales de la corporación publiquen todos sus ingresos detallando la procedencia de los mismos “como información relevante para valorar el régimen de compatibilidades y los posibles conflictos de intereses”. El concejal Borja Sanjuán ha anunciado esta iniciativa después de tener conocimiento de la solicitud de compatibilidad de varios ediles del gobierno del PP y Vox para poder dedicarse a otras actividades económicas a pesar de disponer de la dedicación exclusiva.

“Este Ayuntamiento va a aprobar que algunos concejales de este gobierno puedan dedicarse a otras actividades privadas a la vez que disponen de dedicación exclusiva. Y no nos parece mal, pero exige una condición y es que los ingresos que obtengan de estas actividades privadas y el horario que le dediquen sea marginal respecto a su obligación principal, que es gobernar la ciudad de València. Y, para eso, lo primero que se tiene que ser es transparente”, ha manifestado.

Bloqueo de la alcaldesa

En este sentido, ha incidido en que el grupo socialista considera obligado que, a la vez que se vayan a aprobar estas compatibilidades, “se deje de bloquear, como pretende María José Catalá, la publicación de los sueldos extra que obtiene cada concejal y concejala de este Ayuntamiento, incluido los que ella ha ingresado en los últimos años de una universidad que privatizó cuando era consellera de Educación”.

“Si el Pleno tiene que decidir si una actividad es compatible o no con el ejercicio de ser gobierno, lo que tiene que conocer es cuánto se cobra, de quién se cobra y cuánto tiempo se le dedica. Por eso, le exigimos al gobierno de María José Catalá que deje de ser opaco y de esconder los sobresueldos de algunos concejales que, por alguna razón, no quieren publicar”, ha incidido.

Moción de Urgencia

Por todo ello, los socialistas proponen en la moción de urgencia que se publique el detalle de los ingresos de cada uno de los concejales y que, con posterioridad, se modifique el Reglamento de Transparencia para incorporar como información de obligatoria publicación en la web del ayuntamiento, además de la información patrimonial de los concejales, todos los datos de las fuentes de las que obtiene sus rentas y el importe bruto de las mismas.

Y es que, actualmente, la información que deben aportar los concejales no contempla de forma clara y diferenciada el origen e importe de las rentas que no son provenientes de la propia corporación municipal. En este sentido, ha incidido Sanjuán, no se puede conocer si los ingresos obtenidos por estas actividades privadas superan el baremo de lo considerado como marginal.

El portavoz adjunto de los socialistas, además, ha recordado que Catalá ya rechazó una moción del grupo municipal socialista para que se avanzara en este sentido y los concejales tuvieran la obligación de exponer con detalle todos sus ingresos. No obstante, el PP se opuso “para seguir escondiendo los ingresos de Catalá de la VIU, la universidad que ella privatizó como consellera cuando el rector era su número dos en el gobierno municipal, Juanma Badenas”, ha finalizado.